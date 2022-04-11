"Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабитова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире

После выступления в США Сабитова не поддерживают ни сторонники, ни противники спецоперации на Украине.
На недавнем концерте экс-резидента шоу «Stand Up» Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе один из зрителей потребовал юмориста высказаться о ситуации вокруг Украины. Комик был уклончив и попытался отделаться общими фразами, вернувшись к теме выступления. Провокатор не унимался, и Сабурову пришлось ответить. Шоумен заявил, что озвучить свою позицию ему мешает страх за семью.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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После этого выступления о Сабурове не высказался лишь ленивый. Украинский певец Потап назвал комика трусом и предателем. «Я согласен, вы все заткнувшие в свои трусливые задницы языки — не артисты и не кумиры больше. Угадайте, что будет дальше? Вы за свое молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съемке, и когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы трусы и просто прислуга! Быть человеком — это надо иметь силу! Яйца! А у вас этого нет», — заявил Потап.
Ксения Собчак тоже проехалась по некогда словоохотливому и острому на язык шоумену. В частности, она напомнила, как юморист совершенно не стеснялся травить Настю Ивлееву. Кроме этого, комику припомнили, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице, у которой на концерте зазвонил телефон.
Между тем, Лос-Анджелес — лишь первая точка в гастрольном туре Сабурова по США, который был запланирован еще год назад. Комик выступит в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорке, и, похоже, еще ни раз услышит провокационные вопросы из зала.
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