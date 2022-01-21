Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит

Глядя на эти снимки, так и хочется воскликнуть: к этим золотым рукам - да еще бы светлую голову! Потому что хотя мастера и продемонстрировали здесь завидную искусность, но сама идея явно не заслуживала воплощения!

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Будда от Michelin 0 Источник:

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Пряничная заброшка 0 Источник:

Гринч - трансвестит 0 Источник:

Пол из эпоксидки модели "Потоп в ванной" 0 Источник:

Украшения к Хэллоуину для кабинета гинеколога 0 Источник:

Свечка к Хэллоуину "Кровавая рука" 0 Источник:

Веселый, гм, огород 0 Источник:

Витражная крыша авто с гарантией обеспечит вам нездоровый цвет лица 0 Источник:

Машина для Шрека 0 Источник:

Голова-шарик 0 Источник:

Печенье-соломка в белом шоколаде с маком слишком уж напоминает о пепельнице 0 Источник:

Авто стоматолога 0 Источник:

Хлебная шапочка 0 Источник:

Сигаретница... да, сигарету здесь заметишь не сразу. А заметив, уже не развидишь 0 Источник:

Любимая игрушка младшего братика 0 Источник:

Так вот ты какой, макаронный монстр! 0 Источник:

Как часто надо пылесосить такую красоту? 0 Источник:

Выпил пиво - повесил банку на елку! 0 Источник:

Вот что может сделать очень искусный парикмахер, напрочь лишенный вкуса 0 Источник:

Ванна, которая просто кричит: "У меня много денег и никакого чувства прекрасного!" 0 Источник:

Макси-лимузины от Джея Орберга 0 Источник:

Эти глаза напротив... 0 Источник:

Походные шпильки 0 Источник:

Да пусть у меня отсохнет рука, которой я держу ноутбук! 0 Источник:

Кресло "Тоска по СССР" 0 Источник:

Мягкое место 0 Источник:

Сувенир из Африки 0 Источник:

Как король будешь, брат! Нет, как фараон! 0 Источник:

Святой Рукомордий из Новой Зеландии 0 Источник:

Бабушка приехала, телевизор понравился 0 Источник:

Подача рыбных блюд 0 Источник:

Колечко-колечко, выйди на крылечко! 0 Источник: