Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит

Автор:
21 января 2022 08:30
Глядя на эти снимки, так и хочется воскликнуть: к этим золотым рукам - да еще бы светлую голову! Потому что хотя мастера и продемонстрировали здесь завидную искусность, но сама идея явно не заслуживала воплощения!
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Свечка к Хэллоуину "Кровавая рука"
Витражная крыша авто с гарантией обеспечит вам нездоровый цвет лица
Печенье-соломка в белом шоколаде с маком слишком уж напоминает о пепельнице
Сигаретница... да, сигарету здесь заметишь не сразу. А заметив, уже не развидишь
Любимая игрушка младшего братика
Так вот ты какой, макаронный монстр!
Как часто надо пылесосить такую красоту?
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Вот что может сделать очень искусный парикмахер, напрочь лишенный вкуса
Ванна, которая просто кричит: "У меня много денег и никакого чувства прекрасного!"
Макси-лимузины от Джея Орберга
Да пусть у меня отсохнет рука, которой я держу ноутбук!
Как король будешь, брат! Нет, как фараон!
Святой Рукомордий из Новой Зеландии
Бабушка приехала, телевизор понравился
Колечко-колечко, выйди на крылечко!
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