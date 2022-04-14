11-летняя московская школьница раздала новым "друзьям" 2 миллиона рублей на компьютеры, подарки и шопинг

Маленькими мошенниками оказались 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Теперь их ищет полиция.
В Москве 11-летняя школьница познакомилась во дворе на площадке. Новые друзья быстро узнали, что у девочки дома хранятся деньги. Они стали просить её дать им денег на милые нужды — на подарок маме, на ремонт телефона, на покупку компьютера. Эти вымогательства продолжались на протяжении нескольких месяцев. За это время малышка вынесла из дома около 2 миллионов рублей.
О пропаже узнали родители только тогда, когда им понадобились дополнительные средства для личных расходов. Из бабушкиного наследства, двух миллионов рублей, осталось только 120 тысяч.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что сначала деньги попросила 13-летняя подруга. Она попросила дать ей 15 тысяч на подарок маме. Через месяц — ещё 20 тысяч, на этот раз на прогулку в торговый центр, а потом — 60 тысяч на подарки для бабушки и дедушки и ещё 20 тысяч на маникюр. Мальчик просила у девочки 220 тысяч на покупку компьютера, 90 тысяч — на ремонт телефона и приобретение ноутбука для младшего брата, 300 тысяч для обновления компьютера и потом ещё 555 тысяч на покупку очередного компьютера.
Через несколько месяцев девочка поняла, что тут что-то нечисто и потребовала вернуть деньги. Но её "друзья" исчезли. Рассказать родителям она побоялась.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понимаю, для некоторых семей это не сумма, но всё же...
Малышка? Извините, но такое обычно говорят о 5-летнем ребенке, но никак не о 11-летнем... Да, она еще ребенок, но уже вполне адекватный, если конечно никаких отклонений в развитии нет. Здесь они явно присутствуют.
https://life.ru/p/1486706https://life.ru/p/1486706
Одни загадки! Смущают и родители, что не заглядывали в сейф, девочка, что знает код или имеет доступ к ключам (ага, я сам ключи храню рядом с сейфом, а не в связке своих ключей) ну и щедрость, не знающая границ.