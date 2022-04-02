Как санинструктор Зинаида Шипанова повела в атаку струсивших бойцов

Сделав несколько шагов по направлению к фашистам, он с ужасом обнаружил, что ни один из солдат в атаку не встал. Бойцы, с которыми он бывал в таких ситуациях, что и врагу не пожелаешь, струсили.

«Кузнецов, Попов!», - кричал он гневно командиру роты и парторгу батальона.

Но те, испуганно смотрели на него, не произнося ни слова в ответ.

Санинструктор Зинаида Шипанова, видя, что рота не встала и даже начала пятиться назад, повинуясь необъяснимому инстинкту, подбежала к комбату и что есть мочи начала кричать.

Вот как сама Зинаида Шипанова описывала тот случай:

И внезапно с моих губ сорвалось: „Куда же вы?.. Вашу мать!“ А через мгновенье я в полной отрешенности бегу вниз по крутому зеленому склону, отчетливо сознавая, что это последние минуты жизни. Я впервые увидела, как прекрасна земля, как чист, душист воздух… Слышу топот ног за моей спиной — стрелковая рота поднялась в атаку. Обгоняя меня, солдаты с автоматами в руках врезались в кукурузное поле, и треск сухих стеблей смешался с автоматными очередями. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь доведется поднимать в атаку этих сильных, но почему-то растерявшихся мужчин».

После этого случая высокое командование очень долго решало какой награды заслуживает поступок Зинаиды Шипановой, ордена «Отечественной Войны» или медали «За отвагу», а в итоге не дали ничего!

Уже потом Зинаида Шипанова все-таки получила орден «Красной звезды», но уже за совсем другой подвиг.