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"Дай 100 рублей - исцелюсь!": чудо моментального излечения дорожного попрошайки сняли на видео

"Дай 100 рублей - исцелюсь!": чудо моментального излечения дорожного попрошайки сняли на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   исцеление   нищий   попрошайка   сто рублей   чудо   
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С каждым днем примеров чудотворных исцелений становится всё больше и больше. И лекарями могут стать совершенно обычные люди - главное, пожертвовать денежку.

Дорожные попрошайки - бич малых и крупных городов. Этих артистов не смущает не плотный поток машин, ни нежлание водителей помогать им копеечкой. Всё равно на сотню отказавших найдется один с добрым сердцем. И тогда явится настоящее чудо!



А вы подаёте попрошайкам?

Источник:

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Метки: видео   исцеление   нищий   попрошайка   сто рублей   чудо   
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5  комментариев
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Когда-то раньше давал, пока случай не произошел.
В Сургуте где-то в 2008 году на светофорах работал паренек. Паренек, как паренек, с ДЦП и нарушением речи. По моим наблюдениям ему за один "красный" давали около 100 рублей с разных машин. Как-то раз довелось в том районе на маршрутке ехать, и тут заходит он и сразу к водителю, видимо они не в первый раз виделись, т.к. довольно по-приятельски общались. В какой-то момент этот паренек достает пачку купюр и дает водителю на обмен на более крупные купюры. Водитель пересчитывает и говорит, что до трех тысяч не хватает 10 рублей. Этот ДЦПшник поворачивается ко мне и безапелляционно требует:"Дай 10 рублей, а то мне не хватает". У меня аж дыхание на несколько мгновений перехватило. Я ему в ответ:А ты не приухуел, паренек?". Потом, когда он вышел, с водителем поговорил, так он сказал, что именно этот юродивый в день может и по 5-6 тысяч иметь,к нему частенько на обмен такие садятся и он немного в курсе их заработков.
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9k
uehl 12 минут назад
Плохо конечно людям зла желать, но таких надо калечить!
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Пошляк Стебаныч 59 минут назад
Надо было 3,14здюль животворящий прописать.
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