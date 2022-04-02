Реальная жизнь вымышленного персонажа

Поразительное – практичное и деловое письмо пришло от американского бизнесмена, занимавшегося торговлей табаком. Он искренне заинтересовался монографией мистера Холмса о 140 разновидностях табачного пепла и хотел узнать, где её можно прочесть.

И создатель понял, что уже не властен над своим творением: книжный сыщик зажил своей самостоятельной жизнью. Понятно, что в действительности такой монографии не было. Но Холмс обмолвился о ней в одной из книг. И люди поверили!