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"Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабитова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире

"Просто трус и прислуга": комика Нурлана Сабитова затравили за уклончивую позицию о ситуации в мире (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 07:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: stand up   Концерт   Потап   видео   выступление   зрители   политика   сабуров   собчак   шоу бизнес   
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После выступления в США Сабитова не поддерживают ни сторонники, ни противники спецоперации на Украине.

На недавнем концерте экс-резидента шоу «Stand Up» Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе один из зрителей потребовал юмориста высказаться о ситуации вокруг Украины. Комик был уклончив и попытался отделаться общими фразами, вернувшись к теме выступления. Провокатор не унимался, и Сабурову пришлось ответить. Шоумен заявил, что озвучить свою позицию ему мешает страх за семью.


После этого выступления о Сабурове не высказался лишь ленивый. Украинский певец Потап назвал комика трусом и предателем. «Я согласен, вы все заткнувшие в свои трусливые задницы языки — не артисты и не кумиры больше. Угадайте, что будет дальше? Вы за свое молчание будете отвечать на каждом концерте, на каждой съемке, и когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы трусы и просто прислуга! Быть человеком — это надо иметь силу! Яйца! А у вас этого нет», — заявил Потап.


Ксения Собчак тоже проехалась по некогда словоохотливому и острому на язык шоумену. В частности, она напомнила, как юморист совершенно не стеснялся травить Настю Ивлееву. Кроме этого, комику припомнили, как он пожелал "сдохнуть" зрительнице, у которой на концерте зазвонил телефон.


Между тем, Лос-Анджелес — лишь первая точка в гастрольном туре Сабурова по США, который был запланирован еще год назад. Комик выступит в Сиэтле, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорке, и, похоже, еще ни раз услышит провокационные вопросы из зала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: stand up   Концерт   Потап   видео   выступление   зрители   политика   сабуров   собчак   шоу бизнес   
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37  комментариев
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44k
dima423 3 часа назад
Сука хохлятская, правильно ему сказали - езжай воюй на украину, че ты тут воюешь! А Нурлан реально зассал ответить жестко черту, что 8 лет этот черт не переживал когда чужих друзей и родственников убивали там, а теперь как его коснулось закипешил...
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15k
жорик 7 минут назад
сабуров этот мудак, на понтах постоянно
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 минут назад
встретились в Лосанжелесе "захистник урины" и неопределившийся стендапер .вопрос номер адын что они там делают и как попали?
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6k
Sergey 19 минут назад
зачем вообще этим звездам лезть в политику? развлекайте народ лучше.
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962
Кактус Полчаса назад
Автор, кто такой Нурлан Сабитов???? Даже заголовок написать нормально не смог, писака!
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27k
lem02 54 минуты назад
Один сверхпатриот воюет из США. Другой, в США же, оказался недопатриотом. Что то с патриотизмом не то...
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1k
perekrestok Час назад
Такова судьба медийных личностей. Раз залез в телевизор, начал торговать лицом - будь готов и к таким вопросам. Такая уж судьба у тех, кто зарабатывает на благосклонности аудитории. Пенсионера или рабочего в Америку не позовут, но и вопросы к нему не прилетят. А тут получился ответ: "я боюсь за свою семью, но я против той страны, где гребу бабло".
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24k
SerGProS Час назад
Надо было как МС Горбачев в свое время: "..хорошо, что мы подошли к этому вопросу и ответ на него очевиден..Следующий вопрос.."
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1k
Карл Карл Час назад
ско м о рохи и про сти тут ки служат любой власти. какой с них спрос.
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104
Роман 2 часа назад
Сабуров - казах, начнем с этого. его страна в "спецоперации" не участвует, более того, официальная позиция Казахстана - нейтралитет с поддержкой санкций против России, непризнание ЛДНР. зачем вообще его мнение по этому вопросу спрашивать?
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−1
Настюша Роман 40 минут назад
казах, но живет почему то и работает в России и значит позиции Казахстана не должно быть! Должен быть за Россию! Кому не нравится свободны.
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6
Guilty Pleasure 2 часа назад
Некоторые ведомые думают, что человек не может жить вне политики
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8k
Фон Шниппельблох 2 часа назад
Да в смысле? Это его личное дело.
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2k
Natali 2 часа назад
Я его не оправдываю, у каждого свое мнение и отношение к ситуации. Но так легко критиковать это из другой страны. А что же гарный хлопец Потап повел себя как трус и предатель, когда не высказывался о нацистких выпадах в сторону пенсионеров в своей стране? Как мужчина не заступался? Яйца отращивал? Они у него появились только, когда можно стало тявкать на других?
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31
Сергей 2 часа назад
Вот сейчас бы не прочёл случайно и не знал бы ,что есть такой комык
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1k
Motorola 2 часа назад
Какой то винегрет из говна (потап, собчак,нурлан )
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6k
IceBazooka 2 часа назад
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85
Дмитрий 2 часа назад
Сабитова.... Собурова... Ребята, это днее дна, начиная от темы, продолжая автором видоса, заканчивая подготовкой поста... автору минус за домашнее задание
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574
parhi 2 часа назад
Вот кастрюлеголовым неймётся - ваши друзья там дохнут так же как наши ребята, а началось все в 2014 году когда Азов и прочая по**ень нацистская расцвела по всей окраине - че вы тогда молчали? Последние 8 лет че молчали когда АТО против мирных жителей проводили?? А, язык сразу сразу в жопе... окраина это просто ПОКА ЕЩЁ НЕ РОССИЯ скоро все будут
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10k
El Niño 2 часа назад
А кто такой Нурлан Сабитов?
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13k
Иван 3 часа назад
А нафига ему на эту тему вообще высказываться? Дело артистов - выступать на сцене, а не комментировать политические события
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7k
bum-bum 3 часа назад
Великие воены)) сыбался в другую страну, в своей стране война и мобилизация, но он великий патриот, воюет на концертах с комиками. Еще наверно шлюхам мстит в барделях)) Куда катится этот мир.
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