«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий высказался о своей стране и обидел мужчин

При этом он заметил, что к себе в коллектив набирает обычных женщин, не модельной внешности.

«То есть у них на лице не должно быть никаких трудностей в момент исполнения. Вот если у женщины морщится лоб, то она занимается не своим делом, когда поет. То есть она должна быть прекрасной и очень убедительной», — заявил Михаил Турецкий.