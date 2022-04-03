Каким был Санкт-Петербург в 2002 году

20.

Ну и напоследок - фото из Пулково-2. Через год Санкт-Петербургу исполнялось 300 лет, но о постройке современного аэропорта тогда и речи не было. Был Пулково-2 и Пулково-1, который в народе называли "пять стаканов". Ну а современный терминал в городе появится лишь в 2013 году.