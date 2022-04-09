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SpaceX отправила на МКС первую в истории полностью частную команду астронавтов

SpaceX отправила на МКС первую в истории полностью частную команду астронавтов (3 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2022 18:13
Сообщество : Космос
Метки: Axiom   Crew Dragon   SpaceX   Илон Маск   мкс   на МКС   
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Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию первую в истории полностью частную команду астронавтов.


Кроме того, это первая миссия, когда туристы будут доставлены на МКС не на российском «Союзе». Запуск осуществляется совместно с NASA и Axiom Space.


Команду возглавляет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия (Michael López-Alegría) из компании Axiom, также в неё вошли три бизнесмена —  Ларри Коннор (Larry Connor) из Connor Group, основатель Mavrik Corp Марк Пати (Mark Pathy) и Эйтан Стиббе (Eytan Stibbe) из Vital Capital. Каждый из трёх бизнесменов заплатил за полёт 55 миллионов долларов.



На данный момент стыковка уже произошла, и экипаж корабля перешёл на борт МКС

Первая ступень, штатно приземлилась на автоматическую платформу A Shortfall of Gravitas.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Axiom   Crew Dragon   SpaceX   Илон Маск   мкс   на МКС   
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19  комментариев
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5k
Sanar 5 часов назад
Кто посмотрит целиком оба видео 3:51:26 и 5:20:20, завтра расскажите вкратце что там).
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
То есть бывший астронавт НАСА - это не прфессионал? Серьезное заявление.
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286
Просто прохожий 2 часа назад
Раньше было жалко, а сейчас считаю что это был лучший старт шаттла «Челленджер»
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2k
Мефодий 3 часа назад
Пизнец МКСу. чёнть натворят (((
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1k
Трям 3 часа назад
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
Они так радуются, как буд то Гагарина запустили))) ну Бог в помощь! А вот бошка ракеты не очень довольная)))
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77
Владимир Е 3 часа назад
так то там трое наших.. они туалет у себя починили?.. а то и там конфликт выйдет))))
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41k
Карандаш 4 часа назад
Полетели дырки в корпусе сверлить?
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30k
Fat Lynx 4 часа назад
9 часов с гаком... ах-ри-не-ть!
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19k
babuby 4 часа назад
Не удивлюсь если эти "туристы", имеют звания в ЦРУ!
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859k
NAZARETH 4 часа назад
Как найду время на 8 часов, сразу посмотрю оба видео...
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731
Мурчелло 4 часа назад
Да и насрать на них.
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Sam Backet

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