Последний путь Владимира Жириновского

В Москве простились с политиком и государственным деятелем. Ушла целая эпоха.
Владимир Вольфович скончался на 76-м году жизни. Сегодня были его похороны. О них он говорил ещё в 2013-м, кстати, почти точно всё предсказал.
Сначала Владимира Вольфовича отпевали в храме Христа Спасителя:
Затем - церемония прощания в Доме Союзов:
Последними с Владимиром Вольфовичем попрощались его дочь и её мать:
Люди пришли, чтобы тоже проститься с Жириновским:
Почётный караул:
Новодевичье кладбище:
Безумно жаль, что так вышло - не хватило буквально чуть-чуть и вы бы лично убедились в точности всех своих предсказаний. Но вышло как вышло. Нам будет Вас не хватать, Владимир Вольфович.
Светлая память.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Реакция на смерть это оценка самого общества, русских людей всех национальностей. Реакция милосердия, великодушия и прощения.
А вот оценка бывшего депутата ГД РФ, который знал лично и Жириновского:
"...Могу сказать лишь то, что Жириновский никогда никого не любил и не жалел. Может быть, кроме своей матери...
Людей он ненавидел и презирал, используя и манипулируя ими для своих партийных бизнесс-целей.
Скольких женщин он оскорбил рукоприкладством, скольким врагам, включая невакцинированных пожелал с трибуны смерти.
Скольких проклял с той же трибуны Госдумы.
Я назвал бы его человеконенавистником. Несомненно, образованным, обладающим харизмой, деловой и политической хваткой, который гениально конвертировал свою политическую деятельность в огромные финансовые личные доходы, добившись абсолютного диктата и послушания внутри своей партийной и фракционной думской структуры, пронизанной нетрадиционными предпочтениями...."
https://t.me/sam_iniciator/2894https://t.me/sam_iniciator/2894
И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.
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https://www.livelib.ru/quote/42515831-master-i-margarita-mihail-bulgakovhttps://www.livelib.ru/quote/42515831-master-i-margarita-mihail-bulgakov
Некоторые высказывания В.В. Жириновского.
«Я самый бедный депутат в России».
«И с этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порнокассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше! И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал – 3-4 раза в год достаточно».
«Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски».
«Бен Ладен ни в каких горах не скрывался. Это вполне естественно: зачем с такими деньгами мучиться в пещерах? Он жил на пакистанской «Рублёвке».
«Надо воспитывать молодых, с молодости отвращение к коррупции воспитать. Надо с семьями работать, с жёнами, потому что жена и дочь – первые провокаторы…».
«Если бы немецким солдатам давали столько же водки, как нашим, неизвестно, кто бы победил».
«Вырубить трубу и заморозить Европу, чтобы сдохли все!».
«От чего коровы с ума сходят? От британской демократии».
«Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить».
«Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок».
«Наша партия может стать для Путина стратегическим партнером, которым можно пугать Запад».
«Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться».
«Жизнь как детская рубашка. Короткая и обосранная».
«Не можете делать хорошего, не делайте хотя бы плохого».
«Нам не нужны друзья и любовницы за деньги. Бесплатно положено».
«Больных детей нужно лечить из бюджета. А депутатам зарплату собирать смс-ками по телевизору».
«Пусть курит наш народ! Курить и пить каждый день – это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить – все будут вешаться».
«Объясняю раз и навсегда. Никакого отношения не имею к Путину, к Медведеву, к Ельцину, к Горбачёву. Просто я умею выстраивать отношения со всеми, с кем угодно. Саддам Хусейн был без ума от меня!»
«До самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, ещё и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу».
Подборка: О.Буянкина.
Пора начать конкретно спрашивать с депутатов, мышление которых разительным образом меняется при получении мандата.
А так да, шут сдох..
И светлая Память о Тебе!!!...
Родина не забудет Патриота Великой России!!!...
Аминь.