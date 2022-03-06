Гаваец спустился в расщелину в активном вулкане, чтобы спасти застрявшую в ней собаку

Отважный искатель приключений заснял, как он спускается в расщелину глубиной 7,6 метра, чтобы спасти застрявшую собаку, которая провела там двое суток.
Кавика Сингсон хорошо знаком жителям острова — мужчина славится тем, что подбирается очень близко к вулканам, чтобы заснять извержения. Поэтому, когда собака пропала без вести и ее отследили с помощью GPS-ошейника до расщелины в вулкане Килауэа на острове Хило, Сингсона тут же позвали на помощь.
«Я получил сообщение о собаке, которая упала в расщелину вулкана глубоко в тропическом лесу, поэтому я проехал 100 миль [160 километров], чтобы помочь спасти ее», — сообщил он в описании видеозаписи на YouTube.
Собака по имени Малка принадлежит подростку по имени Коди. До прибытия Сингсона она провела в ловушке два дня.
Сингсон встретил Коди и других спасателей у расщелины и, вооружившись альпинистским снаряжением, начал спуск, невзирая на риск, связанный с внезапными повышениями температуры и ядовитыми газами.
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Кадры с камеры Сингсона показывают, как он медленно спускается и добирается до скулящей собаки, прячущейся между камнями. Затем он хватает животное за ошейник, пристегивает ремни безопасности и медленно начинает подниматься по узкой расщелине к остальным участникам спасательной операции. В конце Сингсон сначала выталкивает на поверхность собаку, а уже потом вылезает следом. К счастью, собака не пострадала, несмотря на падение с большой высоты и два дня без еды и воды.
«Еще один счастливый конец, — говорит Сингсон на видео. — Мы вытащили Малку из этой дыры»
Сингсон — довольно известная личность на Гавайях, поскольку уже много лет фотографирует извержения вулканов на острове. Например, В 2013 году он даже подпалил себя, чтобы сфотографироваться на вершине гавайского вулкана. Фотограф стоял на тонком слое скалы всего в сантиметрах над магмой, и от сильнейшего жара у него загорелся штатив и обувь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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