Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!»

По сложившейся традиции, сожгли несколько машин и обнесли магазины.
Есть во Франции такое правило: чуть что - выходить на улицы и устраивать погромы. Как только появляется повод, студенты и мигранты устраивают настоящее фаер-шоу и нападают на полицейских.
Но силовики не дремлют и бодро обстреливают дымными шашками юных
дегенератов борцунов за демократию. Сейчас они бастуют против президентских выборов: им не нравится Макрон (с ними трудно не согласиться) и Ле Пен. Кого они хотят видеть в роли президента - не ясно, но протестуют очень активно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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