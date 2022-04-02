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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
02 апреля 2022 11:00
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1706
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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8  комментариев
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Неплохая модель. Только корпус надо делать из толстой дюрали, чтоб от собак и прочих отбиваться, мощный фонарь, шокер и, соответственно аккумулятор побольше
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1k
Froll 39 минут назад
Праворульная шестёрка?
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146
MPEG-8 Час назад
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31k
ACU900 Час назад
Анекдот:
Учительница жалуется отцу:
- Ваш Вовочка назвал меня проституткой.
Отец ругает Вовочку:
- Это ещё что такое, неблагодарный! Учительница тебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоё собачье дело, чем она занимается после работы?!
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31k
ACU900 2 часа назад
А как на счет французкого чудо-средства от перхоти и головной боли?
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