«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий высказался о своей стране и обидел мужчин

Народный артист России Михаил Турецкий дал интервью, в котором заявил, что в России женщины сговорчивее и организованнее мужчин. Именно поэтому к себе в коллектив Турецкий набирает только дам.
Музыкант Михаил Турецкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответил на вопрос ведущей и высказался о России и её жителях.
«Россия – женская страна. И женщины порой здесь даже более сговорчивы и лучше организованы. Женский коллектив я создал, проведя серьезный кастинг. Я уже взял себе партнеров в осознанном возрасте, которые мне очень подходят по всем показателям», - заявил музыкант.
При этом он заметил, что к себе в коллектив набирает обычных женщин, не модельной внешности.
«То есть у них на лице не должно быть никаких трудностей в момент исполнения. Вот если у женщины морщится лоб, то она занимается не своим делом, когда поет. То есть она должна быть прекрасной и очень убедительной», — заявил Михаил Турецкий.
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АНТИФИШКИ
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Более сговорчивые женщины - так есть собирательное название таких женщин. Кстати если уговаривает мужчина - это ожидаемо, что женщины более сговорчивы хммм.... чем мужчины...