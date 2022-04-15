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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
15 апреля 2022 22:22
Метки: Юмор   коты   прикол   пятница   
494
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Мойша Час назад
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a_komolow 2 минуты назад
-Доктор! Почки болят!
- Одеколон пьёте?
- Пью! Не помогает
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Гур 59 минут назад
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Мойша Час назад
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