Он сумел "расколоть" Чикатило

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По официальной версии, после задержания маньяк напрочь отказывался сотрудничать со следствием. Его пришлось бы отпустить, если бы не Александр Бухановский, который сумел разговорить Чикатило и добиться его признания в совершённых деяниях.
Александр Олимпиевич Бухановский был рожден в Грозном, в 1944 году. Биологическим его отцом был американец Иосиф Страссберг, но он с Эвелиной Саркисянц , мамой будущего психиатра, расстался и та вышла замуж за инженера Олимпия Бухановского. Отчим дал мальчику свои имя и фамилию.
Эвелина Саркисянц была зубным врачом и мальчик решил пойти по её стопам: в 1961 году окончил Чечено-Ингушское республиканское медицинское училище, а в 1968 году - лечебный факультет Ростовского государственного медицинского института. После Бухановский прослужил на флоте два года.
Эвелина Саркисянц была зубным врачом и мальчик решил пойти по её стопам: в 1961 году окончил Чечено-Ингушское республиканское медицинское училище, а в 1968 году - лечебный факультет Ростовского государственного медицинского института. После Бухановский прослужил на флоте два года.
Александр Олимпиевич вернулся на кафедру психиатрии Ростовского мединститута в 1970 году. Там он прошёл аспирантуру и ординатуру. Кандидатская диссертация Бухановского была посвящена генетике шизофрении. В те времена генетика была уже более-менее реабилитирована, но всё-таки для научного труда было маловато материала, а использовать зарубежные источники было сложно. Но несмотря на все препятствия Бухановский блестяще защитился, взяв за основу работу генетиков, которые пострадали в годы сталинских репрессий.
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Вклад в науку
Но Бухановского привлекала не только шизофрения. С 1980 года он был первым из психиатров, который начал изучать проблему транссекуализма, что было очень смелым шагом. Бухановский не только написал докторскую диссертацию на эту тему, но и ещё несколько работ. Его "Изменение пола как форма реабилитации больных транссексуализмом" стала широко известна. также Александр Олимпиевич занимался патологией влечения, защитой прав больных, правовыми вопросами психиатрии.
Врач внёс огромнейший вклад в развитие криминальной и судебной психиатрии. Наверное самый известный - это участие в деле Андрея Чикатило. Тогда Александр Бухановский, никому тогда неизвестный доцент Ростовского медицинского института, один из немногих кто отозвался на просьбу о помощи от следователей.
В 1984 и 1986 годах психиатр составил два психологических портрета преступника. Неудивительно, что после задержания Чикатило, который отказался говорить со следствием, следователи пригласили Бухановского. Разговор был долгим, но маньяк в итоге заговорил.
В 1984 и 1986 годах психиатр составил два психологических портрета преступника. Неудивительно, что после задержания Чикатило, который отказался говорить со следствием, следователи пригласили Бухановского. Разговор был долгим, но маньяк в итоге заговорил.
Что было после
Многие до сих пор обвиняют психиатра в том, что он преувеличил свою роль в раскрытии дела Чикатило, однако вклад Бухановского в науку переоценить невозможно.
Ещё в 1990-х он создал лечебно-реабилитационный центр "Феникс", где обучались учебные ординаторы, интерны, проводились учебные экскурсии. Именно за счет центра на кафедре Ростовского мединститута появилась специальная аппаратура, позволяющая повысить качество обучения.
Интересно, что в США, где наблюдали большое количество "серийников", труды Александра Бухановского были очень популярны.
Ещё в 1990-х он создал лечебно-реабилитационный центр "Феникс", где обучались учебные ординаторы, интерны, проводились учебные экскурсии. Именно за счет центра на кафедре Ростовского мединститута появилась специальная аппаратура, позволяющая повысить качество обучения.
Интересно, что в США, где наблюдали большое количество "серийников", труды Александра Бухановского были очень популярны.
Вместе с руководством Американской академии психиатрии и права Александр Олимпиевич выпустил двухтомное руководство для врачей, которое в 2007 году признали лучшей публикацией по психиатрии и получило премию Guttmacher Award.
Александр Бухановский является почётным членом Ассоциации европейских психиатров, председателем Ростовского регионального отделения Российского общества психиатров и других организаций. Также он работал консультантом Главного управления уголовного розыска МВД России.
Александр Бухановский является почётным членом Ассоциации европейских психиатров, председателем Ростовского регионального отделения Российского общества психиатров и других организаций. Также он работал консультантом Главного управления уголовного розыска МВД России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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