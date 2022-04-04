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Большинство из тех, кто начал карьеру фотолюбителя во времена Советского Союза, делал свои первый шаги на этом поприще с фотоаппаратом «Смена-8» в руках или с его модификацией «Смена-8М».
За свою многолетнюю историю этот аппарат был выпущен в количестве более 21 млн экземпляров. По этой причине аппарат даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый гаджет подобного толка.
У меня был чуть, чуть более современный фотоаппарат — «Смена Символ» и я точно помню, как мы покупали его с родителями за 20 рублей. Эх, времена, когда ценили каждый кадр и были творцами фотографий в «красной комнате».
Но вернемся к нашему рекордсмену…
У меня был чуть, чуть более современный фотоаппарат — «Смена Символ» и я точно помню, как мы покупали его с родителями за 20 рублей. Эх, времена, когда ценили каждый кадр и были творцами фотографий в «красной комнате».
Но вернемся к нашему рекордсмену…
Создан «Смена-8» был на Ленинградском оптико-механическом заводе им. Ленина. Первый аппарат увидел свет еще в 1963 году. Модификация «Смена-8М» появилась позднее, в 1970 году. В обороте фотоаппарат находился вплоть до 1995 года. Почему же фотоаппарат прослужил больше 30 лет, когда современные образцы техники устаревают всего за несколько лет?
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Дело в том, что фотоаппарат «Смена-8М» обладает внушительным набором достоинств и преимуществ. Первое и самое главное качество «Смена-8М» — низкая цена. В стране советов он стоил фиксированные 15 рублей. Позволить себе такой мог даже новичок. Именно поэтому фотоаппарат часто дарили детям. Гаджет быстро стал семейным.
Фотокамера Смена-8М имела несменный объектив с фокусным расстоянием 40 мм и светосилой 1:4, который был снабжён ирисовой диафрагмой и механизмом наводки на резкость по шкале. В фотоаппарате был центральный затвор с выдержками в пределах 1/15 — 1/250 с и ручной выдержкой «В»; простейший рамочный видоискатель; клемма для вспышки.
Благодаря центральному затвору вспышка могла быть синхронизирована на любой выдержке вплоть до 1/250 с, что не уступает современным зеркалкам высокого уровня. Среди любителей плёнки фотоаппарат ценится за лёгкий вес, неприхотливость, минимальную (но достаточную!) функциональность и простоту ремонта. Перемотка плёнки отрабатывалась рулоном (не за отверстия перфорации), что исключало проблемы в морозных зимних условиях.
Благодаря своей неприхотливости фотоаппарат Смена побывал при восхождении на Эверест в составе советской экспедиции 1982 г. и побывал на вершине (8848 м.)
Вспоминает один из участников Михаил Туркевич:
«Потом достаю из клапана рюкзака «Смену», Серега |Бершов| в это время настраивает «Роллей». Но аппарат замерз, и объектив не выдвигается. Мы начали фотографировать друг друга «Сменой». Чехол — из кожзаменителя, он разлетается на куски от холода. Серега сделал три щелчка с выдержкой 5, 7 и 9 секунд, когда я стоял неподвижно с поднятым в руке айсбайлем и вымпелом на фоне пика Лхоцзе… Потом мы поменялись ролями: он позировал, а я снимал с такой же выдержкой. Наш опыт ночного фотографирования оказался недостаточным… Когда в Москве тщательно проявили пленку в специальной лаборатории, на отснятых нами на вершине 7 кадрах кроме темной ночи ничего не удалось рассмотреть.»
Благодаря центральному затвору вспышка могла быть синхронизирована на любой выдержке вплоть до 1/250 с, что не уступает современным зеркалкам высокого уровня. Среди любителей плёнки фотоаппарат ценится за лёгкий вес, неприхотливость, минимальную (но достаточную!) функциональность и простоту ремонта. Перемотка плёнки отрабатывалась рулоном (не за отверстия перфорации), что исключало проблемы в морозных зимних условиях.
Благодаря своей неприхотливости фотоаппарат Смена побывал при восхождении на Эверест в составе советской экспедиции 1982 г. и побывал на вершине (8848 м.)
Вспоминает один из участников Михаил Туркевич:
«Потом достаю из клапана рюкзака «Смену», Серега |Бершов| в это время настраивает «Роллей». Но аппарат замерз, и объектив не выдвигается. Мы начали фотографировать друг друга «Сменой». Чехол — из кожзаменителя, он разлетается на куски от холода. Серега сделал три щелчка с выдержкой 5, 7 и 9 секунд, когда я стоял неподвижно с поднятым в руке айсбайлем и вымпелом на фоне пика Лхоцзе… Потом мы поменялись ролями: он позировал, а я снимал с такой же выдержкой. Наш опыт ночного фотографирования оказался недостаточным… Когда в Москве тщательно проявили пленку в специальной лаборатории, на отснятых нами на вершине 7 кадрах кроме темной ночи ничего не удалось рассмотреть.»
Жаль что опыта не хватило. Даже если дать 30 с выдержки, то без штатива всё смажется. Как бы то ни было, но советская техника отработала, а фирменный немецкий «Роллей» вообще не выдержал конкуренции…
Фотоаппарат Смена-8М имел кроме шкалы расстояний и светочувствительности фотоплёнки ещё и шкалу символов погоды, что позволяло определить экспозицию вне помещения даже фотолюбителю, имеющему лишь элементарные знания в области фотографии.
Фотоаппарат Смена-8М имел кроме шкалы расстояний и светочувствительности фотоплёнки ещё и шкалу символов погоды, что позволяло определить экспозицию вне помещения даже фотолюбителю, имеющему лишь элементарные знания в области фотографии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное история техника
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это да, а вот со вспышкой беда) У меня, помню, СЭФ-2 или 3 была - один раз вспыхнул - беги к розетке. А лучше вообще от неё далеко не отходить, благо провод был длиннющий) Конденсатор разряжался быстро. Блин, а сколько снаряги у юного фотолюбителя...Бачок, рукав, кюветы, фонари, увеличитель, пинцеты, фильтры, вспышка, рамка, резак...Плюс расходники...Эх, детство пионерское.