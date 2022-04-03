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Кудри вдоль ушей

Кудри вдоль ушей (30 фото)

Автор:
03 апреля 2022 20:37
Метки: Приколы   Юмор   интересно   
1436
30
Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.
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3  комментария
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8k
Василенко Татьяна 36 минут назад
Обожаю еврейский юмор! К сожалению, тут собрано не самое смешное... Жванецкий, светлая ему память, или тот же Карцев, такие приколы выдавали! Именно про евреев, я имею в виду
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Василенко Татьяна Полчаса назад
https://ok.ru/video/18283301476https://ok.ru/video/18283301476
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497
Arti 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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