FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Криминал 1312 постов • 310 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
«Ты - чёрт, б...!»: пьяный гопник в Мытищах устроил дебош в ночном клубе

«Ты - чёрт, б...!»: пьяный гопник в Мытищах устроил дебош в ночном клубе (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 14:37
Сообщество : Криминал
Метки: гопник   дебош   драка   клуб   мытищи   охранник   полиция   
1894
1
1

Его не брал ни слезоточивый газ, ни дубинка охранника.

Работать в охране бывает так же паршиво, как и в такси. Периодически попадаются неадекваты, которых надо приводить в чувство - особенно, если работаешь в ресторане или клубе.

Дело было в подмосковных Мытищах, в клубе «Как дела?»: мужчина (если его можно так назвать) заявился туда и бухал до часу ночи. А когда подошёл охранник и сказал, что сейчас они закрываются - этого гопаря понесло.

Угрозы, оскорбления, а потом и рукоприкладство. Охранник честно пытался его урезонить, когда мужик полез драться - применил баллончик. Бесполезно, неадекват только сильнее разозлился. В итоге всё закончилось дракой на улице, причём охраннику ещё и досталось. В конце концов приехала полиция и «алкоберсерка» забрали в отделение. Теперь ответит и за дебош, и за драку.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: гопник   дебош   драка   клуб   мытищи   охранник   полиция   
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53
bonli 2 часа назад
эти ночные клубы рассадник скота, туда быдло тянет прям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Андрей Фролов Полчаса назад
Здесь упущение руководства этого клуба. В числе охранников должен быть один такой же быдлан (так сказать узкий специалист). Он должен сидеть все время в телефон втыкать и не мешать работе. Но в нужный момент он на своем быдлячем языке объясняет своему соплеменнику как надо вести себя, при необходимости они др друга лупят (и это нормально). С каждым человеком надо разговаривать на том языке который он знает, к примеру если со мной заговорят на японском я тоже ни чего не пойму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
dima423 47 минут назад
чего у него за газ такой который нихера не действует?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sergius SPb Час назад
Мля, чего чикаться, в глаз пальцем или ладонью в горло....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−6
31k
Aleks Час назад
Чем охранник его брызгал? Освежителем для рта?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
1
37
Как фантастично выглядят обычные вещи под микроскопом
Завораживающие реалии Южной Кореи
3
116
Завораживающие реалии Южной Кореи
Набирающие популярность в сообществах
Мода джентльменов: как мужчинам нужно было выглядеть на балах?
3
19
Мода джентльменов: как мужчинам нужно было выглядеть на балах?
“Цветная” география
0
2
“Цветная” география
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Как теперь живет модель Кондратюк, которую 21 год назад облили кислотой (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
3
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#мир#Ватермарк#позитив#фотографии#факты#красота#дтп#аварии#автомир
#фото#интересно#картинки#Приколы#история#Разное#автомобили#забавно#комментарии#молодость
#прикол#животные#люди#Украина#милота#подборка#девушки#искусство#авто аварии#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться