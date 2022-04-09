Сходить в "мишленовский" ресторан

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Не думаю, что мне понравится «высокая кухня». Был пару раз в ресторанах, которые считаются крутыми, но не «мишленовскими» — не понравилось. Мало, не всегда вкусно на мой вкус или просто очень непривычно (но по сути это одно и то же), дорого. Последний аргумент конечно не аргумент, но учитывая первые два — все же аргумент.
Сам я пока не был (и может быть не попаду), но с интересом посмотрел и почитал процедуру посещения реального «мишленовского» ресторана с одной звездой от интернет-пользователя Narain88.
Смотрите сами…
От автора: Начну с избитой фразы…Давно хотел написать этот пост, но все как-то «руки не доходили». Не так давно, пока еще не успели полностью улечься эмоции, ездили с супругой в небольшое путешествие в Стокгольм. Красивый, довольно чистый, уютный и дорогой город. Но суть не об этом.
Я не являюсь гурманом, не буду томно прикрывать глаза при расжевывании куска мяса…я просто люблю сытно и вкусно поесть…У меня давно была мечта…не мечта, скажем так, интересная цель, сходить в ресторан, у которого есть звезда Мишлен. Ну чтобы скажем так, прочувствовать, что же все-таки это такое.
Где-то за месяц-полтора начал искать подходящие рестораны в Стокгольме. Оговорюсь сразу, что искал именно с одной звездой, т.к. у 2 и 3 звезд ценники были просто космическими, с учетом того, что в принципе и так Швеция — страна не дешевая.
В общем, пройдясь по гиду Мишлен (у него есть свой официальный сайт), выбрали один маленький ресторан. Далее, пройдя на сайт, забронировали столик. Много читал, что бронировать столик в таких ресторанах следует сильно заранее, за месяц- два, т.к. очень большая текучка.
Итак, само действие:
Пришли в ресторан минут за 15, не стали заморачиваться с одеждой, я был вообще в свитере и джинсах, да и сам ресторан был не пафосный…стиль что-то вроде лофта. Фото ресторана снаружи.
Смотрите сами…
От автора: Начну с избитой фразы…Давно хотел написать этот пост, но все как-то «руки не доходили». Не так давно, пока еще не успели полностью улечься эмоции, ездили с супругой в небольшое путешествие в Стокгольм. Красивый, довольно чистый, уютный и дорогой город. Но суть не об этом.
Я не являюсь гурманом, не буду томно прикрывать глаза при расжевывании куска мяса…я просто люблю сытно и вкусно поесть…У меня давно была мечта…не мечта, скажем так, интересная цель, сходить в ресторан, у которого есть звезда Мишлен. Ну чтобы скажем так, прочувствовать, что же все-таки это такое.
Где-то за месяц-полтора начал искать подходящие рестораны в Стокгольме. Оговорюсь сразу, что искал именно с одной звездой, т.к. у 2 и 3 звезд ценники были просто космическими, с учетом того, что в принципе и так Швеция — страна не дешевая.
В общем, пройдясь по гиду Мишлен (у него есть свой официальный сайт), выбрали один маленький ресторан. Далее, пройдя на сайт, забронировали столик. Много читал, что бронировать столик в таких ресторанах следует сильно заранее, за месяц- два, т.к. очень большая текучка.
Итак, само действие:
Пришли в ресторан минут за 15, не стали заморачиваться с одеждой, я был вообще в свитере и джинсах, да и сам ресторан был не пафосный…стиль что-то вроде лофта. Фото ресторана снаружи.
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В самом ресторане всего 16 посадочных мест, в основном столики по 2 человека.
Все официанты одеты в черную одежду.
И все хорошо говорят по английски.
В общем посадили нас за столик. Я ожидал увидеть что-то такое…не знаю…пафосное, помпезное…как это еще можно-то назвать. Людей в дорогих смокингах, дам с гнездами на головах (да, вот такое у меня провинциальное представление о дорогих ресторанах), но сидели люди в довольно удобной одежде, джинсах, клетчатых рубашках, кроссовках. Хотя предполагаю, что джинсы и рубашки не из стоковых магазинов.
Так вот…Столик довольно маленького размера, почти квадратный, на краю столика есть встроенная емкость для столовых приборов, которых там было как минимум по 12 наборов (т.е. нож, вилка, ложка).Официант принес меню. Фишка этого ресторана, как кстати я читал и многих мишленовских, в том, что меню разбито на так называемые сеты. То есть ты не можешь выборочно заказывать разные блюда из меню, а тебе предлагается уже готовый, составленный шеф-поваром набор из 3,4,5…и более блюд. Мы выбрали сет из 6 блюд без алкоголя. С алкоголем в 2 раза дороже выходило примерно.
