Как санинструктор Зинаида Шипанова повела в атаку струсивших бойцов

Сегодня мой рассказ про санинструктора Зинаиду Шипанову, которая повела в атаку струсивших бойцов.
Обычно принято считать, что мужчина сильнее женщины и морально, и физически. Это только на словах. В жизни все получается иначе.
На войне случалось и такое, когда женщина личным примером доказывала обратное.
Шел август 1944 года. «Ясско – Кишинёвская» операция в самом разгаре.
Капитану Кратаеву была поставлена задача взять под контроль дорогу, по которой должны были двигаться немцы.
Капитан принял единственное верное решение, занять оборону на холме, откуда хорошо просматривалось кукурузное поле и та самая дорога.
В тот момент, когда средь кукурузного поля появилась колонна немцев, капитан Каратаев, встал в полный рост и скомандовал: «За мной, товарищи, ура!».
Сделав несколько шагов по направлению к фашистам, он с ужасом обнаружил, что ни один из солдат в атаку не встал. Бойцы, с которыми он бывал в таких ситуациях, что и врагу не пожелаешь, струсили.
«Кузнецов, Попов!», - кричал он гневно командиру роты и парторгу батальона.
Но те, испуганно смотрели на него, не произнося ни слова в ответ.
Санинструктор Зинаида Шипанова, видя, что рота не встала и даже начала пятиться назад, повинуясь необъяснимому инстинкту, подбежала к комбату и что есть мочи начала кричать.
Вот как сама Зинаида Шипанова описывала тот случай:
И внезапно с моих губ сорвалось: „Куда же вы?.. Вашу мать!“ А через мгновенье я в полной отрешенности бегу вниз по крутому зеленому склону, отчетливо сознавая, что это последние минуты жизни. Я впервые увидела, как прекрасна земля, как чист, душист воздух… Слышу топот ног за моей спиной — стрелковая рота поднялась в атаку. Обгоняя меня, солдаты с автоматами в руках врезались в кукурузное поле, и треск сухих стеблей смешался с автоматными очередями. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь доведется поднимать в атаку этих сильных, но почему-то растерявшихся мужчин».
После этого случая высокое командование очень долго решало какой награды заслуживает поступок Зинаиды Шипановой, ордена «Отечественной Войны» или медали «За отвагу», а в итоге не дали ничего!
Уже потом Зинаида Шипанова все-таки получила орден «Красной звезды», но уже за совсем другой подвиг.
Зинаида Александровна Шипанова
На мой взгляд, подвиг Зинаиды Шипановой заслуживает звания Герой Советского Союза.
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