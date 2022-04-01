Загадка нетленного тела святой Бернадетт

Жизнь покинула это прекрасное тело более 140 лет назад. Но тлен не коснулся его, и при взгляде на девушку невольно вспоминаются истории о спящей красавице, пребывающей в стране грёз и ожидающей поцелуя своего принца.
Мария Бернарда появилась на свет в 1844 году в небольшой французской деревеньке. Семья была бедной, а девочка – старшей из выживших 5 детей. И в возрасте 12 лет ей пришлось пойти в служанки, чтобы помогать семье.
Однажды, собирая хворост в лесу, девушка увидела лёгкий полупрозрачный силуэт, который сама назвала белой дамой. Впоследствии её призрак Мария видела ещё неоднократно.
Призрак даже назвал себя, обозначившись как Богородица и указав на место, где под землёй находился целебный ключ. В возрасте 24 лет Мария приняла постриг и ушла в монастырь, занимаясь уходом за недужными и рукоделием.
В возрасте 35 лет она скончалась от туберкулёза и была похоронена в оцинкованном дубовом гробу. Но церковникам не давала покоя история о целебном Лурдском ключе, ставшем местом паломничества мечтающих об исцелении людей, и они отдали распоряжение об эксгумации.
Проводившие осмотр тела медики засвидетельствовали, что тление не коснулось трупа: кожа была мягкой и гладкой, ногти и волосы в идеальном состоянии. Веки прикрыты, словно девушка дремала.
Эксгумация проводилась еще дважды, в 1919 и 1925 гг. И вновь тело оставалось нетленным. Место, где Марии явилась белая барышня, стало одним из самых популярных центров католического паломничества. А на месте грота построили храм Нотр-Дам-де-Лурд.
Спустя почти полтора века после смерти от человека должен был остаться только скелет, зубы и минимум тканей. Но святая Бернадетт остаётся такой же – красивой и не тронутой гниением, словно спит.
Чудо ли это? Верующие считают мощи святых именно чудом, сохраняемым в таком виде по воле Бога. Ученые относятся к явлению скептически, считая, что в сухой среде труп может мумифицироваться и смотреться нетленным. Хотя в действительности это не так. И они провели обследование, выяснив, что лицо Бернадетт было покрыто во время второй эксгумации тончайшим слоем воска, полностью повторившем его черты.
Но как быть с телом и конечностями? На обозрение верующим выставляется обычная восковая фигура, тогда как настоящие мощи убраны с глаз и на всякий случай хранятся где-то поблизости, в склепе.
Если взглянуть на предсмертные фото и те, на которых святая запечатлена после смерти, то на вторых Бернадетт выглядит ещё красивее и преисполнена какой-то неземной нежности и благодати. Похорошела после смерти? Маловероятно. Да и черты лица несколько изменены.
Как бы там ни было, но церковь старательно культивирует красивую историю о девушке, к которой явилась сама Богоматерь, сумевшей победить природные процессы и ход времени. Одновременно с вниманием к святой растет интерес и к католической церкви.
А как вы считаете, действительно ли тело монахини нетленно? Или это уже просто красивая сказка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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постели не встает. Он тогда к знахарю обратился.
А знахарь и говорит:
- Есть один действенный способ. Ты должен бабку свою трахнуть!
Дед ему:
- Что ты, мил человек! Да куда мне! Я ж такой уже старый! Я ж еще Ленина на руках держал, когда тот умирал...
Знахарь:
- Ну, как знаешь. Мое дело посоветовать.
Пришел дед домой, каких-то снадобий, корешков принял - и один раз-таки получилось! В изнеможении заснул и до утра проспал. Утром слышит сквозь сон - посуда гремит. Открывает глаза - выздоровевшая бабка по дому носится, как молодая. Что-то готовит, убирает.
Дед сел на кровати, да как хлопнет себя по лбу:
_ Эх, и дурак я! А ведь я мог бы тогда и Ленина спасти!!!