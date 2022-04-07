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Как американские господа относилась к рабам

Как американские господа относилась к рабам (4 фото)

Автор:
07 апреля 2022 20:03
Сообщество : Истории
Метки: гаити   луизиана   новый орлеан   пытки   рабы   франция   
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В США даже была своя «Салтычиха», которая пытала и убивала прислугу.

Дельфина Лалори родилась на Гаити в 1775 году. Белая, знатная и капризная девочка привыкла, что все вокруг неё ходят на цыпочках и стараются ничем не обидеть «маленькую принцессу». Уже тогда в ней проявлялись садистские наклонности, например, Дельфина любила смотреть, как секли провинившихся слуг.

Но по-настоящему она развернулась после гибели своих родителей.

Их убили во время восстания рабов. Местных негров десятилетиями мордовали и не считали за людей, в конце концов им это надоело и они устроили бунт. Его быстро подавили, но восставшие успели поквитаться с несколькими «знатными», в их число попали и родители Дельфины. После этого она на всю жизнь возненавидела чернокожих.

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Когда Дельфина повзрослела, у неё началась бурная личная жизнь: череда романов, три брака, рождение двоих детей. Её очередной муж был успешным и весьма обеспеченным дантистом, вместе с ним Дельфина переехала в Новый Орлеан. Там они купили дом на Роял-стрит, в которым собирались сливки местного общества. На их фоне Дельфина просто блистала: умная, образованная, с прекрасным воспитанием и манерами - она просто влюбила в себя всех окружающих. Однако потом за ней стали замечать кое-какие странности. И главная из них - необъяснимая жестокость к прислуге.

Как-то раз её застали за тем, что она носилась по дому за служанкой и била девочку плетью. Через пару дней эта служанка выпрыгнула с балкона и разбилась насмерть. Стали всё чаще замечать, что её слуги постоянно в синяках и кровоподтёках, некоторые еле ходят, а из особняка четы Лалори периодически доносятся жуткие крики. К этому делу даже подключился местный судья, который велел провести расследование но так как он дружил с супругом Дельфины, её просто пожурили и выписали небольшой штраф. Потом выяснилось, что она действительно пытала и калечила своих слуг, некоторых доводила до самоубийства. Слуги и впрямь пропадали, но окружающие не обращали на это внимания, а хозяйка дома просто покупала себе новых. Со временем, исчезали и они. Её муж отлично знал, что происходит в его доме - но мучили-то негров, а он был богатым и дружил со всеми влиятельными людьми города. И на «каких-то чернокожих» ему было наплевать.

Всё изменилось во время пожара.

Он вспыхнул на кухне особняка Лалори, на улицы повалил дым и соседи прибежали, чтобы помочь сбить пламя. В итоге им удалось потушить пожар, заодно на кухне они нашли прикованную девушку-рабыню. Дельфина сначала пытала её, а потом приковала к железной решётке и отправилась по своим делам.

Соседи были просто в шоке и стали осматривать особняк. Когда поднялись на чердак, увидели семь прикованных к стенам рабов. Измождённых, избитых до полусмерти, со следами пыток. Тут уже не помогли ни связи четы Лалори, ни их положение - Дельфину хотели судить и ей грозил серьёзный тюремный срок. Супруг мучительницы от неё быстро открестился, забрал детей и уехал из города. Друзья помогли ему оформить развод.

Дельфина же домой не вернулась - ни в тот день, ни позже. Её кто-то предупредил и она бежала из города. Есть разные версии: по одной из них она уехала во Францию, по другой - осталась в штате Луизиана, просто взяла себе другое имя.

Как бы то ни было, в Новом Орлеане до сих пор стоит особняк Лалори. Сейчас туда водят туристов и щекочут им нервы жуткими историями про кровожадную женщину с утончёнными манерами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гаити   луизиана   новый орлеан   пытки   рабы   франция   
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Divergent?!? 3 часа назад
Давайте по порядку.

1. Эта женщина потеряла при восстании рабов своих родителей. Убили ее черные. Наверное запомнила, а?

2. На Гаити восстания рабов имели место, потому что качество жизни у рабов было хуже, чем у бродячих собак. В десять раз хуже, чем у рабов в Южных Штатах.

3. Новый Орлеан - столица южного штата Луизиана. Отношения к рабам были лучше, чем на Гаити, но все равно хуже, чем к собакам. С одной разницей - рабов надо было иметь как орудие (не трактор, но грабли и подобное).
4. История поста говорит о некоторых фактах и паре легенд, которые вполне вписываются в "обычный" менталитет рабовладельцев. Напоминаю, что как в Луизиане, так и тем более на Гаити, рабов их владельцы могли убить за ЛЮБОЕ неповиновение. Как они могли убить, это дело десятое. Хорошо, если выстрелом. А могли и в яму посадить медленно умирать, чтобы другим было все это видно, и оттуль неповадно было.
5. Дочь рабовладельца с Гаити не могла быть "американской элитой". Даже выйдя замуж за дантиста. Дантисты действительно были высокооплачиваемы, в разы больше, чем сейчас (в сравнении со средним лавочником или кузнецом). Но название поста как-то не очень точно.
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