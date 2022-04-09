SpaceX отправила на МКС первую в истории полностью частную команду астронавтов

Команду возглавляет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия (Michael López-Alegría) из компании Axiom, также в неё вошли три бизнесмена — Ларри Коннор (Larry Connor) из Connor Group, основатель Mavrik Corp Марк Пати (Mark Pathy) и Эйтан Стиббе (Eytan Stibbe) из Vital Capital. Каждый из трёх бизнесменов заплатил за полёт 55 миллионов долларов.