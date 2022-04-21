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Сносы, стройки и парады: как выглядела Москва в 1997 году

Сносы, стройки и парады: как выглядела Москва в 1997 году

Автор:
21 апреля 2022 22:24
Метки: Москва   история   фото   
585
16

Монтаж памятника Петру Первому, строительство Третьего транспортного кольца, снос хрущевок, обилие рекламы на улицах: в подборке снимков из нашего архива — Москва в 1997 году.

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Вроде недавно всё было, а уже история...

Источник:

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Метки: Москва   история   фото   
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5  комментариев
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139
bonli 3 часа назад
круто было! и парады на день города были зачетные и я молодой был..
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imho 9 часов назад
Ballantine’s Urban High и концерт The Prodigy афигенное мероприятие было!
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4k
Suvar_ 10 часов назад
я там был))
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Mowgley 10 часов назад
Вот еще из Москвы 97 года


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