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30 фотографий, которым удалось запечатлеть ход времени

30 фотографий, которым удалось запечатлеть ход времени (31 фото)

Автор:
30 ноября 2021 18:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Занятно   износ вещей   интересное   старые вещи   
1129
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Мир вокруг нас постоянно меняется, и только одно остается неизменным — ход времени. Фотографии из этой подборки напоминают нам, что время никогда не стоит на месте и накладывает свой отпечаток на все, что нас окружает.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   Занятно   износ вещей   интересное   старые вещи   
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Vlamir Полчаса назад
А сначала патина была везде!
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