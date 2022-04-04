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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (27 фото)

Автор:
04 апреля 2022 12:01
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1132
27
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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28  комментариев
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37k
jonnyD 2 часа назад
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А был бы не Ваня , а Махмуд , то он и без Маши бы обошелся .
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23k
Ego sum qui sum 7 минут назад
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от стажеров больше убытки и проблемы и затраты они не окупаются, так что стажировка нужна компании только если она стажера планирует у себя на работу оставить и заработать потом на нем
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13k
Иван 9 минут назад
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Используй вместо женщины акустическую гитару, в ней есть дырка [в деке]
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16k
alexis 36 минут назад
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А где шапочки?
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29k
АнтонПолднев 39 минут назад
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Можно вернуть. В смерительной рубашке.
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347
Aaron Bezzazrenia АнтонПолднев Полчаса назад
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"Смерительная" от слова "смерть"? =)
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29k
АнтонПолднев 40 минут назад
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Как теперь это развидеть?
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24k
SerGProS 49 минут назад
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Что-то от Рубенса
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14k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
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я так понимаю, что кольцо на указательном пальце ноги никого не смутило?
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347
Aaron Bezzazrenia Колька Валеркин сын Полчаса назад
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Указательный (??!) палец
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1k
Paguo 56 минут назад
Ну не знаю.
Брали мы тут на стажировку "по объявлению". Даже платили. Нахрен таких: ущерб по материалам больше, чем успели заплатить.

Талантливых и бескосячных не отправляют самостоятельно искать стажировку. Их компании примечают заранее и готовы платить им и за них (учебным заведениям), чтобы они пришли на стажировку к ним (с последующим трудоустройством).
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4k
Наталья Час назад
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На яблоке ещё и ценник.
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23k
ПаганецЪ Час назад
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Хорошая шутка уместна
И до, и после, и вместо.
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1k
Иван Час назад
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6k
pilgrimnl Час назад
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дубль 2?
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84k
Taras Kozalupko Час назад
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Ну хоть один плюс, парень не хохол
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17k
Corvus Corax Час назад
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Весы рычажные видел? Доллар опускается, цены поднимаются...

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84k
Taras Kozalupko Час назад
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Она может играть ногами на рояле
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16k
alexis 2 часа назад
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У нас похоже в ценообразовании все технари.)))
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6k
au3 2 часа назад
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точнее поучиться работать и не бесплатно а за неизвестные убытки от учения работать
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6k
au3 2 часа назад
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Сейчас капитализм - понимать надо.
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15k
Booka1a 2 часа назад
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- Дорогой, нужно сходить в магазин за картошкой.
- Я же вчера покупал, она вся кончилась?
- Нет. Она вся - свекла
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