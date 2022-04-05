Никогда не разговаривай с ослами

874
1
Ослик сказал тигру:
– ′′Трава синяя".
Тигр ответил:
– ′′Нет, трава зеленая!»
– ′′Трава синяя".
Тигр ответил:
– ′′Нет, трава зеленая!»
Вспыхнул спор, и они пошли ко льву – лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.
Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, ослик начал кричать:
— Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?
Лев ответил:
— Да, правда, трава синяя.
Осёл обрадовался и продолжил:
— Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня. Пожалуйста, накажите его.
Царь зверей объявил:
— Тигр будет наказан 5 годами молчания.
Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольно повторяя:
— Трава синяя, трава синяя...
Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:
— Ваше Величество, за что вы меня наказали? Ведь трава зеленая?
Лев ответил:
— Действительно, трава зеленая.
Удивленный тигр спросил:
— Тогда почему же вы наказываете меня?
Лев ответил:
— Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава — синяя или зеленая. Наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как Тигр не может тратить свое время на спор с ослом. А потом еще и приходить ко мне с этим вопросом.
***
Худшая трата времени — спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий.
Никогда не тратьте время на бессмысленные споры. Есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они все равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, - это быть правыми, хотя это далеко не так.
Когда невежество кричит, интеллект молчит.
Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, ослик начал кричать:
— Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?
Лев ответил:
— Да, правда, трава синяя.
Осёл обрадовался и продолжил:
— Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня. Пожалуйста, накажите его.
Царь зверей объявил:
— Тигр будет наказан 5 годами молчания.
Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольно повторяя:
— Трава синяя, трава синяя...
Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:
— Ваше Величество, за что вы меня наказали? Ведь трава зеленая?
Лев ответил:
— Действительно, трава зеленая.
Удивленный тигр спросил:
— Тогда почему же вы наказываете меня?
Лев ответил:
— Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава — синяя или зеленая. Наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как Тигр не может тратить свое время на спор с ослом. А потом еще и приходить ко мне с этим вопросом.
***
Худшая трата времени — спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий.
Никогда не тратьте время на бессмысленные споры. Есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они все равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, - это быть правыми, хотя это далеко не так.
Когда невежество кричит, интеллект молчит.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Этот голубь похож на персонажа фильмов ужасов
- Животные, которые похитили чью-то еду и нисколько не раскаиваются
- 17 раз, когда кошки не хотели быть героями селфи
- 17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь
- Любимые игрушки домашних питомцев
51
Понравилось51
Новости партнёров
- Я ни когда и ни с кем не спорю.
- Но этого не может быть!
- Вы правы...
Но самое ужасное началось, когда они организовали партию Синей травы и в саванну провели телевидение.
Но это уже совсем другая притча. Печальная.
Только в ней за утверждение что трава зелёная,можно ещё и до 15-ти лет колонии получить!
Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь – озолочу, сможешь взять столько золота, сколько унесешь. А не научишь – отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
Сколько тебе нужно времени.
Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет. Быстрее никак нельзя, ведь осел будет общаться с достопочтимым халифом и должен знать все обороты придворной речи.
Хорошо – согласился халиф. – Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.
Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: – Аллах велик и на все его воля. Все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.
Соловьёв Леонид Васильевич
Осел вдруг спросил прапорщика человеческим голосом:
- Ты кто?
Прапорщик сначала удивился а потом посмотрел вправо влево и говорит:
- Я офицер. А ты кто?
Осел посмотрел вправо влево и отвечает;
- А я лошадь...
Что впрочем вскоре ждёт и нас.