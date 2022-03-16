Музыка в лицах: как изменились люди, попавшие когда-то на обложку музыкальных альбомов

Раньше музыканты не мудрствовали лукаво и предпочитали оформлять диски своими собственными фотографиями или использовать абстрактные изображения со смыслом или без него.

А иногда для обложки использовали фото совершенно посторонних людей, случайно попавших в кадр. Некоторые и знать не знали, что их уже ввели таким образом в историю. По крайней мере, в музыкальную.

Естественно, время меняет всех. И если учесть, что многие такие модели были детьми или подростками на момент выхода альбома, то изменились они кардинально.

Nirvana, альбом «Nevermind» (1991 год)