Загадка нетленного тела святой Бернадетт

Мария Бернарда появилась на свет в 1844 году в небольшой французской деревеньке. Семья была бедной, а девочка – старшей из выживших 5 детей. И в возрасте 12 лет ей пришлось пойти в служанки, чтобы помогать семье.

Однажды, собирая хворост в лесу, девушка увидела лёгкий полупрозрачный силуэт, который сама назвала белой дамой. Впоследствии её призрак Мария видела ещё неоднократно.