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«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий высказался о своей стране и обидел мужчин

«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий высказался о своей стране и обидел мужчин (1 фото)

Автор:
08 апреля 2022 08:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   знаменитости   интересное   мнение   турецкий   фото   шоу бизнес   
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Народный артист России Михаил Турецкий дал интервью, в котором заявил, что в России женщины сговорчивее и организованнее мужчин. Именно поэтому к себе в коллектив Турецкий набирает только дам.

Музыкант Михаил Турецкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на вопрос ведущей и высказался о России и её жителях.

«Россия – женская страна. И женщины порой здесь даже более сговорчивы и лучше организованы. Женский коллектив я создал, проведя серьезный кастинг. Я уже взял себе партнеров в осознанном возрасте, которые мне очень подходят по всем показателям», - заявил музыкант.

При этом он заметил, что к себе в коллектив набирает обычных женщин, не модельной внешности.

«То есть у них на лице не должно быть никаких трудностей в момент исполнения. Вот если у женщины морщится лоб, то она занимается не своим делом, когда поет. То есть она должна быть прекрасной и очень убедительной», — заявил Михаил Турецкий.

Источник:

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Метки: Россия   знаменитости   интересное   мнение   турецкий   фото   шоу бизнес   
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Мурчелло Полчаса назад
Таких ,судя по его иплищу,надо спрашивать первым вопросом чей крым.Он из племени ургантов и пугалкиных.Просто оказался хитрее.Пока в лоб не спросишь,будет вилять задом из стороны в сторону,как последняя проститутка.А баб он набрал,потому что мужик и нах.у.й послать может, и по ипалуввинтить.Гнида.
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30k
Игорь 6 минут назад
женщины порой здесь даже более сговорчивы
===========
Более сговорчивые женщины - так есть собирательное название таких женщин. Кстати если уговаривает мужчина - это ожидаемо, что женщины более сговорчивы хммм.... чем мужчины...
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