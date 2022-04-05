Знаменитости, которых мало, кто помнит молодыми

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Мало, кто из людей сразу рождается звездой. Путь к славе в большинстве случаев долог и тернист. Многие из наших отечественных знаменитостей получили всеобщее признание уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому мало, кто помнит их молодыми. Например, звездный час Сергея Бурунова начался в возрасте 44 - 45 лет, а юным актера вряд ли видело много людей.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Интересно - ранее харизмы было меньше или его амплуа зашло лишь в формате нынешнего кино/ТВ?
Просто в рекламе ВТБ он вообще "не выглядит".