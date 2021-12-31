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Кладбище кораблей в Арктической Териберке

Кладбище кораблей в Арктической Териберке (54 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:48
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Кладбище кораблей   Териберка   интересно   кладбище   корабли   познавательно   фото   
702
54

Это так называемое кладбище кораблей, где гниют в воде останки брошенных ещё в 1960-х гг. старых деревянных промысловых судов, а также про несколько более современных судов, выброшенных на берег.

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И вот мы у бывшего причала деревянных промысловых судов, брошенных ещё в 1960-х гг. Как это произошло мы сейчас вкратце расскажем.

Всю свою историю Териберка была связана с рыбным промыслом. Уже к началу ХХ века здесь действовала Норвежская рыбацкая фактория, занимавшаяся промыслом трески.

После становления советской власти к концу 1920-х гг. на берегах Териберской губы был организован первый колхоз, который занимался не только рыбной ловлей, но и оленеводством.

А в начале 1930 г. здесь был организован и полноценный рыболовецкий колхоз "Красная Армия", объединивший в себе бывший колхоз им. Ворошилова и ещё 44 рыбных хозяйства, занимавшихся промыслом трески, сёмги и сельди.

В том же году в двух километрах от Териберки был основан посёлок Лодейное, а в 1932 г. в Териберке была открыта моторно-рыбацкая станция.

В конце 1930-х гг. в Лодейном разместились судоремонтные мастерские и были построены причалы для рейдовых пароходов, а сама Териберка стала рабочим посёлком.

Во время Великой Отечественной Войны Териберка занималась рыбным промыслом для нужд фронта, при этом неоднократно подвергаясь авианалётам немецких бомбардировщиков.

Наибольшего развития рыболовецкая отрасль Териберки достигла к началу 1960-х гг.

На то время в ней было уже два рыболовецких колхоза с двумя рыбозаводами. Были обустроены мастерские и склады Беломорской базы Гослова, развивались судоремонтные мастерские. Кроме того не отставали и другие отрасли. Так к тому времени в Териберки было две молочно-товарных фермы, ферма по разведению норки, птицеферма и оленеводческая ферма на 2000 голов.

Стоит отметить, что всё это находилось в пограничной зоне и попасть сюда посторонние могли только по пропускам.

Но в 1960-х гг. с развитием крупнотоннажного флота, ведущего добычу в открытом море и океане, началось сокращение прибрежного промысла и село постепенно стало увядать.

Большие суда выгружали биоресурсы в рыбном порту Мурманска, где был организован рыбный комбинат.

Тем не менее в Териберке всё ещё действовал посёлкообразующий колхоз им. XXI съезда КПСС и животноводческая ферма, а траулер-рефрижератор "Печорец" териберского колхоза регулярно совершал промысловые рейсы. Остальные же колхозы постепенно стали сокращаться.

А после распада СССР колхоз имени XXI съезда КПСС был переименован в "Мурман" и впоследствии приватезирован, а значительная часть работников лишилась своих рабочих мест.

В 1997 г. из за оттока населения посёлок городского типа Териберка был преобразован в село, которое в январе 2009 г. было исключено из пограничной зоны.

Теперь перейдём на побережье самого села, расположенного в устье реки Териберка.

Здесь также есть несколько сгнивших деревянных судов.

Рядом с одним из них лежит небольшой ржавый баркас.

Внутри даже осталось рулевое колесо.

Всё это также оставшиеся напоминания о когда-то развитом здесь рыбном промысле.

А на пляже у самого села лежит ещё одно небольшое судно, но выброшенное на берег в 2020 г.

Это малый рыболовный сейнер-траулер МРС-150 проекта 1338.

Его притащило сюда штормом от причала рыболовецкой фабрики.

Суда этого проекта строили у нас на Дальнем Востоке на Заводе им. Октябрьской Революции в г. Благовещенск.

Производили их с конца 1970-х гг.

Заглянем в рубку.

Внутри конечно же всё разграблено и разбито.

Гермодверь в машинное отделение.

Внутри конечно тоже картина мрачная. Всё покрыто ржавчиной и песком.

Тем не менее ещё можно опознать и дизель.

И различные щиты.

Вот такой кораблик.

А на этом всё.

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Метки: Кладбище кораблей   Териберка   интересно   кладбище   корабли   познавательно   фото   
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2  комментария
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82k
Броненосец Потелкам 40 минут назад
Кораблик стоит на песочке
Это вам не скала,как у нас, в Кабардинке, можно и стащить.
Экскаватор и буксир, делов-то.
Или экскаватор, длинный трос и морской якорь.
Значит, застраховали и на берег выбросили, ради страховки
Часто бывает со старыми калошами
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1k
Vovan Petroff 14 минут назад
Ну хорошо хоть что погоду солнечную "приватЕзировал". Каломётчик хренов.
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