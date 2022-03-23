Мастер шантажа умер с золотой монетой во рту

Затем Хауэлл нашёл себе нового патрона, поэта и драматурга Алджернона Суинберна. И тут поползли первые слухи о том, что Чарльз шантажирует своих работодателей. Суинберн был мазохистом - об этом Хауэлл узнал, разбирая его бумаги, и сразу же отнёс их издателю поэта «за небольшое вознаграждение». Издатель оказался тем ещё жуликом: в обмен на молчание, он потребовал от поэта полностью отказаться от прав и гонорара на его новую поэму. Неизвестно, почему поэт боялся огласки, ведь в стихах он буквально кричал о своих «развлечениях».

Я славлю боль от жгучих розог -

Я эту боль с собой ношу.

Ту боль, что долго не проходит -

Я ей как жизнью дорожу.

Я славлю боль, что позволяет

Играть с огнем, и вновь играть.

А если боль ослабевает,

Ее легко назад призвать.

Всего лишь несколько движений,

Ударов жгучих, и опять

На целый день, как наважденье,

Мне будет солнцем боль сиять.

Вскоре скончался Росетти - тот самый «любитель стихов из могилы». И Чарльз заставлял свою любовницу, кстати, довольно одарённую, подделывать картины художника и продавал их с хорошей прибылью. Дома у него хранилась целая кипа писем всей лондонской богемы: писатели, художники, поэты. Все они проникались к Хауэллу симпатией и зачем-то описывали самые пикантные и интимные стороны своей жизни. Спустя какое-то время Чарльз выходил с ними на связь и угрожал предать всё это огласке. А за молчание шантажист требовал кругленькую сумму.