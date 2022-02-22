20+ интересных снимков с разных точек планеты

Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 в очередной раз назвал победителей. Конкурс каждый год собирает тысячи снимков от фотографов со всего мира - их работы касаются разных тем, и рассказывают разные истории. В этом году фотографий оказалось около 340 тысяч. Посмотрим на подборку самых ярких и значимых кадров.

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Лисица притаилась в деревьях. Фотограф Milan Radisics, Венгрия 0 Источник:

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Куаруп - основной похоронный ритуал индейцев Сингу, Бразилия. Фотограф Ricardo Teles 0 Источник:

Еще один снимок ритуала Куаруп. Фотограф Ricardo Teles 0 Источник:

Морской лев у берегов Мексики. Фотограф Grahame Purdy 0 Источник:

Безжизненный фламинго в автомобильной шине. Заповедник Мианкале, Иран. Фотограф Mehdi Mohebi Puor 0 Источник:

Любопытство. Фотограф Milan Radisics, Венгрия 0 Источник:

Фламинго в заповеднике Мианкале, Иран. Фотограф Mehdi Mohebi Puor 0 Источник:

Житель города Гринвилл, США, на развалинах своего дома, разрушенного лесными пожарами в 2021 году. Фотограф Gideon Mendel 0 Источник:

Священник старой церкви на острове Эвбея, Греция. Фотограф Gideon Mendel 0 Источник:

Сад Немо - подводная ферма на побережье Ноли в Италии. На глубине от 6 до 9 метров находятся биосферы, в которых выращивают сельскохозяйственные культуры. Фотограф Giacomo d'Orlando 0 Источник:

Рыбацкая деревня в Гане после шторма. Фотограф Lieven Engelen 0 Источник:

Портрет семьи из провинции Восточное Касаи, Конго. Фотограф Hugh Kinsella Cunningham 0 Источник:

Пейзажи геопарка Чжанъе Данься, Китай. Фотограф Jonas Daley 0 Источник:

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Снимок 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Фотограф Win McNamee 0 Источник:

Просители убежища из мексиканского города Хуарес пытаются попасть в США. Фотограф Alejandro Cegarra 0 Источник:

Пейзаж Уилтшира, Англия. Фотограф Iwan Jones 0 Источник:

Пейзаж Уилтшира, Англия. Фотограф Iwan Jones 0 Источник:

Пещеры полуострова Юкатан. Фотограф Martin Broen 0 Источник:

Пещеры полуострова Юкатан. Фотограф Martin Broen 0 Источник:

Охотник в деревне Габона, Южная Африка. Фотограф Brent Stirton 0 Источник:

Пейзаж в Иране. Фотограф Majid Hojjati 0 Источник:

Снимок в Кабуле, Афганистан. Фотограф Phillip Walter Wellman 0 Источник:

Снимок в деревне Торридон, Шотландия. Фотограф Lorenzo Poli 0 Источник: