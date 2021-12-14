Трехметровый памятник Фёдору Достоевскому установили во Флоренции

Правнук писателя – Дмитрий Достоевский собирался приехать на открытие памятника во Флоренцию, но из-за того, что российская вакцина не сертифицирована в Европе, не смог этого сделать.



В ноябре отпраздновали 200 лет со дня рождения писателя, поэтому торжественное мероприятие приурочили к этой круглой дате.



Известно, что Фёдор Достоевский останавливался во Флоренции дважды: на несколько дней в 1862 году и уже на более длительный период – с декабря 1868 по август 1869 года. Этого времени ему хватило, чтобы дописать один из самых известных своих творений – роман "Идиот".