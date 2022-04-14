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11-летняя московская школьница раздала новым "друзьям" 2 миллиона рублей на компьютеры, подарки и шопинг

11-летняя московская школьница раздала новым "друзьям" 2 миллиона рублей на компьютеры, подарки и шопинг (1 фото)

Автор:
14 апреля 2022 10:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   деньги   дети   интересное   столица   фото   
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Маленькими мошенниками оказались 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Теперь их ищет полиция.

В Москве 11-летняя школьница познакомилась во дворе на площадке. Новые друзья быстро узнали, что у девочки дома хранятся деньги. Они стали просить её дать им денег на милые нужды — на подарок маме, на ремонт телефона, на покупку компьютера. Эти вымогательства продолжались на протяжении нескольких месяцев. За это время малышка вынесла из дома около 2 миллионов рублей.

О пропаже узнали родители только тогда, когда им понадобились дополнительные средства для личных расходов. Из бабушкиного наследства, двух миллионов рублей, осталось только 120 тысяч.


Телеграм-канал SHOT сообщает, что сначала деньги попросила 13-летняя подруга. Она попросила дать ей 15 тысяч на подарок маме. Через месяц — ещё 20 тысяч, на этот раз на прогулку в торговый центр, а потом — 60 тысяч на подарки для бабушки и дедушки и ещё 20 тысяч на маникюр. Мальчик просила у девочки 220 тысяч на покупку компьютера, 90 тысяч — на ремонт телефона и приобретение ноутбука для младшего брата, 300 тысяч для обновления компьютера и потом ещё 555 тысяч на покупку очередного компьютера.

Через несколько месяцев девочка поняла, что тут что-то нечисто и потребовала вернуть деньги. Но её "друзья" исчезли. Рассказать родителям она побоялась.


Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Юмор   деньги   дети   интересное   столица   фото   
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12  комментариев
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10k
Клёст 43 минуты назад
Наследные деньги в два миллиона, по степени доступности, в ящике со столовыми приборами лежали что-ли?
Понимаю, для некоторых семей это не сумма, но всё же...
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22k
Matrosskin 5 минут назад
Вот и фото девочки подъехало...
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11k
harlamov 7 минут назад
За это время малышка вынесла из дома около 2 миллионов рублей.

Малышка? Извините, но такое обычно говорят о 5-летнем ребенке, но никак не о 11-летнем... Да, она еще ребенок, но уже вполне адекватный, если конечно никаких отклонений в развитии нет. Здесь они явно присутствуют.
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5k
ron 24 минуты назад
..300 тысяч для обновления компьютера и потом ещё 555 тысяч на покупку очередного компьютера. Через несколько месяцев девочка поняла, что тут что-то нечисто...

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5k
tamin Полчаса назад
Ну, это Москва. Подростков вычислят. И добро пожаловать в колонию для несовершеннолетних. Надеюсь
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7k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь Полчаса назад
Я одного не понимаю, ребенок знает код от сейфа? Какая необходимость в этом? Или код был записан прямо на дверце?
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123k
DeOrio 38 минут назад
"Мальчик просила у девочки 220 тысяч " что же это за мальчик?
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