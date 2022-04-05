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Знаменитости, которых мало, кто помнит молодыми

Знаменитости, которых мало, кто помнит молодыми (14 фото)

Автор:
05 апреля 2022 21:40
Метки: актеры   интересно   факты   фото   
708
14

Мало, кто из людей сразу рождается звездой. Путь к славе в большинстве случаев долог и тернист. Многие из наших отечественных знаменитостей получили всеобщее признание уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому мало, кто помнит их молодыми. Например, звездный час Сергея Бурунова начался в возрасте 44 - 45 лет, а юным актера вряд ли видело много людей.

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Источник:

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8k
БарНалей Час назад
Моргенштерн, ты ли это?
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14k
Алексей 11 минут назад
Бурунов несомненно харизматичен.
Интересно - ранее харизмы было меньше или его амплуа зашло лишь в формате нынешнего кино/ТВ?
Просто в рекламе ВТБ он вообще "не выглядит".
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3k
Veprь Макар Час назад
Просмотрел с интересом – немного, конечно. Спасибо. Макса Фадеева и Сосо Павлиашвили помню хорошо по оригинальному вокалу и исполнению композиций в ТВ конкурсах.
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60k
Dominus 2 часа назад
Пошли бы они все ваши знаменитости, нахкуй !
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