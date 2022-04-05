35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет

"Сейчас уже так не делают" — эту фразу мы слышим постоянно, но порой в голове не укладывается, насколько она на самом деле правдива. В популярном Reddit-сообществе "Покупка на всю жизнь" люди хвалятся старыми вещами, которые были сделаны действительно на славу и прослужили своим хозяевам долгие годы — а то и служат до сих пор.