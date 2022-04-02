Уникальность этой машины была в том, что он выполнял функцию лесовоза, но в случае необходимости за считанные часы мог превратиться в артиллерийский тягач. В те годы было распространены такие превращения, на случай войны. Какое-то время кабины автомобилей ЗИЛ и ГАЗ красили специально в темно зелёный цвет, опять же все по тем же причинам, войны. Но сейчас не об этом. На МАЗ-532 был установлен дизельными двигатель мощностью 165 л.с. Коробка передач была механической и имела пять скоростей.