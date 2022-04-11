"Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабитова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире

Ксения Собчак тоже проехалась по некогда словоохотливому и острому на язык шоумену. В частности, она напомнила, как юморист совершенно не стеснялся травить Настю Ивлееву. Кроме этого, комику припомнили, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице, у которой на концерте зазвонил телефон.

Между тем, Лос-Анджелес — лишь первая точка в гастрольном туре Сабурова по США, который был запланирован еще год назад. Комик выступит в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорке, и, похоже, еще ни раз услышит провокационные вопросы из зала.