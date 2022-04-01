Репортаж из Тверской деревни

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Деревня в Бежецком районе Тверской области. В деревне до наших дней сохранилось около 40 домов. Сейчас здесь проживает всего 3 человека Заброшенные дома в заброшенной деревне, забытая Россия, заброшки
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С другой стороны и под Питером есть поселки где газ "по границе участка" но не заведен в дом... А значит, не у всех есть деньги завести газ в дом,чтобы там Президент не трындел.
Может кто знает расценки на "завод газа" под Питером?
Хорошо если ферма какая рядом, то глядишь и быстрее аварии устраняют, и дороги чистят. А если деревенька в стороне от фермы, то всё в точности как я описал.
Я по таким деревенькам 18 лет ежедневно катался, и везде как под копирку.
Короче, мог-бы я всё в подробностях и с примерами, и даже с адресами, всё расписывать тут, но всем "и нах и пох".