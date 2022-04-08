Как радикально меняется жизнь и внешность, если отказаться от алкоголя

Получившиеся фото до и после наглядно показывают, как спиртное меняет внешний вид человека и что будет, если вовремя справиться с желанием пригубить.
Алкогольная зависимость – это настоящая, опасная болезнь. Столкнувшись с ней, человек становится заложником тяги к спиртному, теряет свой моральный и физический облик. Однако в мире есть немало людей, которые смогли героически побороть пагубную привычку. Многие из них смогли запечатлеть себя в период зависимости и некоторое время спустя.
Бросить пить — было правильным решением
Сто дней без алкоголя!
Если бы 3 года назад вы попросили меня отказаться от выпивки, я бы сказал, что вы сошли с ума
На фото слева я сильно похудел из-за алкогольной зависимости
Я прошел курс реабилитации, отказался от вредных привычек и снова приобрел здоровый вид. Плюс 10 кг!
Прощай, старая жизнь
Я бросил пить и потерял 47 килограммов за 15 месяцев. Изменения возможны независимо от вашего возраста
Посмотрите, насколько сильно человек может измениться за 10 месяцев
Зависимость от алкоголя даже после выздоровления никуда не исчезает. Человеку необходимо контролировать себя всю жизнь, чтобы не обнулить все свои достижения.
Бросил пить 3 года назад. В этом году мне исполняется 33
365 дней абсолютной трезвости
Вы большой молодец, что бросили пить. Но теперь вы похожи на технического сотрудника из Сан-Франциско.
4 года трансформации и трезвости
307 дней я не пью и чувствую себя совершенно другим человеком
До и после! Прошло более 5,5 лет, как я навсегда бросила пить алкоголь!
Депрессивный против счастливого. Протрезветь — лучшее, что я сделал
10 лет трезвости. Я смог, потому что у меня была отличная группа поддержки
Ты теперь похож на молодого Брюса Уиллиса!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вопрос как часто пили, что пили, в каком количистве?
Всё должно быть в меру. не надо опускаться на дно, ужираясь алкоголем, чтобы потом гордиться тем, что превратился в монаха.
А девочка в красном с сигаретой - мне "до" больше понравилась. "После" какая-то слишком намазанная
А бросить выпивать (отказался от алкоголя) - зачем?
Не пьют либо больные, либо стукачи
Друзья от него отказались,
Не стали его приглашать никуда,
Исчезли и не появлялись.
Знакомые просто забыли его,
В семье уважать перестали.
Он очень тоскует и нет никого,
Кто спас бы его от печали.
Он книжки читает, он грустно живёт,
О помощи даже не просит.
И я вам скажу - это каждого ждёт,
Кто пить неожиданно бросит!
Короче жизнь становится настолько скучной, что люди готовы за что угодно браться, лишь бы разнообразить свою жизнь. Вот и стоит оно того?