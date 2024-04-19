Шалтай-Болтай: как на стене оказалось огромное человекоподобное яйцо, и кто его туда посадил?

Но за кажущейся простотой детского стишка скрывается кое-что другое – более глубокое и значимое, над разгадкой которого долгое время бьются историки.

Почему Шалтая-Болтая считают гигантским живым яйцом? В стихотворении об этом не говорится. Почему он ассоциируется с королём, и почему король пытается его реанимировать? Да ещё и с задействованием лошадей.