Официант пришел, забрал заказ и принес просто воды в бутылке, которую для рекламы, наверное, развернул к нам четко логотипом (а может просто так положено, не знаю).
Минут через 5 принесли это…
Все официанты одеты в черную одежду.
И все хорошо говорят по английски.
В общем посадили нас за столик. Я ожидал увидеть что-то такое…не знаю…пафосное, помпезное…как это еще можно-то назвать. Людей в дорогих смокингах, дам с гнездами на головах (да, вот такое у меня провинциальное представление о дорогих ресторанах), но сидели люди в довольно удобной одежде, джинсах, клетчатых рубашках, кроссовках. Хотя предполагаю, что джинсы и рубашки не из стоковых магазинов.
Так вот…Столик довольно маленького размера, почти квадратный, на краю столика есть встроенная емкость для столовых приборов, которых там было как минимум по 12 наборов (т.е. нож, вилка, ложка).Официант принес меню. Фишка этого ресторана, как кстати я читал и многих мишленовских, в том, что меню разбито на так называемые сеты. То есть ты не можешь выборочно заказывать разные блюда из меню, а тебе предлагается уже готовый, составленный шеф-поваром набор из 3,4,5…и более блюд. Мы выбрали сет из 6 блюд без алкоголя. С алкоголем в 2 раза дороже выходило примерно.
Официант пришел, забрал заказ и принес просто воды в бутылке, которую для рекламы, наверное, развернул к нам четко логотипом (а может просто так положено, не знаю).
Минут через 5 принесли это…
Думаю, отлично, приехал в Швецию бабушкиной редиски пожрать. Официант сказал, это закуска, первая в этом сезоне редиска и слива, хотя похожа на оливку. Съели. Вкус…редиска…и оливка…
Ждем дальше. Приносят это.
Ждем дальше. Приносят это.
Насколько я помню, это перепелиное яйцо в каком-то соусе зеленом и с горчицей. Яйцо было всмятку, вкусное…соус съел тоже…что-то с водорослями. А, да! К нему еще были какие-то тоненькие лепешки на огне. По одной. Похрустели. Пофоткали.
Минут через 10 приносят следующее.
Минут через 10 приносят следующее.
Из того, что я знаю, это устрица (может кто меня поправит, не уверен). Официант конечно все объяснял, что это и как есть, но наш английский пока не идеален, чтобы знать многие кулинарные термины. В общем устрица, чесночный стручок и еще какая-то трава. Траву я всю сожрал. Все еще голодный.
Далее.
Далее.
В общем как рассказали, это хлеб, испеченный в их печи и поджаренный на огне. В тарелке соус на какой-то кефирно-чесночной основе с сырыми шампиньонами и сверху икра какой — то дикой редкой рыбы. По сути обычная икра, от нашей красной из Пятерочки по 350р ничем не отличается. В общем ты либо намазываешь это на хлеб, либо ешь вприкуску. Хлеб вкусный, приправа тоже. Уже посытнее.
Мясо!
Мясо!
Наконец-то! Сверху ооочень тонко нарезанное мясо утки. СЫРОЕ мясо! Правда замаринованное в каком-то уксусе. Уксус напоминал морепродуктовое что-то. Под мясом правда был стог зеленой травы и огромные кукурузные чипсы. Похрустели, пофоткали, ждем дальше
Яйцо в пашоте. Сказали, что гусиное. Никогда не ел. Вкусно кстати, но маловато. Трава была зажарена на огне, что за трава, забыл, да и не помнил особо, съел все, даже цветочки.
Потом было это.
Потом было это.
Снизу в соусе лежит отваренная белая рыба. Сверху опять съедобная трава. Было вкусно. Травы я реально наелся на много лет вперед! С ним кстати приносили еще вот такие блинчики с начинкой из травы и отварного куриного мяса. Очень вкусно, чем-то напомнило нашу шаверму.
Ну и наконец то десерт!
Ну и наконец то десерт!
Мороженое, похожее на фруктовый лед. Сверху что — то вроде суфле…не помню, как это называется точно. В середине соус, похож был вообще на соевый. Довольно необычное сочетание.
После всего официант подошел спросил, не хоти ли кофе? Мы согласились. Пока ждали кофе, нам принесли еще это.
После всего официант подошел спросил, не хоти ли кофе? Мы согласились. Пока ждали кофе, нам принесли еще это.
