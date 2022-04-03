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Каким был Санкт-Петербург в 2002 году

Каким был Санкт-Петербург в 2002 году (20 фото)

Автор:
03 апреля 2022 22:05
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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20
Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом. Сегодня мы отправляемся в 2002 год. Давайте вместе вспомним те времена.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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4k
Максим 4 часа назад
Благодатная улица в районе современного съезда на ЗСД тогда выглядела так.

Никогда по Благодатной в районе ЗСД не ходил трамвай. Трамвай с Благодатной уходит на Московский проспект. От Московского до Гагарина по Благодатной - жилая застройка, от Гагарина до Витебского - промзона без зелени, а дальше она переходит в улицу Салова. Фото не с Благодатной!
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Трям 5 часов назад
Я кстати сегодня в него приехал. Он как Москва, но лет 15-20 назад.
Поездка была классной - из сугробов в лето )))
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