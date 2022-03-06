Гаваец спустился в расщелину в активном вулкане, чтобы спасти застрявшую в ней собаку

Кавика Сингсон хорошо знаком жителям острова — мужчина славится тем, что подбирается очень близко к вулканам, чтобы заснять извержения. Поэтому, когда собака пропала без вести и ее отследили с помощью GPS-ошейника до расщелины в вулкане Килауэа на острове Хило, Сингсона тут же позвали на помощь.

«Я получил сообщение о собаке, которая упала в расщелину вулкана глубоко в тропическом лесу, поэтому я проехал 100 миль [160 километров], чтобы помочь спасти ее», — сообщил он в описании видеозаписи на YouTube.