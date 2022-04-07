Как американские господа относилась к рабам

В США даже была своя «Салтычиха», которая пытала и убивала прислугу.
Дельфина Лалори родилась на Гаити в 1775 году. Белая, знатная и капризная девочка привыкла, что все вокруг неё ходят на цыпочках и стараются ничем не обидеть «маленькую принцессу». Уже тогда в ней проявлялись садистские наклонности, например, Дельфина любила смотреть, как секли провинившихся слуг.
Но по-настоящему она развернулась после гибели своих родителей.
Их убили во время восстания рабов. Местных негров десятилетиями мордовали и не считали за людей, в конце концов им это надоело и они устроили бунт. Его быстро подавили, но восставшие успели поквитаться с несколькими «знатными», в их число попали и родители Дельфины. После этого она на всю жизнь возненавидела чернокожих.
Когда Дельфина повзрослела, у неё началась бурная личная жизнь: череда романов, три брака, рождение двоих детей. Её очередной муж был успешным и весьма обеспеченным дантистом, вместе с ним Дельфина переехала в Новый Орлеан. Там они купили дом на Роял-стрит, в которым собирались сливки местного общества. На их фоне Дельфина просто блистала: умная, образованная, с прекрасным воспитанием и манерами - она просто влюбила в себя всех окружающих. Однако потом за ней стали замечать кое-какие странности. И главная из них - необъяснимая жестокость к прислуге.
Как-то раз её застали за тем, что она носилась по дому за служанкой и била девочку плетью. Через пару дней эта служанка выпрыгнула с балкона и разбилась насмерть. Стали всё чаще замечать, что её слуги постоянно в синяках и кровоподтёках, некоторые еле ходят, а из особняка четы Лалори периодически доносятся жуткие крики. К этому делу даже подключился местный судья, который велел провести расследование но так как он дружил с супругом Дельфины, её просто пожурили и выписали небольшой штраф. Потом выяснилось, что она действительно пытала и калечила своих слуг, некоторых доводила до самоубийства. Слуги и впрямь пропадали, но окружающие не обращали на это внимания, а хозяйка дома просто покупала себе новых. Со временем, исчезали и они. Её муж отлично знал, что происходит в его доме - но мучили-то негров, а он был богатым и дружил со всеми влиятельными людьми города. И на «каких-то чернокожих» ему было наплевать.
Всё изменилось во время пожара.
Он вспыхнул на кухне особняка Лалори, на улицы повалил дым и соседи прибежали, чтобы помочь сбить пламя. В итоге им удалось потушить пожар, заодно на кухне они нашли прикованную девушку-рабыню. Дельфина сначала пытала её, а потом приковала к железной решётке и отправилась по своим делам.
Соседи были просто в шоке и стали осматривать особняк. Когда поднялись на чердак, увидели семь прикованных к стенам рабов. Измождённых, избитых до полусмерти, со следами пыток. Тут уже не помогли ни связи четы Лалори, ни их положение - Дельфину хотели судить и ей грозил серьёзный тюремный срок. Супруг мучительницы от неё быстро открестился, забрал детей и уехал из города. Друзья помогли ему оформить развод.
Дельфина же домой не вернулась - ни в тот день, ни позже. Её кто-то предупредил и она бежала из города. Есть разные версии: по одной из них она уехала во Францию, по другой - осталась в штате Луизиана, просто взяла себе другое имя.
Как бы то ни было, в Новом Орлеане до сих пор стоит особняк Лалори. Сейчас туда водят туристов и щекочут им нервы жуткими историями про кровожадную женщину с утончёнными манерами.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Коллекция семейных портретов афроамериканцев начала 20 века
- Восемь очень красивых французских актрис
- Ураган «Ида» обрушился на Новый Орлеан: 17 шокирующих фото
- Могут повторить 1804 - 2020? О резне на Гаити
- Пыточных дел мастер: канадец коллекционирует и применяет орудия пытки
Понравилось14
1. Эта женщина потеряла при восстании рабов своих родителей. Убили ее черные. Наверное запомнила, а?
2. На Гаити восстания рабов имели место, потому что качество жизни у рабов было хуже, чем у бродячих собак. В десять раз хуже, чем у рабов в Южных Штатах.
3. Новый Орлеан - столица южного штата Луизиана. Отношения к рабам были лучше, чем на Гаити, но все равно хуже, чем к собакам. С одной разницей - рабов надо было иметь как орудие (не трактор, но грабли и подобное).
4. История поста говорит о некоторых фактах и паре легенд, которые вполне вписываются в "обычный" менталитет рабовладельцев. Напоминаю, что как в Луизиане, так и тем более на Гаити, рабов их владельцы могли убить за ЛЮБОЕ неповиновение. Как они могли убить, это дело десятое. Хорошо, если выстрелом. А могли и в яму посадить медленно умирать, чтобы другим было все это видно, и оттуль неповадно было.
5. Дочь рабовладельца с Гаити не могла быть "американской элитой". Даже выйдя замуж за дантиста. Дантисты действительно были высокооплачиваемы, в разы больше, чем сейчас (в сравнении со средним лавочником или кузнецом). Но название поста как-то не очень точно.