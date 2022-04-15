FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4422 поста • 1169 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Житель Воронежа помог задержать цыгана, сбежавшего от полиции

Житель Воронежа помог задержать цыгана, сбежавшего от полиции (1 фото)

Автор:
15 апреля 2022 07:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воронеж   дтп   не ушел   побег   полиция   цыгане   
290
1

Представители кочевого народа отвечать за свои прегрешения не любят. Один из участников ДТП и последовавшей за этим драки попытался удрать, но благодаря местным жителям уехал в полицию.

По словам очевидцев, цыгане в Воронеже устроили ДТП, но на этом всё не закончилось. Ромалэ вступили в драку с водителем пострадавшего авто, вчетвером избив парня. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка задержали хулиганов, впрочем, одному из них удалось вырваться прямо из машины правоохранителей. В этом ему помогла цыганка, попытавшаяся вызволить соплеменника. Впрочем, далеко убежать ему не удалось - бдительный прохожий остановил шустрого хулигана, и того под белы рученьки снова вернули в полицейское авто.


Рен ТВ сообщает, что один из участников драки находится в больнице, нескольким хулиганам удалось убежать, а тому, которого задержали, придется отдуваться за всё: и за ДТП, и за попытку побега, и сопротивление представителю власти.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   воронеж   дтп   не ушел   побег   полиция   цыгане   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
The Dude 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
bonli 10 секунд назад
сорняки ходячие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Минуту назад
ай спасибо хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pinbalist 22 минуты назад
Момент, где парень тормозит цыгана, нужно зациклить на пару часов. Ещё бы женским особям лещей повыписывать - и видео года готово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe Полчаса назад
Я не поняла, почему дверь в машине легко открылась снаружи? Разве ее не нужно как-то запирать? Это же счастливая случайность, что парень остановил беглеца. А так ищи его потом в таборе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
KENT 37 минут назад
Блин, несколько раз пересмотрел.
Парень классно уложил цыгана. :))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Рафаэль 41 минуту назад
Вот это классная новость с утра!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

142216



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
197
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет назад
3
53
Редкие фото знаменитостей, которые без прикрас показывают, какими они были 20 и 30 лет...
Набирающие популярность в сообществах
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
0
17
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
0
6
Звезды на красной дорожке: секреты и подробности
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#в мире#Еда#Приколы#подборка#фейл#комментарии#фотографии
#фото#интересно#мир#история#забавно#СССР#Россия#картинки#коты#Украина
#прикол#люди#Ватермарк#интересное#неожиданно#Разное#неудача#кино#США#дети
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево "Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в... При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии

На что жалуетесь?

Вернуться