35 вещей, которые прошли испытание временем и прослужили много лет

"Сейчас уже так не делают" — эту фразу мы слышим постоянно, но порой в голове не укладывается, насколько она на самом деле правдива. В популярном Reddit-сообществе "Покупка на всю жизнь" люди хвалятся старыми вещами, которые были сделаны действительно на славу и прослужили своим хозяевам долгие годы — а то и служат до сих пор.
2. "В 2000 году я учился за границей и с неохотой выложил 10 долларов за самый простой карандаш, который только смог найти в университетском книжном магазине. Я даже не представлял, что он станет моим любимым и я буду повсюду таскать его с собой следующие 22 года"
3. "Мама пользовалась этим феном 42 года, и он впервые вышел из строя. Оказывается, дело было просто в неисправном кабеле; я заменил его, и фен снова заработал"
4. "Медицинская лаборатория стоимостью в несколько миллионов долларов, в которой я работаю, оснащена гигантскими анализаторами и новейшим оборудованием, произведенным несколько месяцев назад, и тут есть диспенсер скотча 1960–1970 годов, который держится на зубочистке"
6. "Духовка AGA, которая досталась нам с домом, переживет всех нас! Эта штука сделана как танк, и работать с ней одно удовольствие"
9. "Часы Ingersoll Yankee 1991 года, принадлежавшие моему двоюродному пра- (много раз) деду. Оригинальные «долларовые часы» по-прежнему показывают время 110 лет спустя"
10. "Мой Sony Walkman DC2 в упаковке с оригинальным чеком 1987 года. Все еще работает, иногда использую его в машине"
11. "Это термос моего дедушки из 50-х годов, и кофе до сих пор остается в нем горячим в течение нескольких часов в -20!"
13. "Наушники Beyerdynamic DT880 1981 года все еще звучат лучше, чем почти все современные наушники, которые я пробовал"
16. "К сожалению, в комплекте не было стульев, но за 5 долларов я не мог пройти мимо. Старые товары Coleman такие крутые"
18. "Этому советскому холодильнику ЗИЛ более 50 лет, и мы в семье до сих пор активно им пользуемся без всяких проблем"
20. "Мороженица Sterling 5 Quart (примерно 1970-х годов); Унаследовано от бабушки, все еще взбивает на славу"
21. "Банное полотенце 1960-х годов все еще в семье. По словам мамы, она купила его между 1967 и 1969 годами. Я регулярно пользуюсь им 50 лет спустя"
22. "Паста-машина Marcato Atlas. Мои родители научили меня ею пользоваться, а спустя 30 лет я учу свою дочь"
25. "Мой применик Pioneer 1974 года, недавно отремонтированный и готовый прослужить еще 50 лет"
26. "Мои родители приобрели этот тостер в 1971 году. Я рос с ним и забрал его с собой, когда переехал. Он готовит тосты несколько раз в неделю уже 50 лет"
27. "Моя жена унаследовала эту швейную машинку Singer от бабушки, и она до сих пор работает идеально. Не знаю точно, какого она года"
28. "Старый пылесос Electrolux 1969 года. Мои бабушка и дедушка все еще им пользуются, потому что он до сих пор отлично работает"
29. "Вафельница, которую моя мама купила, когда ей было 19 лет. Сейчас ей 75, и она до сих пор готовит вкусные вафли"
30. "Это набор столового серебра 1858 года, который мы в семье до сих пор используем как основной"
31. "Моя покупка на всю жизнь: «святая троица» шерстяных пальто (по крайней мере, как я считаю)"
32. "Мой Bialetti, готовит мне кофе по утрам последние 12 лет и, наверное, будет еще как минимум 12 лет"
33. "Обожаю эти старые вентиляторы. Этот выдает больше воздуха, чем мой новый, и он тише! Не смог установить точный возраст"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так они из будущего
И причем тут ножницы?