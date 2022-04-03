Город в океане

9.

Мале – торговый центр страны с немалым выбором магазинов, отвечающих потребностям 100 тысяч жителей и еще тысяч покупателей, прибывающих с островов. Небольшие лавки на окраинах столицы могут принимать посетителей уже в 6-7 часов утра, в то время как на главных улицах магазины открываются около 9-10 часов. Все магазины закрываются в 11 часов вечера, а также на небольшие 15-минутные перерывы на время молитв.