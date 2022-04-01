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Загадка нетленного тела святой Бернадетт

Загадка нетленного тела святой Бернадетт (7 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:39
Сообщество : Истории
Метки: Мистификация   мощи   подделка   религия   святая Бернадетт   тело   чудо   
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Жизнь покинула это прекрасное тело более 140 лет назад. Но тлен не коснулся его, и при взгляде на девушку невольно вспоминаются истории о спящей красавице, пребывающей в стране грёз и ожидающей поцелуя своего принца.

Мария Бернарда появилась на свет в 1844 году в небольшой французской деревеньке. Семья была бедной, а девочка – старшей из выживших 5 детей. И в возрасте 12 лет ей пришлось пойти в служанки, чтобы помогать семье.

Однажды, собирая хворост в лесу, девушка увидела лёгкий полупрозрачный силуэт, который сама назвала белой дамой. Впоследствии её призрак Мария видела ещё неоднократно.


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Призрак даже назвал себя, обозначившись как Богородица и указав на место, где под землёй находился целебный ключ. В возрасте 24 лет Мария приняла постриг и ушла в монастырь, занимаясь уходом за недужными и рукоделием.


В возрасте 35 лет она скончалась от туберкулёза и была похоронена в оцинкованном дубовом гробу. Но церковникам не давала покоя история о целебном Лурдском ключе, ставшем местом паломничества мечтающих об исцелении людей, и они отдали распоряжение об эксгумации.

Проводившие осмотр тела медики засвидетельствовали, что тление не коснулось трупа: кожа была мягкой и гладкой, ногти и волосы в идеальном состоянии. Веки прикрыты, словно девушка дремала.


Эксгумация проводилась еще дважды, в 1919 и 1925 гг. И вновь тело оставалось нетленным. Место, где Марии явилась белая барышня, стало одним из самых популярных центров католического паломничества. А на месте грота построили храм Нотр-Дам-де-Лурд.


Спустя почти полтора века после смерти от человека должен был остаться только скелет, зубы и минимум тканей. Но святая Бернадетт остаётся такой же – красивой и не тронутой гниением, словно спит.

Чудо ли это? Верующие считают мощи святых именно чудом, сохраняемым в таком виде по воле Бога. Ученые относятся к явлению скептически, считая, что в сухой среде труп может мумифицироваться и смотреться нетленным. Хотя в действительности это не так. И они провели обследование, выяснив, что лицо Бернадетт было покрыто во время второй эксгумации тончайшим слоем воска, полностью повторившем его черты.


Но как быть с телом и конечностями? На обозрение верующим выставляется обычная восковая фигура, тогда как настоящие мощи убраны с глаз и на всякий случай хранятся где-то поблизости, в склепе.


Если взглянуть на предсмертные фото и те, на которых святая запечатлена после смерти, то на вторых Бернадетт выглядит ещё красивее и преисполнена какой-то неземной нежности и благодати. Похорошела после смерти? Маловероятно. Да и черты лица несколько изменены.

Как бы там ни было, но церковь старательно культивирует красивую историю о девушке, к которой явилась сама Богоматерь, сумевшей победить природные процессы и ход времени. Одновременно с вниманием к святой растет интерес и к католической церкви.

А как вы считаете, действительно ли тело монахини нетленно? Или это уже просто красивая сказка?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мистификация   мощи   подделка   религия   святая Бернадетт   тело   чудо   
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18  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
просто способ попов заработать на невежестве
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4k
Феликс Дзержинский 12 минут назад
Попы обещают царствие небесное, в замен на рабство земное.
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1k
SilentBob 16 минут назад
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102
Игорь Ш 40 минут назад
Ксендзы врут...
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8k
Garpia121 51 минуту назад
Какой прок в нетленности трупа если божественная сила не спасла от туберкулеза? Жизнь спасти не можем, но красивое чучело пожалуйста.
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44k
dima423 Час назад
если проверить тело и взять анализы не дают, значит мистификация...восковая фигура какая нить)
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58k
Парагвайский шпион Час назад
Очередное шоу католических попов. Одно из многих. От самой Бернадет уже пыль с костями где-то в безымянной могиле...
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Наблюдатель 2 часа назад
Клоунада да и только... не в обиду верующим. На обозрение выставлена восковая фигура. Выставка мадам Тюсо на выезде...
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Roman 2 часа назад
Тоже мне секрет!

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mosazer 2 часа назад
Это первое апреля))
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861
Сид 2 часа назад
Чудес на свете не бывает.
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