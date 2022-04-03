Каким был Санкт-Петербург в 2002 году

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Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом. Сегодня мы отправляемся в 2002 год. Давайте вместе вспомним те времена.
1.
Танцы и чувства на Невском. Прекрасная фотография от настоящего мэтра уличной фотографии Георгия Пинхасова.
2.
Автор фото - Сергей Тягин.
Зима 2001-2002 выдалась снежной. Да и с парковкой в городе тогда был жуткий бардак.
Зима 2001-2002 выдалась снежной. Да и с парковкой в городе тогда был жуткий бардак.
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3.
Автор фото - Aaron Hertzmann.
Около Гостиного двора. Реклама повсюду - на зданиях, киосках, рекламных "бутербродах" на тротуаре.
Около Гостиного двора. Реклама повсюду - на зданиях, киосках, рекламных "бутербродах" на тротуаре.
6.
Автор фото - Владимир Валдин.
Вовсю идёт строительство Ладожского вокзала и перепланировка окружающей территории.
Вовсю идёт строительство Ладожского вокзала и перепланировка окружающей территории.
7.
Автор фото - Alex Krakowsky.
45 трамвай заблудился на Свечном переулке, зато получилась прекрасная фотография с трактором!
45 трамвай заблудился на Свечном переулке, зато получилась прекрасная фотография с трактором!
9.
Тёплое и ламповое табло Московского вокзала. Сейчас оно, конечно, удобнее и современнее, но чувств таких уже не вызывает.
10.
Автор фото - Сергей Васильев.
На Садовой улице - парад в честь 95-летия Санкт-Петербургского трамвая.
На Садовой улице - парад в честь 95-летия Санкт-Петербургского трамвая.
13.
Автор фото - Антуан Гьори-Корбис.
Наполненные атмосферой дворы и крыши Адмиралтейского проспекта.
Наполненные атмосферой дворы и крыши Адмиралтейского проспекта.
17.
Автор фото - Андрей Бойко.
Благодатная улица в районе современного съезда на ЗСД тогда выглядела так.
Благодатная улица в районе современного съезда на ЗСД тогда выглядела так.
18.
Дом на углу Литейного проспекта и Воскресенской набережной. Ныне - признан аварийным и снесён, а на его месте строится новое здание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Никогда по Благодатной в районе ЗСД не ходил трамвай. Трамвай с Благодатной уходит на Московский проспект. От Московского до Гагарина по Благодатной - жилая застройка, от Гагарина до Витебского - промзона без зелени, а дальше она переходит в улицу Салова. Фото не с Благодатной!
Поездка была классной - из сугробов в лето )))