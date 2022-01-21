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Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит

Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит (34 фото)

Автор:
21 января 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бездарные идеи   забавно   идея   неудача   ну вы даете!   смешно   так себе штучки   
1488
34
Глядя на эти снимки, так и хочется воскликнуть: к этим золотым рукам - да еще бы светлую голову! Потому что хотя мастера и продемонстрировали здесь завидную искусность, но сама идея явно не заслуживала воплощения!
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Метки: Юмор   бездарные идеи   забавно   идея   неудача   ну вы даете!   смешно   так себе штучки   
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Sergey Pankratov 2 минуты назад
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