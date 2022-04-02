Самые труднодоступные места мира

1.
Остров Пасхи, Чили
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3.
4.
Город Ла-Ринконада, Перу
5.
Экологическое состояние в Ла-Ринконаде неблагополучно. В городе слабо развита система канализации и сточных вод.
6.
Продолжительность жизни в городе — около 50 лет. На то есть причины: происходит много несчастных случаев, люди живут и работают в плохих условиях, высокое содержание ртути, остающейся из амальгамы при добыче золота
7.
Мак-Мердо, Антарктида
Это единственный материк без коренных жителей. Здесь, на южной оконечности острова Росса расположена исследовательская американская станция, крупнейшее поселение людей, порт и названная столица Антарктиды — Мак-Мердо.
Дата основания: 16 февраля 1956 г. Расстояние между Мак-Мердо и Новой Зеландией — 3864 км.
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9.
Полуостров Кейп-Йорк, Австралия
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11.
Иллоккортоормиут, Гренландия
12.
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14.
Архипелаг Кергелен, Индийский океан
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Архипелаг был открыт французской экспедицией в 1772 году. Назвали группу островов в честь руководителя экспедиции, которого звали Ив Жозев де Кергелен.
16.
Острова Питкэрн, Тихий океан
Расположены острова в южной части Тихого океана, граничат с Полинезией.
Один остров из 5 обитаем. Питкэрн — самая малонаселенная территория планеты. Население Питкэрна — 49 человек, многие из которых являются потомками знаменитого корабля «Баунти».
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18.
Остров Тристан-да-Кунья, Атлантический океан
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21.
Остров Сокотра, Йемен
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Алерт, Канада
25.
Среди жильцов есть члены Канадских вооруженных сил, которые занимаются радиотехнической разведкой на объекте CFS Alert, а также научный персонал, работающий на двух исследовательских объектах – метеостанции Министерства по охране окружающей среды Канады и обсерватории Глобальной службы атмосферы.
Четыре месяца в году в Алерте царит ночь. Следующие четыре месяца круглые сутки светит солнце, но в полдень его угол восхода не превышает 30 градусов над горизонтом. Земля здесь мерзлая, а снег лежит почти 10 месяцев в году. Зимы в Алерте холодные, температура падает до 30 градусов ниже нуля.
А летняя температура составляет всего несколько градусов выше нуля.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мож все же не корабля, а команды и таитян?
"Остров Пасхи ... считается самым удаленным от континента островом на планете"
"Самый удаленный обитаемый остров в мире Тристан-да-Кунья"
Так кто ж самый удаленный?