Шалтай-Болтай: как на стене оказалось огромное человекоподобное яйцо, и кто его туда посадил?

Шалтай-Болтай, который сидел на стене, свалился оттуда в сонном состоянии и стал проблемой для огромного количества людей, знаком практически каждому по детскому стихотворению.
Антропоморфное создание впервые было упомянуто в литературе в конце XVIII века, а широкую известность яйцеподобный герой получил благодаря книге английского писателя Льюиса Кэрролла 1871 года «Алиса в Зазеркалье».
Но за кажущейся простотой детского стишка скрывается кое-что другое – более глубокое и значимое, над разгадкой которого долгое время бьются историки.
Почему Шалтая-Болтая считают гигантским живым яйцом? В стихотворении об этом не говорится. Почему он ассоциируется с королём, и почему король пытается его реанимировать? Да ещё и с задействованием лошадей.
В известном сегодня детском стишке речь идет о персонаже по имени Шалтай-Болтай, который падает со стены и не может вернуться в прежнее состояние, несмотря на усилия извне. За простотой стишка скрывается его сложная история и множество смыслов, которые приписывались ему на протяжении веков.
В оригинальных стихах Шалтай-Болтай не описывается в явном виде как яйцо. Впоследствии это было популяризировано в книге Льюиса Кэрролла. Самые ранние записанные версии стишка относятся к концу XVIII века, но его происхождение, скорее всего, гораздо более раннее.
Одна из самых убедительных теорий происхождения Шалтая-Болтая предполагает, что это был не человек или антропоморфное яйцо, а большая осадная пушка, использовавшаяся во время Гражданской войны в Англии (1642-1651). Согласно этой теории, пушка была установлена на стенах Колчестера – города, осаждённого в 1648 году. Королём в то время был Карл I.
Когда стена была повреждена, пушка упала, а люди короля не смогли вернуть её на место, что привело к падению города. Эта история, хотя и не доказанная окончательно, подтверждается некоторыми историческими свидетельствами и придаёт детскому стишку иной смысл, превращая Шалтая-Болтая из забавного персонажа в символ войны и потерь.
Гигантская пушка, установленная на городских стенах, была бы и мощным защитным орудием города, и очевидной целью. Даже лошади, которые тщетно пытаются достать пушку с того места, куда она упала, имеют смысл в этом контексте.
Превращение Шалтая-Болтая в яйцо приписывается Льюису Кэрроллу, чьё описание в «Алисе в Зазеркалье» прочно закрепило яйцеподобный облик персонажа. Причудливая и фантазийная литература Кэрролла сознательно играла с существующими повествованиями и переосмысливала их, а его иллюстрация Шалтая-Болтая в виде яйца с лицом, руками и ногами, беседующего с Алисой, стала определяющим образом для многих поколений читателей.
Другие до сих пор интерпретируют рифму как загадку, ответом на которую является слово «яйцо». Эта теория возникла ещё до интерпретации Кэрролла, но не имеет серьезных исторических доказательств.
Эта версия сталкивается с теми же проблемами, что и предыдущая. Хотя в ней есть несколько логичных тонких параллелей, например, тосты, нарезанные прямоугольниками для макания в сваренное всмятку яйцо, называются солдатиками.
В соответствии с другими версиями, падение Шалтая-Болтая выступает символом падения сильных мира сего, предостережением о гордыне и высокомерии, ведущих к неизбежному концу. Такая интерпретация позволяет рассматривать стишок как политическую сатиру, отражающую нестабильность и непредсказуемость королевской и политической власти.
В конечном итоге истинное происхождение и личность Шалтая-Болтая, возможно, никогда не будут полностью разгаданы. Переход от возможной исторической или аллегорической фигуры к вымышленному персонажу яйца подчеркивает изменчивость фольклора и то, как истории эволюционируют со временем, чтобы соответствовать культурному и общественному контексту, в котором они пересказываются.
Вклад Льюиса Кэрролла в историю о Шалтае-Болтае сложно переоценить. И он служит наглядным примером того, как литература может переосмыслить и увековечить фольклор, закрепив его в коллективном сознании в новых и неожиданных формах. Возможно, он приукрасил историю и тем самым отдалил её от истоков, но в то же время обогатил её.
Происхождение Шалтая-Болтая, будь то осадная пушка, павший король или предостерегающая о высокомерии, говорит о человеческом стремлении искать смысл и историю за, казалось бы, простыми и безобидными вещами. Передавая этот детский стишок будущим поколениям, люди не только передают потомкам часть культурного наследия, но и заставляют задуматься над загадками и историями, скрытыми в этих стихах. Которые возможно когда-то и будут разгаданы.
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Давайте, погнали версии!))