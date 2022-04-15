Житель Воронежа помог задержать цыгана, сбежавшего от полиции

По словам очевидцев, цыгане в Воронеже устроили ДТП, но на этом всё не закончилось. Ромалэ вступили в драку с водителем пострадавшего авто, вчетвером избив парня. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка задержали хулиганов, впрочем, одному из них удалось вырваться прямо из машины правоохранителей. В этом ему помогла цыганка, попытавшаяся вызволить соплеменника. Впрочем, далеко убежать ему не удалось - бдительный прохожий остановил шустрого хулигана, и того под белы рученьки снова вернули в полицейское авто.