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Он сумел "расколоть" Чикатило

Он сумел "расколоть" Чикатило (7 фото)

Автор:
14 апреля 2022 16:08
Сообщество : RealFishki
Метки: биография   интересное   личности   психиатрия   судебная психиатрия   факты   
741
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По официальной версии, после задержания маньяк напрочь отказывался сотрудничать со следствием. Его пришлось бы отпустить, если бы не Александр Бухановский, который сумел разговорить Чикатило и добиться его признания в совершённых деяниях.
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Источник:

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Метки: биография   интересное   личности   психиатрия   судебная психиатрия   факты   
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9  комментариев
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113
чахлик невмерущий Час назад
По официальной версии, после задержания маньяк напрочь отказывался сотрудничать со следствием. Его пришлось бы отпустить, если бы не Александр Бухановский,



Хочешь сотрудничать со следствием ?
-Не хочу!
-Отпустите его!Он не хочет!
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Показать 1 ответ
22
Mrak OBOY 20 минут назад
Он сумел "расколоть" Чикатило.... Разговор был долгим, но маньяк в итоге заговорил. Парам пам пам. прекрасно, коротко и ясно))))
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25k
Ваня 37 минут назад
по подробнее можно, то как он чикатило расколол...
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50
хитрый особист Ваня 21 минуту назад
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102
bonli 42 минуты назад
так вроде Кастоев вел дело и колол чику
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6k
Борис Карабанов 48 минут назад
Никаких сталинских репрессий по отношению к генетикам не было. Это придумали гнилые либералы. Сталин добрый, он просто так не сажал и не расстреливал. Значит, за дело вредители получили по заслугам. Сейчас копнись и окажется, что они за кражу дрозофил были справедливо наказаны.
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Rus77 54 минуты назад
А без " сталинских репрессий" никак нельзя было обойтись, тьфу!
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minimalism

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