Фотокамера Смена-8М имела несменный объектив с фокусным расстоянием 40 мм и светосилой 1:4, который был снабжён ирисовой диафрагмой и механизмом наводки на резкость по шкале. В фотоаппарате был центральный затвор с выдержками в пределах 1/15 — 1/250 с и ручной выдержкой «В»; простейший рамочный видоискатель; клемма для вспышки.



Благодаря центральному затвору вспышка могла быть синхронизирована на любой выдержке вплоть до 1/250 с, что не уступает современным зеркалкам высокого уровня. Среди любителей плёнки фотоаппарат ценится за лёгкий вес, неприхотливость, минимальную (но достаточную!) функциональность и простоту ремонта. Перемотка плёнки отрабатывалась рулоном (не за отверстия перфорации), что исключало проблемы в морозных зимних условиях.



Благодаря своей неприхотливости фотоаппарат Смена побывал при восхождении на Эверест в составе советской экспедиции 1982 г. и побывал на вершине (8848 м.)





Вспоминает один из участников Михаил Туркевич:



«Потом достаю из клапана рюкзака «Смену», Серега |Бершов| в это время настраивает «Роллей». Но аппарат замерз, и объектив не выдвигается. Мы начали фотографировать друг друга «Сменой». Чехол — из кожзаменителя, он разлетается на куски от холода. Серега сделал три щелчка с выдержкой 5, 7 и 9 секунд, когда я стоял неподвижно с поднятым в руке айсбайлем и вымпелом на фоне пика Лхоцзе… Потом мы поменялись ролями: он позировал, а я снимал с такой же выдержкой. Наш опыт ночного фотографирования оказался недостаточным… Когда в Москве тщательно проявили пленку в специальной лаборатории, на отснятых нами на вершине 7 кадрах кроме темной ночи ничего не удалось рассмотреть.»