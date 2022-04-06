Впрочем, оказалось, что речь в статье шла не о сексизме и унижении, а совсем о другом.
5 апреля главный редактор журнала Men’s Health анонсировал новый номер. Обложка издания привлекла внимание феминисток, которых возмутил не Павел Деревянко с обнаженным торсом, а заголовок одной из статей.
"Женщина. Инструкция по эксплуатации" - с таким названием вышла статья-путеводитель по женскому телу, однако кипящие гневом барышни, не удосужившиеся прочесть материал, воспылали гневом и устроили настоящий "разбор полётов" мужикам-поработителям.
Залина Маршенкулова сочла заголовок устаревшим, хотя феминистка подозревает, что эксплуатация женщин никуда не исчезла и существует даже в XXI веке.
Кто-то раскритиковал подбор статей и оформление журнала в целом, назвав резонансный материал "вишенкой на торте".
Телеграм-канал "Антиглянец" спрашивает: "Что дальше? Цитаты из "Домостроя"?
Главный редактор журнала Антон Иванов удивился такой бурной реакции на заголовок и пояснил: "Что же касается «эксплуатации женщины», упомянутой на обложке нового номера, то в нашей инструкции только полезные факты о женском теле, знание которых полезно в любви".
После этого страсти в соцсетях поутихли. Впрочем, вся эта история лишний раз подтверждает истину, что женщина способна устроить "из ничего" не только салат и шляпку, но и скандал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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