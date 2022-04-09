SpaceX отправила на МКС первую в истории полностью частную команду астронавтов

Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию первую в истории полностью частную команду астронавтов.
Кроме того, это первая миссия, когда туристы будут доставлены на МКС не на российском «Союзе». Запуск осуществляется совместно с NASA и Axiom Space.
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Команду возглавляет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия (Michael López-Alegría) из компании Axiom, также в неё вошли три бизнесмена — Ларри Коннор (Larry Connor) из Connor Group, основатель Mavrik Corp Марк Пати (Mark Pathy) и Эйтан Стиббе (Eytan Stibbe) из Vital Capital. Каждый из трёх бизнесменов заплатил за полёт 55 миллионов долларов.
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На данный момент стыковка уже произошла, и экипаж корабля перешёл на борт МКС
Первая ступень, штатно приземлилась на автоматическую платформу A Shortfall of Gravitas.
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АНТИФИШКИ
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