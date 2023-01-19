Кем, возможно, была известная "Мурка"

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В 1907 году, когда анархисты взрывали вагоны поездов, грабили банки и совершали политические убийства, полиция Херсона задержала Марусю Никифорову.
Мария Никифорова родилась в городе Александровск, в 1885 году. Отцом будущей анархистки был офицер и герой русско-турецкой войны. Уже в 16 лет Маруся оставила отчий дом, работала писарем, няней, даже бутылки мыла на ликёро-водочном заводе, где и примкнула к анархо-коммунистическому движению.
Никифорова выбрала путь бомбиста-безмотивника, что означало - всё равно кого убить, рабочего или капиталиста, если от этого будет польза общему делу.
Никифорова выбрала путь бомбиста-безмотивника, что означало - всё равно кого убить, рабочего или капиталиста, если от этого будет польза общему делу.
При задержании Маруся попыталась покончить с собой, взорвав бомбу, но взрыв не случился и девушка предстала перед судом. Её обвиняли в четырёх убийствах и нескольких экспроприационных актах, что сулило ей смертную казнь. На суде девушка вела себя недостойно политической: то угрожала, то наоборот - рыдала и раскаивалась. Но над ней сжалились и смерть заменили на пожизненное заключение и каторгу.
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С помощью семьи Маяковского в 1909 году из Новинской тюрьмы бежали тринадцать женщин, среди которых была и Никифорова. Но вскоре она снова была схвачена и следующий побег был намного труднее - из Сибири. Но ей это удалось. Никифорова перебралась в Париж, а до этого в США работала журналисткой в анархических изданиях.
Уже в Париже она познакомилась с известным революционером Владимиром Антоновым-Овсеенко и даже замуж вышла - за польского анархиста Витольда Бжостека.
Уже в Париже она познакомилась с известным революционером Владимиром Антоновым-Овсеенко и даже замуж вышла - за польского анархиста Витольда Бжостека.
В 1917 году, когда началась революция, Маруся вспомнила каторгу и решила отомстить властям. Она перебралась в Петроград. Освоившись в столице революции Никифорова поехала на Украину, где банда анархистов, которую она создала, смогла не только захватить Александров, но и объединиться с батькой Махно.
Маруся явно соскучилась по разбитной жизни с грабежами и гулянками. Но власти смогли через какое-то время арестовать Никифорову и даже в тюрьму заключить. Но ненадолго, потому что анархисты уже на следующий день взяли тюрьму штурмом и освободили Марию.
Маруся явно соскучилась по разбитной жизни с грабежами и гулянками. Но власти смогли через какое-то время арестовать Никифорову и даже в тюрьму заключить. Но ненадолго, потому что анархисты уже на следующий день взяли тюрьму штурмом и освободили Марию.
Известно, что Махно был в хороших отношениях с большевиками, поэтому Маруся легко создала несколько анархических отрядов "Вольная боевая дружина атамана Маруси", где числилось от 300 до 500 человек. У них даже был собственный броневик. На пике "карьеры" в распоряжении Никифоровой была целая тысяча человек, которые перемещались на поездах, состоявших в сумме из 105 вагонов.
Марусю боялись до истерики. Украина была вся в пожарах Гражданской войны, но войска выбирали отступать, как только слышали, что приближается атаманша. Беспринципная жестокость Никифоровой шокировала даже её соратников.
Марусю боялись до истерики. Украина была вся в пожарах Гражданской войны, но войска выбирали отступать, как только слышали, что приближается атаманша. Беспринципная жестокость Никифоровой шокировала даже её соратников.
В 1918 году Маруся была арестована и тогда её спас Нестор Махно, лично попросивший дать свободу "старой революционерке". Он был убедителен, тем более, что неподалёку стоял отряд анархистов на бронепоезде. Никифорову освободили, а она снова пошла по привычной дорожке грабежей и убийств.
Когда её арестовали снова, Махно вступаться за атаманшу не стал. Удивительно, что срок Марусе не дали и она отправилась в Севастополь, чтобы в тылу белогвардейцев готовить теракты. Там её отследили, поймали и расстреляли в 1919 году. Марусе было 34 года. Последнее, что она сказала, было: "Да здравствует анархия!"
(стоит отметить, что информация о деталях жизни Маруси отличается в разных источниках, поэтому пришлось брать более-менее повторяющиеся варианты)
(стоит отметить, что информация о деталях жизни Маруси отличается в разных источниках, поэтому пришлось брать более-менее повторяющиеся варианты)
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