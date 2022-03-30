15 неожиданных изображений, которые показывают, как мало мы знаем о мире

Иногда нам кажется, что вокруг уже не происходит ничего нового и впечатляющего. Но мы серьёзно ошибаемся. Стоит только повнимательней оглядеться вокруг, и можно найти удивительные вещи, в самых неожиданных местах.

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Морские звёзды могут быть квадратными из-за генетической аномалии 0 Источник:

Учёные вырастили растение эпохи плейстоцена. Ему 32000 лет 0 Источник:

Это самый реалистичный портрет в мире, написан Ленг Цзюном. Невероятная детализация! 0 Источник:

Сбор шёлковых нитей из коконов тутового шелкопряда

Скульптура из тележек для покупок, "Вечное потребление" Клейтон Блейк

Японская компания создала замок меньше волоса, с помощью 3D- принтера Nano 0 Источник:

Рыбацкая деревня в Китае, которая почти полностью заросла плющом 0 Источник:

Эфиопский вулкан с синей лавой 0 Источник:

Кофейня в Японии, где вам подадут кофе с выбранным рисунком

Ларимар из Доминиканской Республики, единственное место на Земле, где можно найти этот потрясающий драгоценный камень 0 Источник:

Дерево выросло вокруг башни 0 Источник:

Дельфины используют токсины рыбы Фугу для расслабления 0 Источник:

Старый вход в Великую пирамиду в Гизе, 1890 год 0 Источник:

Дверь в никуда 0 Источник: