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Самый массовый фотоаппарат в мире

Самый массовый фотоаппарат в мире (7 фото)

Автор:
04 апреля 2022 17:12
Метки: интересное   история   техника   
688
7
Большинство из тех, кто начал карьеру фотолюбителя во времена Советского Союза, делал свои первый шаги на этом поприще с фотоаппаратом «Смена-8» в руках или с его модификацией «Смена-8М».
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Источник:

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Метки: интересное   история   техника   
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13  комментариев
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Зачем такую прелесть гаджетом обозвали? Не было тогда никаких гаджетов.
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761
Шурман 12 минут назад
Всегда зенитом пользовался .
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15k
Михаил Гривин 36 минут назад
Мой до сих пор у родителей лежит. У этой смены был один сильный плюс: можно было пленку с кассеты на кассету перекручивать. Это позволяло в нём весьма быстро менять пленку - не надо перекручивать обратно.
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354
HalloFreeSpace Час назад
Есть парочка ))) , совсем новенькие )))
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10k
кот базилий Час назад
Покупал такой в 1980 году в Детском мире - 15 руб стоил, еще взял вспышку к нему, очень был доволен. Куда дел его - убей не помню
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−28
Thomsen 2 часа назад
<И, чёрт возьми, нет никакой электроники и никаких батареек!>

это да, а вот со вспышкой беда) У меня, помню, СЭФ-2 или 3 была - один раз вспыхнул - беги к розетке. А лучше вообще от неё далеко не отходить, благо провод был длиннющий) Конденсатор разряжался быстро. Блин, а сколько снаряги у юного фотолюбителя...Бачок, рукав, кюветы, фонари, увеличитель, пинцеты, фильтры, вспышка, рамка, резак...Плюс расходники...Эх, детство пионерское.
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24k
Ваня 2 часа назад
мало инфы о нем в посте...
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73
Uganda 2 часа назад
Спасибо большое производителям этого фотоаппарата. У меня таких было 2. Даже объектив был с простой, но очень хорошей оптикой. Единственное, что мне не нравилось - лентопротяжный механизм.
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23k
Ego sum qui sum 3 часа назад
был у меня такой, об его жесткие рычажки и насечки можно было ногти сломать, но это один из первых моих фотоаппаратов - вспоминается с любовью
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246
Просто прохожий 3 часа назад
Что за херню я прочитал??? Поразительно как в одной статье можно всё обосрать. Ну зато мы узнали жили когда то Серега |Бершов| и Михаил Туркевич-на что абсолютно всем похер.
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