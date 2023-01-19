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Кем, возможно, была известная "Мурка"

Кем, возможно, была известная "Мурка"

Автор:
19 января 2023 18:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Нестор Махно   Прошлое   гражданская война   интересное   история   революция   события   
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В 1907 году, когда анархисты взрывали вагоны поездов, грабили банки и совершали политические убийства, полиция Херсона задержала Марусю Никифорову.
При задержании Маруся попыталась покончить с собой, взорвав бомбу, но взрыв не случился и девушка предстала перед судом. Её обвиняли в четырёх убийствах и нескольких экспроприационных актах, что сулило ей смертную казнь. На суде девушка вела себя недостойно политической: то угрожала, то наоборот - рыдала и раскаивалась. Но над ней сжалились и смерть заменили на пожизненное заключение и каторгу.
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Метки: Нестор Махно   Прошлое   гражданская война   интересное   история   революция   события   
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Сергей 16 минут назад
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