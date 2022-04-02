Самые труднодоступные места мира

25.

Помимо коренных жителей здесь проживают 5 метеорологов и около 70 военных. Год основания — 1950. До ближайшего населенного пункта от поселка Алерт — 3578 км.

Среди жильцов есть члены Канадских вооруженных сил, которые занимаются радиотехнической разведкой на объекте CFS Alert, а также научный персонал, работающий на двух исследовательских объектах – метеостанции Министерства по охране окружающей среды Канады и обсерватории Глобальной службы атмосферы.



Четыре месяца в году в Алерте царит ночь. Следующие четыре месяца круглые сутки светит солнце, но в полдень его угол восхода не превышает 30 градусов над горизонтом. Земля здесь мерзлая, а снег лежит почти 10 месяцев в году. Зимы в Алерте холодные, температура падает до 30 градусов ниже нуля.

А летняя температура составляет всего несколько градусов выше нуля.