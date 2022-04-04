«Ты - чёрт, б...!»: пьяный гопник в Мытищах устроил дебош в ночном клубе

Работать в охране бывает так же паршиво, как и в такси. Периодически попадаются неадекваты, которых надо приводить в чувство - особенно, если работаешь в ресторане или клубе.

Дело было в подмосковных Мытищах, в клубе «Как дела?»: мужчина (если его можно так назвать) заявился туда и бухал до часу ночи. А когда подошёл охранник и сказал, что сейчас они закрываются - этого гопаря понесло.

Угрозы, оскорбления, а потом и рукоприкладство. Охранник честно пытался его урезонить, когда мужик полез драться - применил баллончик. Бесполезно, неадекват только сильнее разозлился. В итоге всё закончилось дракой на улице, причём охраннику ещё и досталось. В конце концов приехала полиция и «алкоберсерка» забрали в отделение. Теперь ответит и за дебош, и за драку.