FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8881 пост • 1316 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!»

Во Франции начались массовые протесты: люди скачут под лозунгом под лозунгом «Ле Пен не пройдёт!» (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 17:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: выборы   демократия   митинг   президент   протесты   студенты   франция   
506
1
1

По сложившейся традиции, сожгли несколько машин и обнесли магазины.

Есть во Франции такое правило: чуть что - выходить на улицы и устраивать погромы. Как только появляется повод, студенты и мигранты устраивают настоящее фаер-шоу и нападают на полицейских.

Но силовики не дремлют и бодро обстреливают дымными шашками юных дегенератов борцунов за демократию. Сейчас они бастуют против президентских выборов: им не нравится Макрон (с ними трудно не согласиться) и Ле Пен. Кого они хотят видеть в роли президента - не ясно, но протестуют очень активно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: выборы   демократия   митинг   президент   протесты   студенты   франция   
1
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
4ijik Час назад
Ух как нигеры зассали... Придэ Ле Пэн, нигеров в размен..))) Ну или на историческую родину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
KOSTELLO 7 минут назад
Ну сценарии, как и кураторы не меняются.
Всё шито белыми нитками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sasa 57 минут назад
Эх, сколько бабла списали против Ле Пэн!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
O.Bender1 Час назад
Сценарий всё один и тот же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
dima423 Час назад
да отрубите им газ... и пусть бунтуют))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась
0
18
Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
2
30
Отзывы - огонь! 20 комментариев, которые читаешь, как хороший роман
Набирающие популярность в сообществах
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
0
0
Гигантская змея распугала туристов из ботанического сада
Курьер-терминатор всё? Ровер Яндекса переехал в московский музей
0
2
Курьер-терминатор всё? Ровер Яндекса переехал в московский музей
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новое слово
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#фото#люди#история#подборка#мир#комментарии#коты#США#Россия
#Юмор#интересно#в мире#интересное#фотографии#Еда#Разное#неожиданно#Реакция#фейл
#животные#Ватермарк#факты#кино#собака#забавно#дети#СССР#природа#дикая природа
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами Президенту Франции влепили пощечину во время общения с гражданами "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США

На что жалуетесь?

Вернуться