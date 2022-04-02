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МАЗ-532

МАЗ-532 (5 фото)

Автор:
02 апреля 2022 10:49
Сообщество : Автомир
Метки: МАЗ-532   Минский автозавод   машины   
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В Советском Союзе существовало несколько специальных бюро, в которых разрабатывались секретные машины для Советской Армии. Одним из таких бюро (неофициально) был Минский автозавод, на котором в 1956 году был спроектирован уникальный автомобиль МАЗ-532.

Уникальность этой машины была в том, что он выполнял функцию лесовоза, но в случае необходимости за считанные часы мог превратиться в артиллерийский тягач. В те годы было распространены такие превращения, на случай войны. Какое-то время кабины автомобилей ЗИЛ и ГАЗ красили специально в темно зелёный цвет, опять же все по тем же причинам, войны. Но сейчас не об этом. На МАЗ-532 был установлен дизельными двигатель мощностью 165 л.с. Коробка передач была механической и имела пять скоростей.

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Дополнительно установлена двухступенчатая раздаточная коробка передач. Масса тягача составляла 12625 килограмм. При таком весе машина развивала скорость по трассе в 45 км/ч, а по проселочной дороге 20 км/ч. Также на тягач были установлены шины низкого давления размером 32 дюйма. Для удобства водителя присутствовал усилитель руля. Размеры МАЗ-532 следующие, длина 6690 мм, высота 3220 мм и ширина 2800 мм. Колесная база машины была шириной три метра. Тягач был разработан и прошёл все испытания, но дальнейшая его судьба не сложилась, проект был закрыт. Очень распространённое явление тех лет, создавать интересную технику и ставить на ней крест. 

В серию модель не пошла, но послужила основой для МАЗ-538, который под маркой КЗКТ долго выпускали в Кургане.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МАЗ-532   Минский автозавод   машины   
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Федя Хитрый 2 часа назад
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Иван Кемеров

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