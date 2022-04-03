Город в океане

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Мале — столица и крупнейший город Мальдивской республики.
Он расположен на одноименном острове, на атолле Каафу.
Население составляет около 100 000 человек. С древнейших времен здесь располагалась королевская резиденция.
Он расположен на одноименном острове, на атолле Каафу.
Население составляет около 100 000 человек. С древнейших времен здесь располагалась королевская резиденция.
1.
Остров Мале всего 2 километра в длину и 1 километр в ширину, полностью застроен зданиями и дорогами. При этом Мале остается чистым и опрятным городом с мечетями, рынками, лабиринтом маленьких улиц, закутанный в покрывало обаяния.
2.
Размер острова был удвоен за счет строительства. Здесь имеется все, что положено иметь восточному городу: мечети, рынок, множество магазинов с сувенирами, маленькие кафе с экзотическими яствами и прочее.
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3.
Здесь нет высоких зданий, а велосипедов намного больше, чем автомобилей. В Мале практически невозможно заблудиться, все улочки выходят на три большие дороги. На острове много отелей. Каждый отель имеет свою прогулочную лодку, на которой можно отправиться в круиз по архипелагу на несколько дней.
4.
В Мале можно найти недорогие гостиницы и забегаловки, но ночная жизнь ограничена чайными и несколькими ресторанчиками в западном стиле. В двух кинотеатрах показывают индийские и голливудские фильмы.
5.
Одни рестораны Мале оборудованы кондиционерами, другие предлагают более расслабленную обстановку на открытом воздухе. Выбор кухни довольно широк: от изысканного интернационального меню до местных версий азиатских и европейских блюд. Некоторые рестораны открыты с самого утра, другие с обеда. Все рестораны закрываются в 1 час ночи.
6.
Несмотря на скромные размеры Мале, такси в городе вам может пригодиться, особенно если идет дождь. Стоимость услуг такси колеблется в пределах 15-20 руфий за проезд в любую точку города, с доплатой 5 руфий за каждое место багажа (15 руфий = 1 USD). Такси можно поймать на улице, но в Мале принято вызывать машину, позвонив в одну из многочисленных служб такси.
8.
Все курорты, отели, крупные магазины и рестораны имеют разрешение на предоставление услуг по обмену валюты и принимают к оплате денежные единицы многих стран.
9.
Мале – торговый центр страны с немалым выбором магазинов, отвечающих потребностям 100 тысяч жителей и еще тысяч покупателей, прибывающих с островов. Небольшие лавки на окраинах столицы могут принимать посетителей уже в 6-7 часов утра, в то время как на главных улицах магазины открываются около 9-10 часов. Все магазины закрываются в 11 часов вечера, а также на небольшие 15-минутные перерывы на время молитв.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: male интересно мир фотографии
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