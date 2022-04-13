Девушка спасла застрявшую в окне змейку

Вскоре змей снова оказался у окна Мелисы, а потом и вовсе устроил в нем уютное гнездышко. Как только девушка поняла, что Сникерс не собирается уходить, она стала заботиться о нем. Чтобы никто не беспокоил ее нового друга, она установила возле его гнезда предупреждающие знаки, сообщающие прохожим, что в окне живет змея.