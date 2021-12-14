Трехметровый памятник Фёдору Достоевскому установили во Флоренции

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Русского писателя очень любят в Италии и его произведения входят в школьную программу. А ещё он жил в стране и писал роман "Идиот".
На торжественном открытии скульптуры, созданной членом Российской академии художеств Айдыном Зейналовым, присутствовало множество официальных лиц: представители посольства РФ, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор области Тоскана Эудженио Джани и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Правнук писателя – Дмитрий Достоевский собирался приехать на открытие памятника во Флоренцию, но из-за того, что российская вакцина не сертифицирована в Европе, не смог этого сделать.
В ноябре отпраздновали 200 лет со дня рождения писателя, поэтому торжественное мероприятие приурочили к этой круглой дате.
Известно, что Фёдор Достоевский останавливался во Флоренции дважды: на несколько дней в 1862 году и уже на более длительный период – с декабря 1868 по август 1869 года. Этого времени ему хватило, чтобы дописать один из самых известных своих творений – роман "Идиот".
В ноябре отпраздновали 200 лет со дня рождения писателя, поэтому торжественное мероприятие приурочили к этой круглой дате.
Известно, что Фёдор Достоевский останавливался во Флоренции дважды: на несколько дней в 1862 году и уже на более длительный период – с декабря 1868 по август 1869 года. Этого времени ему хватило, чтобы дописать один из самых известных своих творений – роман "Идиот".
Скульптура выполнена из бронзы и вместе с постаментом достигает высоты в 3,5 метра. Писатель изображён с книгой в руках, а у ног Достоевского расположены разбитые кандалы.
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Сон Родиона Романовича Раскольникова
Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду.
Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей.
Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.
Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать.
Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга.
В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, - но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод.
Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше.
Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса.