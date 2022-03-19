Дело воскресшего Роджера Тичборна: афера или настоящее чудо?

20 апреля 1854 года он поднялся на борт «Беллы», чтобы отправиться на Ямайку. В пути корабль попал в шторм и его разметало в щепки. Понятно, что никто не выжил, хотя поиски шли несколько месяцев.

Семья Тичборна была безутешна, особенно переживала его мать - она так и не смирилась с гибелью сына. И как-то раз до неё дошли слухи, что несколько человек всё-таки спаслись, после кораблекрушения их подобрало судно, которое шло в Австралию. И она стала регулярно давать объявления в газетах - в надежде, что её сын жив.

И на её призыв откликнулся адвокат Уильям Гиббс. Он написал, что Роджер жив и здоров и работает…мясником в Австралии. Якобы он курит трубку с выгравированными инициалами их семейства и утверждает, что он действительно чудом спасшийся Роджер. Хотя уже здесь есть странности: он появился в посёлке Вагга-Вагга и представился местным как Томас Кастро. Хотя после разговора с адвокатом Гиббсом стал всем говорить, что на самом деле его зовут Роджер Тичборн.

Мать очень хотела верить, что её сын чудом спасся. И она немедленно вызвала его в Англию, оплатив переезд. Вскоре «сын» появился в семейном поместье Тичборнов: он даже внешне отличался - был тяжелее килограмм на 40, говорил с лёгким австралийским акцентом. Но мать не обратила на это внимания и заявила, что это её сын. Хотя далеко не все родственники признали в нём Роджера.