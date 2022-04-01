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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
01 апреля 2022 22:42
Метки: Юмор   прикол   пятница   
749
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Гур Час назад
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Broser 43 минуты назад
- Водки хочешь?
- Нет.
- А пить будешь?
- Да!
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doker Час назад
В свете происходящих событий - хорошая выпивка под отличную закуску есть лучшая инвестиция.
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