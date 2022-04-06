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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (25 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1255
25
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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21  комментарий
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11k
Cornho 3 часа назад
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Почему сейчас так модно стало считать тридцатилетних людей какими-то немощными развалинами?
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Грустный Кот Час назад
Комментарий к фото
продам по 100 с удовольствием...
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15k
seller-k 2 часа назад
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Ссылка youtu.be
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
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полшестого утра, он саньком сидит, трещина у него...
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
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Съела уже, чо непонятного?
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56k
Татьяна Юсова 3 часа назад
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А мысль о том, что у бабки может быть куча детей и внуков, для которых она варит варенье и компоты в голову не приходила?
Я, например, делаю заготовки на зиму на всю семью, потому, что молодым некогда, они работают, а мне в радость угощать детей и внуков.
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2k
PbIBOK 3 часа назад
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Великолепный ход
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2k
PbIBOK 3 часа назад
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Валерия ну пьянь пьянью. А Йосик так ничего выглядит...
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11k
Cornho 3 часа назад
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Опять это разделение картинок! Не мог врубиться, в чем прикол на предыдущей, плюнул и стал листать дальше. А ответ оказался на следующей! Зачем так делать?
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11k
Cornho 3 часа назад
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Напоминает какую-то оргию у пэкмэнов.
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