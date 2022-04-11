"Дай 100 рублей - исцелюсь!": чудо моментального излечения дорожного попрошайки сняли на видео

С каждым днем примеров чудотворных исцелений становится всё больше и больше. И лекарями могут стать совершенно обычные люди - главное, пожертвовать денежку.
Дорожные попрошайки - бич малых и крупных городов. Этих артистов не смущает не плотный поток машин, ни нежлание водителей помогать им копеечкой. Всё равно на сотню отказавших найдется один с добрым сердцем. И тогда явится настоящее чудо!
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А вы подаёте попрошайкам?
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АНТИФИШКИ
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В Сургуте где-то в 2008 году на светофорах работал паренек. Паренек, как паренек, с ДЦП и нарушением речи. По моим наблюдениям ему за один "красный" давали около 100 рублей с разных машин. Как-то раз довелось в том районе на маршрутке ехать, и тут заходит он и сразу к водителю, видимо они не в первый раз виделись, т.к. довольно по-приятельски общались. В какой-то момент этот паренек достает пачку купюр и дает водителю на обмен на более крупные купюры. Водитель пересчитывает и говорит, что до трех тысяч не хватает 10 рублей. Этот ДЦПшник поворачивается ко мне и безапелляционно требует:"Дай 10 рублей, а то мне не хватает". У меня аж дыхание на несколько мгновений перехватило. Я ему в ответ:А ты не приухуел, паренек?". Потом, когда он вышел, с водителем поговорил, так он сказал, что именно этот юродивый в день может и по 5-6 тысяч иметь,к нему частенько на обмен такие садятся и он немного в курсе их заработков.