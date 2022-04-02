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Реальная жизнь вымышленного персонажа

Реальная жизнь вымышленного персонажа (7 фото)

Автор:
02 апреля 2022 13:44
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Артур Конан Дойл   Герой   книга   персонаж   письмо   преступление   шерлок холмс   
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Много ли есть в литературе примеров, когда персонажи зажили уже другой – экранной жизнью? Немало. Но есть и герои, которые превзошли по популярности и известности своих создателей и зажили самой настоящей реальной жизнью, поскольку читатели буквально оживили их своей любовью и верой.

Именно так случилось с величайшим сыщиком Шерлоком Холмсом, которого Артур Конан Дойл, даже имея полное законное право автор, не смог убить. Ещё бы: ведь такова была воля самой королевы Виктории, а спорить с правительницей писатель не осмелился.


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Лондонские почтальоны, надо полагать, не самым добрым словом вспоминала Конан Дойла, ведь они сбивались с ног, рыская по столице в поисках адресата огромного количества корреспонденции – мистера Холмса. Да, Бейкер-стрит, но номера дома-то на конвертах не было? И послания доставлялись кому угодно: писателю, сыщикам Скотланд-Ярда, случайным людям, проживающим  по соседству.


Поразительное – практичное и деловое письмо пришло от американского бизнесмена, занимавшегося торговлей табаком. Он искренне заинтересовался монографией мистера Холмса о 140 разновидностях табачного пепла и хотел узнать, где её можно прочесть.

И создатель понял, что уже не властен над своим творением: книжный сыщик зажил своей самостоятельной жизнью. Понятно, что в действительности такой монографии не было. Но Холмс обмолвился о ней в одной из книг. И люди поверили!


Последующие послания содержали просьбы найти преступника, наказать обидчика, отыскать украденное. Конан Дойл ушёл из жизни в 1930 году. Но письма шли и дальше: в 40-х, 60-х, 80-х! К тому времени Бейкер-стрит уже была застроена, а адрес (если отбросить букву) закреплен за банком. Туда корреспонденцию и доставляли. И финансовой организации даже пришлось задействовать специальную штатную единицу – секретаря по письмам сыщику.

За авторскими  правами тогда ещё не следили так активно. И бульварные писаки после смерти автора бросились ваять нетленку, в которой Холмс использовал больше мышцы, нежели дедуктивный метод, и валил недоброжелателей меткими  ударами направо и налево. Таким примитивным неизобретательные плагиаторы видели сыщика. Но лондонцам нравилось.


Есть история, если верить которой некий англичанин курсировал по американским городам, называя себя Холмсом. Он собирал народ на лекции, на которых рассказывал о методиках правильного раскрытия преступлений. Действо сопровождалось наглядным перевоплощением в разных персонажей. Видимо, он был профессиональным актёром, поскольку на выступлениях использовал исключительно заготовки из книг, не добавляя от себя ничего другого. Саму идею он, вероятно, позаимствовал у первооткрывателя направления техники «полицейского переодевания» – сыщика из Франции Эжена Франсуа Видока.


Есть версия, что популяризация эпистолярного жанра во многом действительно поспособствовала снижению преступности. Ведь в письмах содержалась масса информации о реальных преступлениях, приметах преступников и прочие сведения, которые помогли в раскрытии многих преступлений.


В 1985 году исследователь творчества Конан Дойла Ричард Ланселин Грин опубликовал подборку самых, на его взгляд, интересных посланий, адресованных Холмсу. В промежуток примерно с 1932 по 1985 год люди обращались к сыщику со следующими просьбами:

  1. Получить автограф британского певца Марка Алмонда (солиста Soft Cell).
  2. Прислать собственноручно нарисованную картинку поросёнка.
  3. Приехать в гости и найти потерянную книгу французских рецептов.
  4. Отыскать золотую коронку.
  5. Выяснить местонахождение барабанной палочки.
  6. Узнать, почему пёс по ночам убегает из дома.
  7. Помочь вылечить льва.
  8. Избавиться от вампиров, которые научились охотиться днём с помощью солнцезащитных линз.
  9. Выяснить природу странного стука в отеле.
  10. Найти украденное с могилы пожилой дамы надгробие.

А с какой просьбой, будь такая возможность, обратились бы к великому сыщику вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Артур Конан Дойл   Герой   книга   персонаж   письмо   преступление   шерлок холмс   
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Змей Горыныч 10 часов назад
Из всех книг Холмс применял оружие девять (!) раз
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Copycat 10 часов назад
*Именно так случилось с величайшим сыщиком Шерлоком Холмсом, которого Артур Конан Дойл, даже имея полное законное право автор, не смог убить.*

Есть такое утверждение - о том что если автор создает какое то творение которое очень начинает нравится народу, то он перестает по сути им владеть, просто по тому что это становится достоянием фанбазы и единственное что он тут может сделать если ему не нарвится такое положение вещей это только перестать развивать свое твоерение - по тому что если он сделат что то что не понравится фанбазе то они это не воспримут

Это как было с Код Гиас - я не думаю что это спойлер по тому что сейчас 2022й год и все кто хотел уже давно должны были увидеть его - так там изначально в конце главного героя убили создатели, но после множественных гневных писем они добавили концовку после титров где показали что герой оказался жив и это к слову сыграло им на руку по тому что потом они ещё и отличную понометражку сделали в продолжении сюжета
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