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Никогда не разговаривай с ослами

Никогда не разговаривай с ослами (1 фото)

Автор:
05 апреля 2022 14:08
Метки: животные   интеллект   невежество   притча   спор с ослом   
874
1
Ослик сказал тигру:
– ′′Трава синяя".
Тигр ответил:
– ′′Нет, трава зеленая!»
Вспыхнул спор, и они пошли ко льву – лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.

Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, ослик начал кричать:
— Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?

Лев ответил:
— Да, правда, трава синяя.

Осёл обрадовался и продолжил:
— Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня. Пожалуйста, накажите его.

Царь зверей объявил:
— Тигр будет наказан 5 годами молчания.

Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольно повторяя:
— Трава синяя, трава синяя...

Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:
— Ваше Величество, за что вы меня наказали? Ведь трава зеленая?

Лев ответил:
— Действительно, трава зеленая.

Удивленный тигр спросил:
— Тогда почему же вы наказываете меня?

Лев ответил:
— Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава — синяя или зеленая. Наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как Тигр не может тратить свое время на спор с ослом. А потом еще и приходить ко мне с этим вопросом.
***

Худшая трата времени — спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий.

Никогда не тратьте время на бессмысленные споры. Есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они все равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, - это быть правыми, хотя это далеко не так.

Когда невежество кричит, интеллект молчит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   интеллект   невежество   притча   спор с ослом   
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24  комментария
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6k
Максим 2 часа назад
И не тратьте своё время на чтение глупых "притч" с претензией на некую истину.
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3k
Кирилл 36 минут назад
- Как Вам удалось сохранить молодость и трезвость мышления?
- Я ни когда и ни с кем не спорю.
- Но этого не может быть!
- Вы правы...
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8
Thomsen 52 минуты назад
Мощная, бл*дь, "притча". Власть (то бишь - лев) лицемерно поддерживает фанатичного дypaка и назначает зелёный цвет синим, а на объективиста-тигра накладывает судебные санкции. Ок, ослы - опора власти. Тигры, а за ними и прочие животные, молчат и не вступают больше в спор с ослами ни по какому поводу в силу прецедента с синей травкой. Ослам никто "мудро" не оппонирует, а потому априори оказывается, что они правы.
Но самое ужасное началось, когда они организовали партию Синей травы и в саванну провели телевидение.
Но это уже совсем другая притча. Печальная.
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60
хитрый особист Thomsen 46 минут назад
Да уж!Напоминает ситуацию в одной отдельно взятой стране.
Только в ней за утверждение что трава зелёная,можно ещё и до 15-ти лет колонии получить!
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8
Thomsen Митхун Чакрабортенков Полчаса назад
Митхун, вообще-то, следуя морали твоей "притчи" ("твоей" - потому что автора этого бреда я, к счастью, не знаю), в споре пчёл и мух лев занял бы сторону последних, не так ли? И объявил бы деpьмo эталоном вкуса.
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8
Thomsen хитрый особист 20 минут назад
Думаю, тигр позже схлопотал свою пятнашечку, когда назвал браконьеров браконьерами, а охоту - убийством. Ибо нех*й.
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824
likiloki 53 минуты назад
Дихроматическое зрение осла позволяет воспринимать всю гамму лишь с спектре оттенков синего и зеленого цветов, которые для него могут быть лишь одним цветом по сути, но с разными оттенками. Все же трава синяя, и она же и зеленая также. Так что пока глупые животные спорят, а глупые правители животных выдают детские сентенции, мудрые люди принимают право за существованием истины под разными названиями и разными ликами её отражений.
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31k
ACU900 Час назад
Жил в Бухаре всем известный Ходжа Насреддин. Слыл он давно главным ловкачом и насмешником, а главное очень умным человеком. Призвал его к себе местный халиф, человек жуткого нрава и очень своевольный. Халиф сказал Насреддину:
Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь – озолочу, сможешь взять столько золота, сколько унесешь. А не научишь – отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
Сколько тебе нужно времени.
Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет. Быстрее никак нельзя, ведь осел будет общаться с достопочтимым халифом и должен знать все обороты придворной речи.
Хорошо – согласился халиф. – Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.

Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: – Аллах велик и на все его воля. Все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.

Соловьёв Леонид Васильевич
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1k
emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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6
ZlyeVoprosy Час назад
Мы, конечно, Тигры, а все, кто с нами спорит, Ослы. Теперь всё понятно.
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31k
ACU900 Час назад
Встретились в пустыне прапорщик и осел
Осел вдруг спросил прапорщика человеческим голосом:
- Ты кто?
Прапорщик сначала удивился а потом посмотрел вправо влево и говорит:
- Я офицер. А ты кто?
Осел посмотрел вправо влево и отвечает;
- А я лошадь...
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103
eutace Алексей 2 минуты назад
от перемены мест слагаемых....
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6k
Борис Карабанов Час назад
Я не согласен, так как... Впрочем, не буду спорить.:)
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6k
сеньор Леонсио Час назад
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44k
dima423 Час назад
нихера не мудрая притча... вон у хохлов ослам вовремя рот не заткнули, теперь у них трава синяя... а таких ослов тиграм сразу сжирать надо чтоб не выепывались)
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87
чахлик невмерущий dima423 51 минуту назад
Благодаря таким зомбированным ишакам как ты,трава у них преимущественно красная...
Что впрочем вскоре ждёт и нас.
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Митхун Чакрабортенков
Всё проходит и ты вот пиZдуй!
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