Это ириски, сделанные из свежего березового сока. Ветки жрать не стал.
Принесли колбу с фильтром, официант засыпал молотый кофе, который с его слов лично в ресторан доставляют какие-то друзья заведения из Бразилии (не знаю, верить тут или нет), и профильтровал кофе.
Кофе кстати ооочень вкусный был. С кофе были вот такие трубочки и кексик, сверху хрустящий и немного соленый, внутри нежный.
Принесли колбу с фильтром, официант засыпал молотый кофе, который с его слов лично в ресторан доставляют какие-то друзья заведения из Бразилии (не знаю, верить тут или нет), и профильтровал кофе.
Кофе кстати ооочень вкусный был. С кофе были вот такие трубочки и кексик, сверху хрустящий и немного соленый, внутри нежный.
Вот собственно и все.Кстати длится все это 4 часа. Довольно долго, но не утомляет.
Чуть не забыл отметить. Про туалет. Кабинки совсем маленькие, почти как в самолете. Но все очень чисто, вместо бумажных салфеток настоящие полотенца в стопке, которые бросаешь в корзину после использования. Мыло пахнет хвоей. Музыка играет там гораздо громче, чем ресторане)))
Кстати по окончании еды, мы реально наелись, порции были хоть и совсем маленькие, но в таком количестве. Жена была очень довольна, назвала это «театром еды».
Что по мне, двоякие ощущения. Лично мне, конечно, понравилось. Но у меня была давно такая мечта. А вот если просто хочешь сходить очень дорого покушать…ну не знаю.
Плюсы:
— Немного стать ближе к высокой кухне, когда даже травинка и кусок оторванного мяса что-то означает…шеф-повар что-то хотел этим сказать)))
— Попробовать необычные вкусовые сочетания;
— Ощутить себя на несколько часов гурманом.
Минусы:
— Цена. Это был один из самых дешевых мишленовсих ресторанов. Тем не менее с чаевыми вышло 204 евро.
— Если не фанат еды и нет такого пунктика как у меня, идти туда нет смысла. На эти деньги можно пол свадьбы накормить в кебабной.
В общем, я не жалею, что сходили в такой ресторан, мне понравилось, но еще раз я бы вряд ли пошел. Потому что я не гурман. Потому что это реально дорого. Потому что поесть травы я могу и на даче с огорода.
Автор Narain88
П.С. все вроде бы ладно, но столько травы я бы не осилил. Не люблю ее…
Чуть не забыл отметить. Про туалет. Кабинки совсем маленькие, почти как в самолете. Но все очень чисто, вместо бумажных салфеток настоящие полотенца в стопке, которые бросаешь в корзину после использования. Мыло пахнет хвоей. Музыка играет там гораздо громче, чем ресторане)))
Кстати по окончании еды, мы реально наелись, порции были хоть и совсем маленькие, но в таком количестве. Жена была очень довольна, назвала это «театром еды».
Что по мне, двоякие ощущения. Лично мне, конечно, понравилось. Но у меня была давно такая мечта. А вот если просто хочешь сходить очень дорого покушать…ну не знаю.
Плюсы:
— Немного стать ближе к высокой кухне, когда даже травинка и кусок оторванного мяса что-то означает…шеф-повар что-то хотел этим сказать)))
— Попробовать необычные вкусовые сочетания;
— Ощутить себя на несколько часов гурманом.
Минусы:
— Цена. Это был один из самых дешевых мишленовсих ресторанов. Тем не менее с чаевыми вышло 204 евро.
— Если не фанат еды и нет такого пунктика как у меня, идти туда нет смысла. На эти деньги можно пол свадьбы накормить в кебабной.
В общем, я не жалею, что сходили в такой ресторан, мне понравилось, но еще раз я бы вряд ли пошел. Потому что я не гурман. Потому что это реально дорого. Потому что поесть травы я могу и на даче с огорода.
Автор Narain88
П.С. все вроде бы ладно, но столько травы я бы не осилил. Не люблю ее…
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так же недавно в Вене в ресторан сходили. Я просто искал местную кухню, а забронировал столик случайно в каком-то дорогом месте. Приносили небольшие порции чего то непонятного, но очень вкусного. И ещё комплимент от шеф-повара подали, как будто мы вип какие-то
К счастью, мы едим мало, так что смогли наесться :)
Ну да, комплимент ... Просто блюдо не включенное в перечень, но включенное в цену - не богадельня же они.
я фанат еды в том плане что люблю пробовать как и что то новое, так и с удовольствием ем то что мне нравится, например грибную пасту по домашнему)