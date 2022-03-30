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15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем о мире

15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем о мире (13 фото + 3 видео)

Автор:
30 марта 2022 22:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатляющее   Неожиданные   Удивительные   мир   новое   оглянуться   фотографии   
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Иногда нам кажется, что вокруг уже не происходит ничего нового и впечатляющего. Но мы серьёзно ошибаемся. Стоит только повнимательней оглядеться вокруг, и можно найти удивительные вещи, в самых неожиданных местах.

Источник:

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Метки: Впечатляющее   Неожиданные   Удивительные   мир   новое   оглянуться   фотографии   
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2  комментария
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Luc72 Полчаса назад
Насчет камня с Луны - все не так однозначно, если принять во внимание тот факт, что практически всем научным сообществом принято, что наиболее правдоподобна версия образования Луны после столкновения праЗемли и гипотетической протопланеты, условно именуемой Тейя.
После столкновения значительная часть Тейи и часть Земли была выброшена в Космос, где все основательно перемешалось и частично вернулась обратно, а из остального сформировалась Луна.
Так что... Тут не понятно, кто часть кого и какая именно...
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