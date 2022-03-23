Мастер шантажа умер с золотой монетой во рту

В отличном советском фильме про Шерлока Холмса есть подлый шантажист Чарльз Огастес Милвертон. У него был реальный прототип.
Его звали Чарльз Огастас Хауэлл, родился в Португалии в 1840 году. Его отец был английским торговцем, мать - местной красавицей из небогатой семьи. Когда Чарльз вырос, то любил приврать, что его мама якобы происходила из влиятельной семьи португальских аристократов. Но это была чушь, а сам Чарльз промышлял карточным шулерством, а когда попался - бежал в Англию.
У всех аферистов есть одна черта - они обаятельны и общительны. Очень быстро ориентируются и знакомятся с нужными людьми. Чарльз был именно таким: в 1865 году он стал секретарём художника и писателя Джона Рёскина. Тот был довольно богат и немного доверчив - он проникся к Хауэллу симпатией и поручил ему вести свои финансы. Но когда друзья художника узнали, какими суммами совершенно бесконтрольно ворочает его хитрый секретарь, то уговорили уволить наглого юнца.
Но Хауэлл не унывал. Пока он крутился вокруг Рёскина, успел завести много полезных знакомств. И одно из них - с поэтом Данте Габриэлу Россетти. Чарльз настолько втёрся в доверие к «творцу», что тот решился поручил ему довольно тёмное дельце. У Росетти скончалась жена, творческий и безутешный супруг написал по этому поводу несколько стихов и положил их в гроб покойной. А через несколько лет решил издать книгу - и тут ему взбрело в голову, что в ней обязательно нужно напечатать те самые стихи. Он их уже не помнил, а черновиков не осталось. Значит надо было раскопать могилу вскрыть гроб и достать рукопись. Хауэлл охотно это выполнил, но не тайно: для этого он специально отправился к министру внутренних дел и получил официальное разрешение.
Затем Хауэлл нашёл себе нового патрона, поэта и драматурга Алджернона Суинберна. И тут поползли первые слухи о том, что Чарльз шантажирует своих работодателей. Суинберн был мазохистом - об этом Хауэлл узнал, разбирая его бумаги, и сразу же отнёс их издателю поэта «за небольшое вознаграждение». Издатель оказался тем ещё жуликом: в обмен на молчание, он потребовал от поэта полностью отказаться от прав и гонорара на его новую поэму. Неизвестно, почему поэт боялся огласки, ведь в стихах он буквально кричал о своих «развлечениях».
Я славлю боль от жгучих розог -
Я эту боль с собой ношу.
Ту боль, что долго не проходит -
Я ей как жизнью дорожу.
Я славлю боль, что позволяет
Играть с огнем, и вновь играть.
А если боль ослабевает,
Ее легко назад призвать.
Всего лишь несколько движений,
Ударов жгучих, и опять
На целый день, как наважденье,
Мне будет солнцем боль сиять.
Вскоре скончался Росетти - тот самый «любитель стихов из могилы». И Чарльз заставлял свою любовницу, кстати, довольно одарённую, подделывать картины художника и продавал их с хорошей прибылью. Дома у него хранилась целая кипа писем всей лондонской богемы: писатели, художники, поэты. Все они проникались к Хауэллу симпатией и зачем-то описывали самые пикантные и интимные стороны своей жизни. Спустя какое-то время Чарльз выходил с ними на связь и угрожал предать всё это огласке. А за молчание шантажист требовал кругленькую сумму.
В конце концов он настроил против себя всех и 21 апреля 1890 года Хауэлла нашли возле борделя в Челси: с перерезанным горлом и золотым совереном в зубах. Тогда это была значимая монета. Все ждали интригующего расследования, но нет - в полиции заявили, что Хауэлл «скончался от туберкулеза», а рану на шее нанесли после смерти и даже не стали возбуждать дело.
Спустя какое-то время часть лондонской богемы отправилась на тот свет и стали доступны их дневники. И там было чёрным по белому написано, что Чарльз их подло шантажировал и постоянно выманивал деньги.
История жизни этого афериста и вдохновила Артура Конан Дойла: он сделал Хауэлла прототипом главного злодея в рассказе «Конец Чарльза Огастеса Милвертона». Персонаж вышел настолько мерзким, что даже благородный Шерлок Холмс готов был с ним расправиться.
В рассказе жертва шантажа убивает своего мучителя, а Шерлок заявляет, что он не будет расследовать это дело. Шантажист - это подлая тварь, и ничего другого кроме смерти он не заслуживает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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