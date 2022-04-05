Никогда не разговаривай с ослами

Вспыхнул спор, и они пошли ко льву – лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.



Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, ослик начал кричать:

— Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?



Лев ответил:

— Да, правда, трава синяя.



Осёл обрадовался и продолжил:

— Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня. Пожалуйста, накажите его.



Царь зверей объявил:

— Тигр будет наказан 5 годами молчания.



Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольно повторяя:

— Трава синяя, трава синяя...



Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:

— Ваше Величество, за что вы меня наказали? Ведь трава зеленая?



Лев ответил:

— Действительно, трава зеленая.



Удивленный тигр спросил:

— Тогда почему же вы наказываете меня?



Лев ответил:

— Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава — синяя или зеленая. Наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как Тигр не может тратить свое время на спор с ослом. А потом еще и приходить ко мне с этим вопросом.

***



Худшая трата времени — спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий.



Никогда не тратьте время на бессмысленные споры. Есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они все равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, - это быть правыми, хотя это далеко не так.



Когда невежество кричит, интеллект молчит.