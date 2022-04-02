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Самые труднодоступные места мира

Самые труднодоступные места мира (26 фото)

Автор:
02 апреля 2022 22:17
Метки: красиво   мир   природа   фотографии   
414
26
Для настоящего путешественника важно не количество посещённых мест, а их качество. Согласитесь, побывать на Южном полюсе куда почётней, чем, например, съездить в Париж. На нашей планете почти не осталось белых пятен, но тем не менее, остается множество укромных уголков, недоступных большинству туристов…
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Источник:

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Метки: красиво   мир   природа   фотографии   
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1  комментарий
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Corvus Corax 2 часа назад
"многие из которых являются потомками знаменитого корабля «Баунти»"
Мож все же не корабля, а команды и таитян?


"Остров Пасхи ... считается самым удаленным от континента островом на планете"
"Самый удаленный обитаемый остров в мире Тристан-да-Кунья"
Так кто ж самый удаленный?
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