Житель Воронежа помог задержать цыгана, сбежавшего от полиции

Представители кочевого народа отвечать за свои прегрешения не любят. Один из участников ДТП и последовавшей за этим драки попытался удрать, но благодаря местным жителям уехал в полицию.
По словам очевидцев, цыгане в Воронеже устроили ДТП, но на этом всё не закончилось. Ромалэ вступили в драку с водителем пострадавшего авто, вчетвером избив парня. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка задержали хулиганов, впрочем, одному из них удалось вырваться прямо из машины правоохранителей. В этом ему помогла цыганка, попытавшаяся вызволить соплеменника. Впрочем, далеко убежать ему не удалось - бдительный прохожий остановил шустрого хулигана, и того под белы рученьки снова вернули в полицейское авто.
Рен ТВ сообщает, что один из участников драки находится в больнице, нескольким хулиганам удалось убежать, а тому, которого задержали, придется отдуваться за всё: и за ДТП, и за попытку побега, и сопротивление представителю власти.
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АНТИФИШКИ
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Но это явно не про цыган с их наглыми и крикливыми бабами ...
Парень классно уложил цыгана. :))))