15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем о мире

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Иногда нам кажется, что вокруг уже не происходит ничего нового и впечатляющего. Но мы серьёзно ошибаемся. Стоит только повнимательней оглядеться вокруг, и можно найти удивительные вещи, в самых неожиданных местах.
Сбор шёлковых нитей из коконов тутового шелкопряда
Скульптура из тележек для покупок, "Вечное потребление" Клейтон Блейк
Кофейня в Японии, где вам подадут кофе с выбранным рисунком
Ларимар из Доминиканской Республики, единственное место на Земле, где можно найти этот потрясающий драгоценный камень
Источник:
АНТИФИШКИ
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После столкновения значительная часть Тейи и часть Земли была выброшена в Космос, где все основательно перемешалось и частично вернулась обратно, а из остального сформировалась Луна.
Так что... Тут не понятно, кто часть кого и какая именно...