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Музыка в лицах: как изменились люди, попавшие когда-то на обложку музыкальных альбомов

Музыка в лицах: как изменились люди, попавшие когда-то на обложку музыкальных альбомов (15 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:31
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   альбом   изменение   люди   обложка   тогда и сейчас   фото   
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Войти в историю можно по-разному. Кто-то делает это с помощью таланта, денег, упорства и настойчивости. А другим достаточно оказаться в нужном месте в нужное время. К примеру, попасть на обложку культового музыкального альбома.

Раньше музыканты не мудрствовали лукаво и предпочитали оформлять диски своими собственными фотографиями или использовать абстрактные изображения со смыслом или без него.

А иногда для обложки использовали фото совершенно посторонних людей, случайно попавших в кадр. Некоторые и знать не знали, что их уже ввели таким образом в историю. По крайней мере, в музыкальную.

Естественно, время меняет всех. И если учесть, что многие такие модели были детьми или подростками на момент выхода альбома, то изменились они кардинально.


Nirvana, альбом «Nevermind» (1991 год)

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Малыш Спенсер, а сейчас уже взрослый мужчина Спенсер Элден подал в прошлом году на музыкантов в суд. В заявлении он отметил, что использование его детской фотографии в стиле ню серьезно сказалось на его психологическом состоянии. Суд доводам не внял и иск отклонил.


Arctic Monkeys, альбом «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» (2006 год)

Парень с обложки Крис Мак-Клур не особенно изменился. Разве что только возмужал.


U2, альбом «Boy» (1980 год)

Мальчишка с глазами оленёнка Бэмби – это Питер Роуэн. Харизма сохранилась, хоть и видоизменилась.

Hole, альбом «Live Through This» (1994 год)

Девушка с обложки – американская модель Лейлани Бишоп, а теперь уже взрослая 45-летняя дама.


Placebo, альбом «Placebo» (1996 год)

Ещё один малыш с обложки Дэвид Фокс, подавший на музыкантов в суд из-за тяжелых моральных страданий, обусловленным использованием его растиражированного изображения.


Blink-182, альбом «Enema Of The State» (1999 год)

Джанин Линдмалдер – ныне 53-летная женщина, в год выпуска трудилась на ниве порноиндустрии и подрабатывала стриптизом. Засветилась не только на обложке, но и в клипе на песню What’s My Age Again?


Smashing Pumpkins, альбом «Siamese Dream» (1993 год)

Семилетние девчушки с обложки – Али Ленгер и Лисандра Робертс. Сейчас женщинам по 36 лет.


Red Hot Chili Peppers, альбом «Mother’s Milk» (1989 год)

Красота вечна. И девушка с обложки Дон Элейн Келменсон это подтверждает, ведь она состоявшаяся художница и скульптор.


Rage Against The Machine, альбом «Evil Empire» (1996 год)

Ари Мейзел успешно эксплуатирует образ себя 11-летнего. Портрет, попавший на обложку, родители подарили мальчику на день рождения.


Korn, альбом «Korn» (1994 год)

Удивленная малышка Жюстин Феррара превратилась в привлекательную женщину.


Deftones, альбом «Around the Fur» (1997 год)

Это тот случай, когда правовые отношения с моделью – Лизой М. Хьюз были оформлены с соблюдением всех юридических тонкостей. Этой частью своей жизни она гордится (и вполне заслуженно) и упоминает о съемках в публикациях в соцсетях.


Van Halen, альбом «1984» (1984 год)

Ангелок на обложке – 38-летний Картер Хелм. Впрочем, беби-фейс остался.


Alice In Chains, альбом «Dirt» (1992 год)

Мэрайе О’Брайен сейчас 51 год. Она долго снималась в кино, в частности, сыграла в вампирских сериалах «Зачарованные» и «Баффи – истребительница вампиров».


The Smiths, альбом «The Queen Is Dead» (1986 год)

Ален Делон. И этим всё сказано. Сейчас мэтру 86 лет, а кадр для обложки, взятый из фильма «Непокорённый», это изображение актёра в 28-летнем возрасте.

А вы бы хотели попасть на обложку альбома?


Источник:

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Метки: Музыка   альбом   изменение   люди   обложка   тогда и сейчас   фото   
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4k
solovei7 3 часа назад
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1k
muhandes Минуту назад
он же на обложке альбома the war
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610
АнтонПарамонов 16 минут назад
Как сейчас выглядит этот чувак?
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23k
Владимир Час назад
а скорпионс?)))
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1k
АлексЮстасу 3 часа назад
Ален Делон - знаю. Jump (Ван Хален, 1984) - песня из девяностых (для меня), эпоха перестройки, крутили её в заставке на местном кабельном канале. В случае с двумя девушками из "Сиамской мечты" применимо числительное "обеим".
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