Пчелы против копов

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Разгневанная пасечница атаковала нежданных визитеров с невеселой новостью неожиданным способом
Пчелиная баталия развернулась 12 октября, когда заместители шерифа округа Хэмпден, штат Массачусетс, прибыли к Рори Вудс, чтобы вручить ей уведомление о выселении из арендуемого дома в городке Хэдли.
Именно в это время 55-тилетняя женщина привезла на внедорожнике с прицепом ульи с пасеки для установки на зимнее хранение. Ей попытались вручить уведомление о выселении, но Вудс не захотела расписываться, она облачилась в защитный костюм и начала в борьбе со стражами порядка трясти ульи, снимая с них крышки. Пчелы дружно налетели на сотрудников департамента шерифа и пожалили их. Среди сотрудников ведомства трое оказались с аллергией на пчелиный яд, - один из них обратился за врачебной помощью.
Именно в это время 55-тилетняя женщина привезла на внедорожнике с прицепом ульи с пасеки для установки на зимнее хранение. Ей попытались вручить уведомление о выселении, но Вудс не захотела расписываться, она облачилась в защитный костюм и начала в борьбе со стражами порядка трясти ульи, снимая с них крышки. Пчелы дружно налетели на сотрудников департамента шерифа и пожалили их. Среди сотрудников ведомства трое оказались с аллергией на пчелиный яд, - один из них обратился за врачебной помощью.
Рори Вудс повязали и арестовали. Когда ей позже сообщили, что у нескольких офицеров аллергия на пчел, она сказала: "О, так у вас аллергия? Это очень хорошо", - говорится в отчете шерифа. Она не признала себя виновной при предъявлении обвинения 12 октября в окружном суде Спрингфилда и была вскоре освобождена без залога. Шериф округа Хэмпден Ник Кокки сказал, что Вудс могли бы предъявить очень серьезные обвинения, если бы сотрудники полицейского департамента, пострадавшие от ее пчел, попали бы на больничную койку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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