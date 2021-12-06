1. Несочетаемость с фамилией/отчеством. Так случается при переезде за границу, где личные данные получают другое написание и звучание, или, к примеру, при смене фамилии после заключения брака.

2. Ассоциирование с малоприятными для себя людьми. Так, если девочку, например, назвали в честь бабушки, которая была натурой властной и жесткой, то не исключено, что она будет стремиться избавиться от общего имени, чтобы таким образом сепарироваться от родственницы и стать носительницей своего собственного индивидуального и нравящегося имени.

3. Очень вычурное, странное или сложнопроизносимое имя. Это наследие СССР (Ватерпежекосма, Даздраперма, Видлен, Веор и т.д.) и современные Люцифер, Карамель, Виагра и прочие.

4. Стремление к глобальным переменам в жизни. В случае, когда она складывается не совсем удачно или далеко не так, как хотелось, смена имени нередко выступает в виде попытки перечеркнуть прошлое и начать все заново.

5. Попытка спрятаться. К такому способу прибегают как преступники, так и включенные в программу защиты свидетелей люди.

6. Отторжение. Не нравится имя и все тут. Человек спокойно идет и меняет его на более современное, звучное, короткое, привычное.

7. Чрезмерное распространение. Случаются периоды, когда одно или несколько имен просто бьют рекорды по популярности. И тогда в группах детского сада, а затем и в классах школы появляются, к примеру, по 5 Данилов и 7 Софий. Человек устает от постоянной путаницы еще в детстве и меняет имя.

Следует понимать, что смена имени не всегда избавляет от накопившихся проблем или негатива. Но довольно часто этот способ оказывается вполне рабочим.

А вы когда-нибудь задумывались о смене имени? Какие странные и необычные имена встречались вам в жизни?