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35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет

35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет (36 фото)

Автор:
05 апреля 2022 08:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   быт   интересное   наследство   реликвия   старинные вещи   старые вещи   
1491
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"Сейчас уже так не делают" — эту фразу мы слышим постоянно, но порой в голове не укладывается, насколько она на самом деле правдива. В популярном Reddit-сообществе "Покупка на всю жизнь" люди хвалятся старыми вещами, которые были сделаны действительно на славу и прослужили своим хозяевам долгие годы — а то и служат до сих пор.

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2. "В 2000 году я учился за границей и с неохотой выложил 10 долларов за самый простой карандаш, который только смог найти в университетском книжном магазине. Я даже не представлял, что он станет моим любимым и я буду повсюду таскать его с собой следующие 22 года"

3. "Мама пользовалась этим феном 42 года, и он впервые вышел из строя. Оказывается, дело было просто в неисправном кабеле; я заменил его, и фен снова заработал"

4. "Медицинская лаборатория стоимостью в несколько миллионов долларов, в которой я работаю, оснащена гигантскими анализаторами и новейшим оборудованием, произведенным несколько месяцев назад, и тут есть диспенсер скотча 1960–1970 годов, который держится на зубочистке"

6. "Духовка AGA, которая досталась нам с домом, переживет всех нас! Эта штука сделана как танк, и работать с ней одно удовольствие"

9. "Часы Ingersoll Yankee 1991 года, принадлежавшие моему двоюродному пра- (много раз) деду. Оригинальные «долларовые часы» по-прежнему показывают время 110 лет спустя"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   быт   интересное   наследство   реликвия   старинные вещи   старые вещи   
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Похабыч Час назад
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Elena Ki 9 минут назад
Моему фену больше тридцати лет. Но я не пользуюсь им каждый день. Зачем выкидывать, если он нормально работает? А на даче есть фен, который остался от предыдущих хозяев. Ему точно больше пятидесяти лет. Работает.
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959
Motorola 15 минут назад
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83k
Павел 19 минут назад
Часы Ingersoll Yankee 1991 года, принадлежавшие моему двоюродному пра- (много раз) деду. Оригинальные «долларовые часы» по-прежнему показывают время 110 лет спустя"

Так они из будущего
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30k
Юр21 Полчаса назад
Херассе. с 1991 года уже 110 лет прошло... Как время летет...
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10k
Мистер Фикс Час назад
Носки летом тоже носит?
И причем тут ножницы?
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