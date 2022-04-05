Знаменитости, которых мало, кто помнит молодыми

Мало, кто из людей сразу рождается звездой. Путь к славе в большинстве случаев долог и тернист. Многие из наших отечественных знаменитостей получили всеобщее признание уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому мало, кто помнит их молодыми. Например, звездный час Сергея Бурунова начался в возрасте 44 - 45 лет, а юным актера вряд ли видело много людей.