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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересно познавательно факты
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На самом деле текущий рекорд уже составляет 12 раз, он принадлежит Бритни Гэлливен
А это вообще бред.
Замша - это кожа, причем не обязательно оленья, Велюр - это ткань...
Велюр чистошерстяная ворсованная ткань из пряжи суконного прядения, имеющая ворс несколько более длинный, чем у бархата.
Замша мягкая бархатистая кожа, выработанная методом жирового и формальдегидно-жирового дубления из шкур любых не очень крупных животных.
После этого читать и воспринимать безмозглого, безграмотного автора нет смысла.
Ну пусть в мире 6 миллиардов человек, и 6 из них твоя копия. Выходит, шанс встретить свою копию лишь 6/6000000000 То есть одна миллиардная! А вовсе не 9%, что составляет 9 сотых.