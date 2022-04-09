Сходить в "мишленовский" ресторан

Вот собственно и все.Кстати длится все это 4 часа. Довольно долго, но не утомляет.





Чуть не забыл отметить. Про туалет. Кабинки совсем маленькие, почти как в самолете. Но все очень чисто, вместо бумажных салфеток настоящие полотенца в стопке, которые бросаешь в корзину после использования. Мыло пахнет хвоей. Музыка играет там гораздо громче, чем ресторане)))





Кстати по окончании еды, мы реально наелись, порции были хоть и совсем маленькие, но в таком количестве. Жена была очень довольна, назвала это «театром еды».





Что по мне, двоякие ощущения. Лично мне, конечно, понравилось. Но у меня была давно такая мечта. А вот если просто хочешь сходить очень дорого покушать…ну не знаю.





Плюсы:



— Немного стать ближе к высокой кухне, когда даже травинка и кусок оторванного мяса что-то означает…шеф-повар что-то хотел этим сказать)))



— Попробовать необычные вкусовые сочетания;



— Ощутить себя на несколько часов гурманом.





Минусы:



— Цена. Это был один из самых дешевых мишленовсих ресторанов. Тем не менее с чаевыми вышло 204 евро.



— Если не фанат еды и нет такого пунктика как у меня, идти туда нет смысла. На эти деньги можно пол свадьбы накормить в кебабной.



В общем, я не жалею, что сходили в такой ресторан, мне понравилось, но еще раз я бы вряд ли пошел. Потому что я не гурман. Потому что это реально дорого. Потому что поесть травы я могу и на даче с огорода.



Автор Narain88







П.С. все вроде бы ладно, но столько травы я бы не осилил. Не люблю ее…