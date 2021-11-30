30 фотографий, которым удалось запечатлеть ход времени

1129
31
Мир вокруг нас постоянно меняется, и только одно остается неизменным — ход времени. Фотографии из этой подборки напоминают нам, что время никогда не стоит на месте и накладывает свой отпечаток на все, что нас окружает.
×
×
16. "Три года назад для охоты за пасхальными яйцами я спрятал золотое яйцо с деньгами, но его так и не нашли… до этого момента!"
19. "Ножик для очистки картофеля моей прабабушки: бабушка все еще пользовалась им, когда ей было под 90. Она говорит, что ее мама использовала его, когда она еще была ребенком".
21. "Сырая сосиска, которую кто-то нацепил на антенну моего грузовика почти 2 года назад, истощилась, но все еще держится"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 интересных вещей, на которых время оставило свой след
- Подписчики накинулись на Киркорова за то, что он скорбит не по Градскому
- Портсигар для туристов и "никотиновый удар": странные и необычные приспособления для курильщиков
- Жесть по-венгерски: кем на самом деле была кровавая графиня Батори
- Ошибки эволюции: причудливые животные, о существовании которых вы могли не знать
Метки: Время Занятно износ вещей интересное старые вещи
32
Понравилось32
Новости партнёров