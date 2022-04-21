Сносы, стройки и парады: как выглядела Москва в 1997 году

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Монтаж памятника Петру Первому, строительство Третьего транспортного кольца, снос хрущевок, обилие рекламы на улицах: в подборке снимков из нашего архива — Москва в 1997 году.
«Прощание с Булатом». Михаил Дашевский, 19 июня 1997 года, г. Москва, ул. Арбат, из архива Михаила Дашевского.
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Вроде недавно всё было, а уже история...
Источник:
АНТИФИШКИ
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