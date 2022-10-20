Пчелы против копов

Пчелиная баталия развернулась 12 октября, когда заместители шерифа округа Хэмпден, штат Массачусетс, прибыли к Рори Вудс, чтобы вручить ей уведомление о выселении из арендуемого дома в городке Хэдли.

Именно в это время 55-тилетняя женщина привезла на внедорожнике с прицепом ульи с пасеки для установки на зимнее хранение. Ей попытались вручить уведомление о выселении, но Вудс не захотела расписываться, она облачилась в защитный костюм и начала в борьбе со стражами порядка трясти ульи, снимая с них крышки. Пчелы дружно налетели на сотрудников департамента шерифа и пожалили их. Среди сотрудников ведомства трое оказались с аллергией на пчелиный яд, - один из них обратился за врачебной помощью.