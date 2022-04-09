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Интересные факты

Интересные факты (69 фото)

Автор:
09 апреля 2022 20:21
Метки: интересно   познавательно   факты   
575
69

Подборка интересных фактов, которые вы возможно е знали, а если знали, то вспомните еще раз.

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Источник:

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9  комментариев
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20k
SolomonA 56 минут назад

На самом деле текущий рекорд уже составляет 12 раз, он принадлежит Бритни Гэлливен


А это вообще бред.
Замша - это кожа, причем не обязательно оленья, Велюр - это ткань...
Велюр чистошерстяная ворсованная ткань из пряжи суконного прядения, имеющая ворс несколько более длинный, чем у бархата.
Замша мягкая бархатистая кожа, выработанная методом жирового и формальдегидно-жирового дубления из шкур любых не очень крупных животных.
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4k
Горожанин 13 минут назад
"Глаза у страуса больше, чем его мозг".

После этого читать и воспринимать безмозглого, безграмотного автора нет смысла.
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11k
Кыся Полчаса назад
Я не силен в расчетах вероятностей, но что-то не верю в вероятность в 9% встретить своего близнеца.
Ну пусть в мире 6 миллиардов человек, и 6 из них твоя копия. Выходит, шанс встретить свою копию лишь 6/6000000000 То есть одна миллиардная! А вовсе не 9%, что составляет 9 сотых.
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3k
Babangdida Полчаса назад
Где находится этот стенДфорский университет, 'ля!?
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5k
Алекс Крайчек 36 минут назад
Осталось выяснить, во сколько раз килограмм офисной бумаги стоит дороже килограмма древесины из которой он производится.
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5k
Алекс Крайчек 49 минут назад
"....А я все ещё про свинью думаю...."
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3k
Veprь Макар 55 минут назад
Занятно (если сомнения в out of). Спасибо.
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23k
Ego sum qui sum 58 минут назад
тут ошибка в слове "вызывает"

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