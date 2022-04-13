Девушка спасла застрявшую в окне змейку

Однажды Мелиса Тейлор заметила, что ее кот Бутси беспокойно ходит по подоконнику и пристально смотрит на москитную сетку. Она подошла поближе и увидела, что в окне застряла маленькая змейка.
Девушка захотела помочь бедному животному и стала дрелью делать отверстие в раме, чтобы змея, позже названная Сникерсом, смогла выбраться.
«Работа дрелью заняла всего несколько минут, но Сникерсу потребовалось полчаса, чтобы почувствовать себя в достаточной безопасности и попытаться выбраться»,
В конце концов Сникерс ускользнул, и Мелиса вздохнула с облегчением, но на следующий день змей вернулся.
«Удивительно, но Сникерс вернулся на следующий день. Мой кот снова заметил его, когда он смотрел в наше окно с земли»,
Вскоре змей снова оказался у окна Мелисы, а потом и вовсе устроил в нем уютное гнездышко. Как только девушка поняла, что Сникерс не собирается уходить, она стала заботиться о нем. Чтобы никто не беспокоил ее нового друга, она установила возле его гнезда предупреждающие знаки, сообщающие прохожим, что в окне живет змея.
Сникерс и Мелиса отлично ладят и всегда радуются, когда видят друг друга. Кроме того, оконный змей приносит много пользы: он отпугивает от двора двуногой подруги своих ядовитых сородичей и грызунов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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