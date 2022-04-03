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Город в океане

Город в океане (21 фото)

Автор:
03 апреля 2022 22:12
Метки: male   интересно   мир   фотографии   
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Мале — столица и крупнейший город Мальдивской республики.
Он расположен на одноименном острове, на атолле Каафу.
Население составляет около 100 000 человек. С древнейших времен здесь располагалась королевская резиденция.
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Источник:

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2  комментария
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Allmaster 2 часа назад
Боюсь этих городов, чуть какое цунами и нету. Та же венеция... товарищ приехал, сказал что денег жалко, воняет , все заплесневелое.
А у меня была мечта всей жизни алкоголика, съездить на октоберфест. В 2018 году сбылось. Лучше бы не ездил!!!
Сказка разрушена, везде треш и гадючник. Обычная попойка с обрыгаловкой. Так сильно я никогда не был разочарован....
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