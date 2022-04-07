Как американские господа относилась к рабам

Как-то раз её застали за тем, что она носилась по дому за служанкой и била девочку плетью. Через пару дней эта служанка выпрыгнула с балкона и разбилась насмерть. Стали всё чаще замечать, что её слуги постоянно в синяках и кровоподтёках, некоторые еле ходят, а из особняка четы Лалори периодически доносятся жуткие крики. К этому делу даже подключился местный судья, который велел провести расследование но так как он дружил с супругом Дельфины, её просто пожурили и выписали небольшой штраф. Потом выяснилось, что она действительно пытала и калечила своих слуг, некоторых доводила до самоубийства. Слуги и впрямь пропадали, но окружающие не обращали на это внимания, а хозяйка дома просто покупала себе новых. Со временем, исчезали и они. Её муж отлично знал, что происходит в его доме - но мучили-то негров, а он был богатым и дружил со всеми влиятельными людьми города. И на «каких-то чернокожих» ему было наплевать.

Всё изменилось во время пожара.

Он вспыхнул на кухне особняка Лалори, на улицы повалил дым и соседи прибежали, чтобы помочь сбить пламя. В итоге им удалось потушить пожар, заодно на кухне они нашли прикованную девушку-рабыню. Дельфина сначала пытала её, а потом приковала к железной решётке и отправилась по своим делам.

Соседи были просто в шоке и стали осматривать особняк. Когда поднялись на чердак, увидели семь прикованных к стенам рабов. Измождённых, избитых до полусмерти, со следами пыток. Тут уже не помогли ни связи четы Лалори, ни их положение - Дельфину хотели судить и ей грозил серьёзный тюремный срок. Супруг мучительницы от неё быстро открестился, забрал детей и уехал из города. Друзья помогли ему оформить развод.

Дельфина же домой не вернулась - ни в тот день, ни позже. Её кто-то предупредил и она бежала из города. Есть разные версии: по одной из них она уехала во Францию, по другой - осталась в штате Луизиана, просто взяла себе другое имя.