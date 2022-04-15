Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!»

Есть во Франции такое правило: чуть что - выходить на улицы и устраивать погромы. Как только появляется повод, студенты и мигранты устраивают настоящее фаер-шоу и нападают на полицейских.

Но силовики не дремлют и бодро обстреливают дымными шашками юных дегенератов борцунов за демократию. Сейчас они бастуют против президентских выборов: им не нравится Макрон (с ними трудно не согласиться) и Ле Пен. Кого они хотят видеть в роли президента - не ясно, но протестуют очень активно.