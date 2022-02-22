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20+ интересных снимков с разных точек планеты

20+ интересных снимков с разных точек планеты (26 фото)

Автор:
22 февраля 2022 21:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   мир   планета   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 в очередной раз назвал победителей. Конкурс каждый год собирает тысячи снимков от фотографов со всего мира - их работы касаются разных тем, и рассказывают разные истории. В этом году фотографий оказалось около 340 тысяч. Посмотрим на подборку самых ярких и значимых кадров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   мир   планета   подборка   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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2  комментария
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62k
Опиум для народа 2 часа назад
Нам тоже такую стену надо вдоль южной границы поставить. Только с пулеметами.
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−40
Сергей Вредный 55 минут назад
куча говна
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mercure

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