FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Военное 2187 постов • 784 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Как санинструктор Зинаида Шипанова повела в атаку струсивших бойцов

Как санинструктор Зинаида Шипанова повела в атаку струсивших бойцов (3 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:42
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   Женщины на войне   война   подвиг   
221
3

Сегодня мой рассказ про санинструктора Зинаиду Шипанову, которая повела в атаку струсивших бойцов.

Обычно принято считать, что мужчина сильнее женщины и морально, и физически. Это только на словах. В жизни все получается иначе.

На войне случалось и такое, когда женщина личным примером доказывала обратное.

Шел август 1944 года. «Ясско – Кишинёвская» операция в самом разгаре.

Капитану Кратаеву была поставлена задача взять под контроль дорогу, по которой должны были двигаться немцы.


Капитан принял единственное верное решение, занять оборону на холме, откуда хорошо просматривалось кукурузное поле и та самая дорога.


В тот момент, когда средь кукурузного поля появилась колонна немцев, капитан Каратаев, встал в полный рост и скомандовал: «За мной, товарищи, ура!».

×
×

Сделав несколько шагов по направлению к фашистам, он с ужасом обнаружил, что ни один из солдат в атаку не встал. Бойцы, с которыми он бывал в таких ситуациях, что и врагу не пожелаешь, струсили.


«Кузнецов, Попов!», - кричал он гневно командиру роты и парторгу батальона.


Но те, испуганно смотрели на него, не произнося ни слова в ответ.

Санинструктор Зинаида Шипанова, видя, что рота не встала и даже начала пятиться назад, повинуясь необъяснимому инстинкту, подбежала к комбату и что есть мочи начала кричать.


Вот как сама Зинаида Шипанова описывала тот случай:

И внезапно с моих губ сорвалось: „Куда же вы?.. Вашу мать!“ А через мгновенье я в полной отрешенности бегу вниз по крутому зеленому склону, отчетливо сознавая, что это последние минуты жизни. Я впервые увидела, как прекрасна земля, как чист, душист воздух… Слышу топот ног за моей спиной — стрелковая рота поднялась в атаку. Обгоняя меня, солдаты с автоматами в руках врезались в кукурузное поле, и треск сухих стеблей смешался с автоматными очередями. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь доведется поднимать в атаку этих сильных, но почему-то растерявшихся мужчин».


После этого случая высокое командование очень долго решало какой награды заслуживает поступок Зинаиды Шипановой, ордена «Отечественной Войны» или медали «За отвагу», а в итоге не дали ничего!

Уже потом Зинаида Шипанова все-таки получила орден «Красной звезды», но уже за совсем другой подвиг.


Зинаида Александровна Шипанова


На мой взгляд, подвиг Зинаиды Шипановой заслуживает звания Герой Советского Союза.


ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Великая Отечественная война   Женщины на войне   война   подвиг   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр 2 часа назад
Этот подвиг однозначно заслуживает звания ГЕРОЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
Иннoгeнтий 5 минут назад
Они сражались за Родину !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Следопыт

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4553



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 уморительных фото очень странных кошек
4
28
40 уморительных фото очень странных кошек
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России
0
298
"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и...
Набирающие популярность в сообществах
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
0
14
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
0
3
Павлин в живописи: скрытый смысл или просто красивая птичка?
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#аварии#СССР#подборка#забавно#автомир#кино#Ynews
#фото#животные#интересное#дтп#люди#в мире#США#природа#новости#мир
#факты#картинки#история#Приколы#авто аварии#автомобили#шоу бизнес#вещи#удивительное рядом#работа

На что жалуетесь?

Вернуться