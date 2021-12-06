В наше время новое имя, официально смененное во всех документах, а не просто красивый творческий псевдоним, явление довольно частое. Почему люди сознательно отказываются от имени, полученного при рождении?
В некоторых культурах действовало довольно распространенное правило – давать ребенку два имени. Одно сразу, а следующее по мере взросления и проявления каких-то индивидуальных черт. Конечно, времена изменились, но люди нередко обращаются к смене имени и в наши дни. Что заставляет так поступать?
1. Несочетаемость с фамилией/отчеством. Так случается при переезде за границу, где личные данные получают другое написание и звучание, или, к примеру, при смене фамилии после заключения брака.
2. Ассоциирование с малоприятными для себя людьми. Так, если девочку, например, назвали в честь бабушки, которая была натурой властной и жесткой, то не исключено, что она будет стремиться избавиться от общего имени, чтобы таким образом сепарироваться от родственницы и стать носительницей своего собственного индивидуального и нравящегося имени.
3. Очень вычурное, странное или сложнопроизносимое имя. Это наследие СССР (Ватерпежекосма, Даздраперма, Видлен, Веор и т.д.) и современные Люцифер, Карамель, Виагра и прочие.
4. Стремление к глобальным переменам в жизни. В случае, когда она складывается не совсем удачно или далеко не так, как хотелось, смена имени нередко выступает в виде попытки перечеркнуть прошлое и начать все заново.
5. Попытка спрятаться. К такому способу прибегают как преступники, так и включенные в программу защиты свидетелей люди.
6. Отторжение. Не нравится имя и все тут. Человек спокойно идет и меняет его на более современное, звучное, короткое, привычное.
7. Чрезмерное распространение. Случаются периоды, когда одно или несколько имен просто бьют рекорды по популярности. И тогда в группах детского сада, а затем и в классах школы появляются, к примеру, по 5 Данилов и 7 Софий. Человек устает от постоянной путаницы еще в детстве и меняет имя.
Следует понимать, что смена имени не всегда избавляет от накопившихся проблем или негатива. Но довольно часто этот способ оказывается вполне рабочим.
А вы когда-нибудь задумывались о смене имени? Какие странные и необычные имена встречались вам в жизни?
Источник:
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Как чудака не называй, он останется чудаком.
Мой дед, Сруль Шломович Шапиро, во время борьбы с космополитизмом сменил фамилию на Соловьев. Скажите, могу ли я поменять фамилию взад? Очень уж хочется получить паспорт исторической родины и позагорать в Хайфе.
Ваш Владимир Соловьев, ведущий программы "Русский мир".
Вот еще однокурсник, тоже поменял фамилию, почему не знаю ,но он ее поменял перед тем как депутатом стать .
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.