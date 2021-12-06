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Когда я не я: что заставляет людей сменить собственное имя?

Когда я не я: что заставляет людей сменить собственное имя? (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 10:36
Сообщество : Факты
Метки: изменение   имя   отражение   почемучка   причина   смена   современность   странность   
624
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В наше время новое имя, официально смененное во всех документах, а не просто красивый творческий псевдоним, явление довольно частое. Почему люди сознательно отказываются от имени, полученного при рождении?

В некоторых культурах действовало довольно распространенное правило – давать ребенку два имени. Одно сразу, а следующее по мере взросления и проявления каких-то индивидуальных черт. Конечно, времена изменились, но люди нередко обращаются к смене имени и в наши дни. Что заставляет так поступать?


1.     Несочетаемость с фамилией/отчеством. Так случается при переезде за границу, где личные данные получают другое написание и звучание, или, к примеру, при смене фамилии после заключения брака.

2.     Ассоциирование с малоприятными для себя людьми. Так, если девочку, например, назвали в честь бабушки, которая была натурой властной и жесткой, то не исключено, что она будет стремиться избавиться от общего имени, чтобы таким образом сепарироваться от родственницы и стать носительницей своего собственного индивидуального и нравящегося имени.

3.     Очень вычурное, странное или сложнопроизносимое имя. Это наследие СССР (Ватерпежекосма, Даздраперма, Видлен, Веор и т.д.) и современные Люцифер, Карамель, Виагра и прочие.

4.     Стремление к глобальным переменам в жизни. В случае, когда она складывается не совсем удачно или далеко не так, как хотелось, смена имени нередко выступает в виде попытки перечеркнуть прошлое и начать все заново.

5.     Попытка спрятаться. К такому способу прибегают как преступники, так и включенные в программу защиты свидетелей люди.

6.     Отторжение. Не нравится имя и все тут. Человек спокойно идет и меняет его на более современное, звучное, короткое, привычное.

7.     Чрезмерное распространение. Случаются периоды, когда одно или несколько имен просто бьют рекорды по популярности. И тогда в группах детского сада, а затем и в классах школы появляются, к примеру, по 5 Данилов и 7 Софий. Человек устает от постоянной путаницы еще в детстве и меняет имя.

Следует понимать, что смена имени не всегда избавляет от накопившихся проблем или негатива. Но довольно часто этот способ оказывается вполне рабочим.

А вы когда-нибудь задумывались о смене имени? Какие странные и необычные имена встречались вам в жизни?

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Метки: изменение   имя   отражение   почемучка   причина   смена   современность   странность   
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625k
Alexey Berestenko 52 минуты назад
У отца в лаборатории работал Трактор Иванович, я были у него два сына - оба Тракторовичи!
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455
Вжик Полчаса назад
смена имени нередко выступает в виде попытки перечеркнуть прошлое и начать все заново.
========
Как чудака не называй, он останется чудаком.
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2k
Frank Borman 53 минуты назад
- Дорогая редакция!
Мой дед, Сруль Шломович Шапиро, во время борьбы с космополитизмом сменил фамилию на Соловьев. Скажите, могу ли я поменять фамилию взад? Очень уж хочется получить паспорт исторической родины и позагорать в Хайфе.
Ваш Владимир Соловьев, ведущий программы "Русский мир".
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4k
Виталий Касандров Час назад
Кроме лишенных прав и с кучей кредитов других не встречал .
Вот еще однокурсник, тоже поменял фамилию, почему не знаю ,но он ее поменял перед тем как депутатом стать .
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743
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Интересно как там Боч поживает.
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38k
Андрей 2 часа назад
Слышал историю про то как парниша вернулся домой пораньше, а батя его родной на жене его пыхтит. Парниша развёлся в женой, женился на другой и взял фамилию жены.
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
еще жиды меняли имена и фамилии на русские, потому что боятся очередных "еврейских погромов"

з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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6k
Bartello 3 часа назад
Тараканы в голове взяли верх и уговорили.
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