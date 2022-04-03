Жизнь человека тяжела, но юмор помогает возвыситься над буднями и увидеть неожиданный выход из трудной ситуации. Можно, не преувеличивая, сказать, что юмор помог выстоять еврейскому народу, утвердил его жизнестойкость. В подборке смешные приколы про евреев.

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