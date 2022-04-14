Он сумел "расколоть" Чикатило

Александр Олимпиевич Бухановский был рожден в Грозном, в 1944 году. Биологическим его отцом был американец Иосиф Страссберг, но он с Эвелиной Саркисянц , мамой будущего психиатра, расстался и та вышла замуж за инженера Олимпия Бухановского. Отчим дал мальчику свои имя и фамилию.

Эвелина Саркисянц была зубным врачом и мальчик решил пойти по её стопам: в 1961 году окончил Чечено-Ингушское республиканское медицинское училище, а в 1968 году - лечебный факультет Ростовского государственного медицинского института. После Бухановский прослужил на флоте два года.