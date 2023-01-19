Кем, возможно, была известная "Мурка"

С помощью семьи Маяковского в 1909 году из Новинской тюрьмы бежали тринадцать женщин, среди которых была и Никифорова. Но вскоре она снова была схвачена и следующий побег был намного труднее - из Сибири. Но ей это удалось. Никифорова перебралась в Париж, а до этого в США работала журналисткой в анархических изданиях.

Уже в Париже она познакомилась с известным революционером Владимиром Антоновым-Овсеенко и даже замуж вышла - за польского анархиста Витольда Бжостека.