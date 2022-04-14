11-летняя московская школьница раздала новым "друзьям" 2 миллиона рублей на компьютеры, подарки и шопинг

В Москве 11-летняя школьница познакомилась во дворе на площадке. Новые друзья быстро узнали, что у девочки дома хранятся деньги. Они стали просить её дать им денег на милые нужды — на подарок маме, на ремонт телефона, на покупку компьютера. Эти вымогательства продолжались на протяжении нескольких месяцев. За это время малышка вынесла из дома около 2 миллионов рублей.

О пропаже узнали родители только тогда, когда им понадобились дополнительные средства для личных расходов. Из бабушкиного наследства, двух миллионов рублей, осталось только 120 тысяч.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что сначала деньги попросила 13-летняя подруга. Она попросила дать ей 15 тысяч на подарок маме. Через месяц — ещё 20 тысяч, на этот раз на прогулку в торговый центр, а потом — 60 тысяч на подарки для бабушки и дедушки и ещё 20 тысяч на маникюр. Мальчик просила у девочки 220 тысяч на покупку компьютера, 90 тысяч — на ремонт телефона и приобретение ноутбука для младшего брата, 300 тысяч для обновления компьютера и потом ещё 555 тысяч на покупку очередного компьютера.

Через несколько месяцев девочка поняла, что тут что-то нечисто и потребовала вернуть деньги. Но её "друзья" исчезли. Рассказать родителям она побоялась.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.