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Как радикально меняется жизнь и внешность, если отказаться от алкоголя

Как радикально меняется жизнь и внешность, если отказаться от алкоголя (15 фото)

Автор:
08 апреля 2022 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: алкоголь   до и после   изменение   люди   привычка   сила воли   фото   
1397
15

Получившиеся фото до и после наглядно показывают, как спиртное меняет внешний вид человека и что будет, если вовремя справиться с желанием пригубить.

Алкогольная зависимость – это настоящая, опасная болезнь. Столкнувшись с ней, человек становится заложником тяги к спиртному, теряет свой моральный и физический облик. Однако в мире есть немало людей, которые смогли героически побороть пагубную привычку. Многие из них смогли запечатлеть себя в период зависимости и некоторое время спустя.


Бросить пить — было правильным решением

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Сто дней без алкоголя!

Если бы 3 года назад вы попросили меня отказаться от выпивки, я бы сказал, что вы сошли с ума


На фото слева я сильно похудел из-за алкогольной зависимости

Я прошел курс реабилитации, отказался от вредных привычек и снова приобрел здоровый вид. Плюс 10 кг!


Прощай, старая жизнь

Я бросил пить и потерял 47 килограммов за 15 месяцев. Изменения возможны независимо от вашего возраста

Посмотрите, насколько сильно человек может измениться за 10 месяцев

Зависимость от алкоголя даже после выздоровления никуда не исчезает. Человеку необходимо контролировать себя всю жизнь, чтобы не обнулить все свои достижения.


Бросил пить 3 года назад. В этом году мне исполняется 33

365 дней абсолютной трезвости

Вы большой молодец, что бросили пить. Но теперь вы похожи на технического сотрудника из Сан-Франциско.


4 года трансформации и трезвости

307 дней я не пью и чувствую себя совершенно другим человеком

До и после! Прошло более 5,5 лет, как я навсегда бросила пить алкоголь!

Депрессивный против счастливого. Протрезветь — лучшее, что я сделал

10 лет трезвости. Я смог, потому что у меня была отличная группа поддержки

Ты теперь похож на молодого Брюса Уиллиса!

Источник:

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Метки: алкоголь   до и после   изменение   люди   привычка   сила воли   фото   
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15  комментариев
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14k
Совранский Час назад
Ну хоть убейте меня. левые фото более позитивные)))))))))))))))))))))))))))))))
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6
dim.maleyev 4 минуты назад
Это скорее: Не бросил пить, а занялся спортом.
Вопрос как часто пили, что пили, в каком количистве?
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20k
Serg2001 Полчаса назад
Фотки справа, наверное, получше выглядят, но уж больно скучные... Вспоминаются слова Воланда из "Мастер и Маргарита": "Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих".
Всё должно быть в меру. не надо опускаться на дно, ужираясь алкоголем, чтобы потом гордиться тем, что превратился в монаха.
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74
PsyDoza Frankenschpökel 36 минут назад
Фотографы тоже бухать бросили? Уж очень заметна разница в качестве до и после
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2k
Past 37 минут назад
Променял офигенного кролика на какую то бабу...
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4k
paxan-paxan 42 минуты назад
Лица стали уже, но грустнее...
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1k
S C 44 минуты назад
Блин, вообще не пью, а выгляжу как на фотках "до"
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1k
MrMopnex 53 минуты назад
Забыли дописать "... и пошли в зал". И ещё вопрос. Как много они пили "до"?
А девочка в красном с сигаретой - мне "до" больше понравилась. "После" какая-то слишком намазанная
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0
Сергей Коршунов 55 минут назад
По-моему, автор путает тёплое с мягким. Бросить бухать по чёрному - это да.
А бросить выпивать (отказался от алкоголя) - зачем?
Не пьют либо больные, либо стукачи
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3k
VPJ 55 минут назад
С одним человеком случилась беда -
Друзья от него отказались,
Не стали его приглашать никуда,
Исчезли и не появлялись.

Знакомые просто забыли его,
В семье уважать перестали.
Он очень тоскует и нет никого,
Кто спас бы его от печали.

Он книжки читает, он грустно живёт,
О помощи даже не просит.
И я вам скажу - это каждого ждёт,
Кто пить неожиданно бросит!
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2k
DVPET 59 минут назад
После отказа от алкоголя - меняется прическа и иногда цвет волос, появляется рельефная мускулатура по всему телу, татухи...
Короче жизнь становится настолько скучной, что люди готовы за что угодно браться, лишь бы разнообразить свою жизнь. Вот и стоит оно того?
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84
Сергей Андреасян Час назад
Это бред, ребята. Просто люди плотно занялись тренировками. Ну а злоупотреблять алкоголем при интенсивных физических нагрузках элементарно невозможно. Ну и питание изменили, без этого никак.
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2k
Garbiy Час назад
Один по худел, другой по толстел, кото волосы постриг, кто-то тату покрылся. WTF??? АААААААААА
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68k
Viktor Час назад
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29k
АнтонПолднев Час назад
Как радикально меняется жизнь и внешность, если отказаться от алкоголя
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