"Женщина. Инструкция по эксплуатации" - с таким названием вышла статья-путеводитель по женскому телу, однако кипящие гневом барышни, не удосужившиеся прочесть материал, воспылали гневом и устроили настоящий "разбор полётов" мужикам-поработителям.

Залина Маршенкулова сочла заголовок устаревшим, хотя феминистка подозревает, что эксплуатация женщин никуда не исчезла и существует даже в XXI веке.