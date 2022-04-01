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Репортаж из Тверской деревни

Репортаж из Тверской деревни (27 фото)

Автор:
01 апреля 2022 21:03
Сообщество : Путешествия
Метки: глубинка России   деревни   путешестия   фоторепотаж   
883
27

Деревня в Бежецком районе Тверской области. В деревне до наших дней сохранилось около 40 домов. Сейчас здесь проживает всего 3 человека Заброшенные дома в заброшенной деревне, забытая Россия, заброшки

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Метки: глубинка России   деревни   путешестия   фоторепотаж   
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13  комментариев
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3k
константин 2 часа назад
В деревне три человека,а дорога чищена!Оказывается там ферма(фото14),причём вполне себе функционирующая,катушек сена много,все под навесом,коровкам до лета хватит!
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3k
Voland 36 минут назад
Было бы норм вот беженцев да эмигрантов трудовых в таких деревнях поселять и польза для страны заодно будет!
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3k
Sergius SPb Час назад
C газом не понятки. Зачем ГазпрЕму тащить газ в мертвую деревню?
С другой стороны и под Питером есть поселки где газ "по границе участка" но не заведен в дом... А значит, не у всех есть деньги завести газ в дом,чтобы там Президент не трындел.
Может кто знает расценки на "завод газа" под Питером?
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1k
Старичок 2 часа назад
есть газ, электричество, дорога вон чищена и отнюдь не руками. в чем суть то поста?
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121
Dsident 2 часа назад
А в чем мораль сей басни?
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25
Тамара Витальевна Shtoppi Час назад
Где есть люди- там есть и жизнь. И .как ни странно для вас.но живых деревень гораздо больше.чем заброшек.
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василий

Путешествия по России! Блог о красивых местах и путешествиях
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