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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:41
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2891
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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10  комментариев
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12k
FatZilla 2 часа назад
Я не знаток английского языка, но, насколько я знаю, слово "man" означает мужчина, то есть самец вида Homo Sapiens. На картинке используется слово "female", что можно перевести как самка, тогда, логично, что должны быть "male" - самцы. Либо вместо female нужно woman.
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32k
Мойша 14 минут назад
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32k
Мойша 16 минут назад
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2k
Роман Полчаса назад
Комментарий к фото
Не полка, а-ЯЩИК!!!
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9k
Самка Хорька 49 минут назад
Хорошо отдыхать в Питере!..
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30
Тупняк 2 часа назад
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Может вы закончите уже с этими предсказаниями?
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21k
KOSTELLO 2 часа назад
А меня интересует другой вопрос - почему они всегда смотрят в телефон?
Неужели боится потерять за секунду место, куда пальцем нажимать?

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