20+ интересных снимков с разных точек планеты

619
26
Фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 в очередной раз назвал победителей. Конкурс каждый год собирает тысячи снимков от фотографов со всего мира - их работы касаются разных тем, и рассказывают разные истории. В этом году фотографий оказалось около 340 тысяч. Посмотрим на подборку самых ярких и значимых кадров.
×
×
Безжизненный фламинго в автомобильной шине. Заповедник Мианкале, Иран. Фотограф Mehdi Mohebi Puor
Житель города Гринвилл, США, на развалинах своего дома, разрушенного лесными пожарами в 2021 году. Фотограф Gideon Mendel
Сад Немо - подводная ферма на побережье Ноли в Италии. На глубине от 6 до 9 метров находятся биосферы, в которых выращивают сельскохозяйственные культуры. Фотограф Giacomo d'Orlando
Снимок 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Фотограф Win McNamee
Просители убежища из мексиканского города Хуарес пытаются попасть в США. Фотограф Alejandro Cegarra
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 16 удивительных снимков со всего мира
- Жизнь городов: финалисты фотоконкурса Urban Photo Awards 2021
- 20+ захватывающих дух пейзажей со всего мира
- Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира
- 20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира
28
Понравилось28
Новости партнёров