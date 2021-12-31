Кладбище кораблей в Арктической Териберке

На то время в ней было уже два рыболовецких колхоза с двумя рыбозаводами. Были обустроены мастерские и склады Беломорской базы Гослова, развивались судоремонтные мастерские. Кроме того не отставали и другие отрасли. Так к тому времени в Териберки было две молочно-товарных фермы, ферма по разведению норки, птицеферма и оленеводческая ферма на 2000 голов.