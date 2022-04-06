Кто сказал, что идеальных женщин не бывает? Ведь так они должны выглядеть?Перед вами пост, рассчитанный исключительно на взрослую аудиторию Фишек. Героини данной подборки пишут в своих анкетах на сайтах знакомств такое... Короче говоря, все мужские фантазии будут...